Doctora Drummond: Se estima que cantidad de casos de COVID-19 sea cinco veces superior a las oficiales

La cantidad de casos COVID-19 en el país puede ser hasta cinco veces superior, a los registros oficiales anunciados a diario desde Miraflores, advierte la médico infectóloga, Tatiana Drummond, quien explica que esta disonancia obedece al hecho que no se están contabilizando pacientes que no son detectados a través de pruebas PCR.

“Los casos están aumentando considerablemente en el país. Estamos en plena segunda ola, en parte por la variante brasileña y en parte por la falta de autocuidado en carnavales, lo que infectólogos hemos llamado variante carnavalesca“, planteó la especialista.

Tras explicar que se trata de una variante del virus original, la profesional de la salud explicó que “pese a que son muchas las que más agobian hoy al mundo son la de Inglaterra, la sudafricana y en Brasil que han surgido dos variantes: P1 y P2”. Destacó que a estas últimas obedece en gran parte el aumento de los casos en Venezuela.

Durante la entrevista vía telemática, la Dra. Drummond subrayó que además del balance oficial, en el país existen subregistros, a propósito no se hace el número de pruebas requeridas, y por el hecho de que muchos pacientes son diagnosticados en clínicas y con tomografías. “Para fines de registros oficiales, si no se hace por PCR usted puede tener un cuadro de coronavirus pero no se contabiliza”, precisó.

“Así como no se contabilizan los casos, tampoco se contabilizan los muertos. Hay muchos fallecidos por coronavirus, pero al momento de la muerte no se tenía el resultado (…) “Estamos contando mal a los enfermos y contando mal a los muertos”, afirmó.

Efectividad de las vacunas

Consultada sobre la efectividad de las vacunas, Drummond asegura que hasta los 21 días de aplicada la primera dosis, no hay inmunidad en el paciente. Puntualizó al respecto que deben esperarse al menos dos o tres semanas de tener las dos dosis en el organismo para que esta haga su efecto. Recomienda el uso del tapabocas pese a ser vacunado.

Advierte que hospitales y clínicas se encuentran casi a 100% de su capacidad, afirmando que incluso tener dinero o un buen seguro no es garantía de atención médica, la galeno insistió en que el coronavirus es un tema de responsabilidad personal.