La fe católica está preparada para vivir nuevamente la Semana Santa en el contexto de la pandemia #29Mar

Por segundo año consecutivo, las actividades eclesiásticas que acostumbran a realizarse en la Semana Santa, tuvieron que ser limitadas por la pandemia de la COVID-19. Desde El Vaticano hasta los diferentes rincones del mundo donde se celebra la fe católica, las directrices fueron las mismas: vivir la Semana Santa desde el hogar, con prudencia y mucha fe.

En el 2020, primer año de la pandemia de la COVID-19, fue una decisión más impactante a nivel mundial. Desde ese momento, los religiosos y feligreses católicos comenzaron a buscar las formas de seguir celebrando su fe desde sus domicilios, y más, en una época tan importante para la iglesia como la Semana Santa.

Ahora, en este 2021, existe una experiencia previa de qué y cómo hacer las actividades dictadas por la iglesia. Elena Zambrano, barquisimetana que tiene años asistiendo a la Iglesia San Pablo, ubicada en la carrera 26 con calles 42 y 43 de la ciudad, contó a Elimpulso.com que este será un tiempo “para que las familias retomen la oración juntos, algo que cuando tenemos que ir a los templos no sucede, porque cada quien está en sus ocupaciones“.

Precisó que sí es posible vivir los tiempos litúrgicos de la Semana Santa en el hogar, y por ende, hizo un llamado de atención a los creyentes de la fe católico a no decaer por no poder asistir a los templos de la ciudad: “Un verdadero cristiano vive la fe en cualquier lugar (…) no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar pasar la Semana Santa, al contrario, es ahora donde más debemos unirnos en oración y tener presente cada actividad”.

“Podemos hacer el lavatorio de pies, podemos hacer el desierto en nuestros cuartos, podemos hacer oraciones y rosarios, hay muchas cosas que podemos experimentar en las casas durante esta Semana Santa”, aseveró.

Cabe destacar que el papa Francisco, este domingo 28 de marzo, dio inicio a la Semana Santa con el Domingo de Ramos: “Hemos entrado en la Semana Santa. Por segunda vez la vivimos en el contexto de la pandemia. El año pasado estábamos más conmocionados, este año estamos más probados”.