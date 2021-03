Asdrúbal Olivero: No tiene sentido radicalizar y encerrar #22Mar

Asdrúbal Oliveros, economista, cuestionó a través de su cuenta en Twitter la implementación de la cuarentena radical en Venezuela por 14 días y señaló que no existe una política pública diseñada para mitigar los efectos del encierro en las familias y empresas.

“En un país donde la gente vive al día, y no cuenta con ahorros, no tiene mucho sentido lo de radicalizar y encerrar. Llevamos más de un año en esto. No hay incentivos para cumplir eso, porque si no es el virus, es el hambre. Es una disyuntiva aterradora. Además no hay política pública diseñada para mitigar los efectos del encierro en las familias y empresas, como en la mayoría de países. No hay sistema financiero para que las empresas se financien. Es un sistema perverso, donde una minoría puede encerrarse tranquilamente”, escribió Oliveros.

Puntualizó que hace falta empatía por parte de las autoridades correspondientes y precisó que se debe buscar acelerar el proceso de vacunación.

“Yo no niego la crisis hospitalaria. Pero tampoco asumo que mi realidad de trabajar desde casa y vivir con todo cubierto, vía delivery, sea el de la mayoría. Hace la falta empatía y Urge un rediseño de la política, además de buscar acelerar el proceso de vacunación”, detalló.