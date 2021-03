AN legítima afirma que el régimen de Maduro oculta las verdaderas cifras de decesos por la COVID-19 en el país

Acusar al régimen de Nicolás Maduro de crimen de lesa humanidad por su negativa de permitir el ingreso de vacunas y por maquillar la realidad de la pandemia en el país, acordó la Asamblea Nacional a través de la Comisión Delegada, en la sesión de este martes 30 de marzo..

Así se desprende de la sesión ordinaria de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, celebrada este martes vía online, durante el debate sobre el repunte de la COVID-19 en Venezuela.

El diputado fue iniciado por el estado Zulia, Virgilio Ferrer, quien denunció que el régimen de Maduro al señalar que este oculta las verdaderas cifras en cuanto a los decesos por la COVID-19. “En Venezuela mueren más de doscientas personas diarias producto de la pandemia y hay más de tres mil infectados diarios”.

A juicio de Ferrer, esto se debe a las malas políticas implementadas en materia de salud por parte del régimen. Señaló que la dictadura al negar la entrada de la vacuna al país está condenando al pueblo a la muerte.

Llamó a la unión, a la cohesión para enfrentarse al régimen de Maduro y al mismo tiempo le solicitó al pueblo tomar las medidas necesarias para evitar el contagio.

Maduro actúa por razones políticas y no humanitarias

Mientras que el vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Luis Stefanelli, informó que desde el mes de febrero se está debatiendo sobre el ingreso de las vacunas al país, pero por una razón netamente política hizo que el régimen echara para atrás lo acordado.

“Esto es un delito de lesa humanidad Maduro, que se suma al abultado expediente que usted tiene en la Corte Penal Internacional”.

En cuanto a la liberación de los fondos que solicitó recientemente Nicolás Maduro, el parlamentario dijo que ya están liberados gracias a la solicitud realizada por la legítima Asamblea Nacional y serán transferidos directamente al sistema COVAX.

Ratificó la liberación de treinta millones de dólares para vacunar al pueblo venezolano y al mismo tiempo, solicitó al “régimen usurpador” rectificar su actitud ante la tragedia que está destrozando a Venezuela.

Por capricho y negligencia, régimen se niega aceptar vacuna

La vicepresidenta de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario, diputada Deyalitza Aray aseguró que Venezuela no cuenta con un plan de vacunación y el que existe es exclusivo para sectores previamente establecidos por el régimen y la prioridad están en sus aliados mientras la población “se somete al riesgo vil y criminal de no contar con un plan de inmunización y que urge en este momento sobre todo en el sector salud”, advirtió.

“El régimen fue el primero en vacunarse y por capricho, irresponsabilidad y negligencia se niegan aceptar la vacuna que ya tiene los recursos para que pueda entrar a Venezuela. Aquí la prioridad es la vida de los venezolanos, la vida del sector salud y la vida de cada ciudadano por estar expuesto no solo por no contar con la vacuna, sino también porque no existe un sistema de salud que garantice la misma.

Sistema COVAX solución global contra la pandemia

El Diputado Orlando Avila, vicepresidente de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aseguró que a través de los esfuerzos del referido sistema garantiza que todas las personas en el mundo tengan el acceso a la vacuna contra la COVID-19.

Ávila destacó que el lema del sistema COVAX es dos mil millones de dosis para finales del año 2021, sobre todo para las personas vulnerables y que tengan un alto riesgo de contaminación como es el personal de salud.

“Sin el sistema COVAX no se podrá frenar el avance del coronavirus y el régimen se empeña en obstaculizar el plan de vacunación que llegará a todos los venezolanos y quiere chantajear diciendo que dejarían entrar las vacunas si les suspenden las sanciones”, aseguró.

Es un crimen rechazar las vacunas

La presidenta de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, diputada Dinorah Figuera, quien denunció la grave situación que sufre el pueblo venezolano con posibles consecuencias devastadoras ante el repunte de la COVID-19 en Venezuela.

Afirmó que rechazar el ingreso de las vacunas ya pagadas mediante la aprobación del crédito por parte de la AN, es un crimen del régimen.

Señaló que esta situación se presenta en medio de una grave crisis humanitaria compleja y ante la indolencia de Nicolás Maduro, quien le pasa por encima al protocolo de vacunación internacional “al vacunar primero a quienes hoy usurpan el Palacio Federal Legislativo” antes que a los grupos vulnerables como son los adultos mayores, médicos, comunidad hospitalaria y personas con patología de bases, entre otros.

Figuera ratificó que el mecanismo COVAX en Venezuela no es un problema de dinero sino político que tiene Maduro, “pues miente sistemáticamente al informar que iba a vacunar a la población con la vacuna rusa y hasta ahora no se han aplicado ni cien mil dosis.

Todos los diputados que participaron en este punto, se solidarizaron con el presidente (e) Juan Guaidó a favor de su pronta recuperación, quien dio positivo para COVID-19, el domingo 27 de marzo del presente año. Información dada por la máxima autoridad del Parlamento Nacional a través de su cuenta personal de Twitter.