VIDEO Escasez de agua en el oeste de Barquisimeto es insostenible #23Mar

La escasez de agua en todo el país es uno de los problemas que los venezolanos deben sortear para poder sobrevivir. Semanas enteras sin recibir el vital líquido a través de tuberías, obligan a los ciudadanos a tener que comprar agua a cisternas a precios exorbitantes.

En el oeste de Barquisimeto el sector Barrio Nuevo no escapa a esa situación. En esa zona denuncian que a veces cuando llega el agua la turbidez evita que puedan consumirla directamente y deben hervir todo lo que consumen.

Hasta 5 dólares deben pagar los ciudadanos por un cisterna pequeño que puede durar una semana, si se sabe administrar.

Madrugar cuando llega el agua

Habitantes de Barrio Nueva aseguran que su salud se ha deteriorado en los últimos meses producto del sacrificio que deben hacer para madrugar cuando “milagrosamente” llega el agua por tuberías.

Miriam Gutierrez quien es habitante de ese sector asegura que si el agua llega a las 2 de la mañana se levantan a llenar cualquier recipiente que tengan a la mano, pero solo por dos horas, pues a las 4 de la mañana se vuelven a quedar sin el servicio.

Por su parte, Robert Alvarado tiene la situación más difícil porque no tiene una bomba que pueda ayudarle a tener agua cuando llega por tuberías. “Si no tienes boba no te va a llegar el agua. Yo tengo 16 días sin agua porque cuando llega no sube con fuerza y es imposible llenar una pipa”.

Los edificios nuevos restan fuerza para recibir agua al resto del barrio

Algunos usuarios denunciaron a Elimpulso.com que tras la construcción de nuevos edificios residenciales en los alrededores de Barrio Nuevo, comenzó la escasez de agua con más fuerza, porque aseguran que hay condominios que tienen hasta 5 bombas para llenar los enormes tanques subterráneos que tienen.

“Cuando llega el agua en Barrio Nuevo se escuchan las bombas en todos lados, pero si te acercas a los condominios nuevos el ruido no es normal, pues son varias bombas de muchos caballos de fuerza que halan toda el agua del caudal que es para toda la zona”, señala Regina Dueñas, residente de la zona.

Mientras tanto los representantes del régimen en la entidad no han dado respuesta a los cientos de llamados que a través de las redes sociales hacen los usuarios todos los días ante la falta del vital líquido.