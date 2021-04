OPINIÓN Reflexión en positivo: Comisión de Paz #1Abr

Debemos ver sin ápice de egoísmo las buenas noticias que hemos recibido estos últimos días pasados, que han destacado por encima de las incuantificables malas noticias de las que ya estamos acostumbrados, por supuesto quienes añoramos, anhelamos la paz y los deseos de salir de conflictos permanentes que lo que hace es perturbar la creatividad, confundir el buen lenguaje y el ser del buen ciudadano, hacer daño y cortar las voluntades de aquellos que cada día desean un mejor futuro , por medio de un país bien educado, una educación de primera y una salud excepcional que se nos note sobre las vestiduras lo saludables que estamos y lo sobresaliente de ciudadano educado hasta en la mirada en forma espontánea y una formación indiscutible, donde sea esto la tarjeta de presentación de nuestra ciudadanía, no olvidarse que hay dos cosas malas para el corazón “correr cuesta arriba y degradar a las personas.”

Como no vamos a aplaudir cuando se habla de una idea muy acertada como es la reciente comisión creada de paz sí, eso justamente es lo que deseamos todos en el fondo de nuestros corazones, convencerse de que no se puede vivir eternamente en un conflicto, insultos van insultos vienen, averigüemos en el planeta a quien ha beneficiado esto, hay que cambiar el lenguaje, pedirle fuerza a Dios para que nos de la facultad de desearnos el bien los unos a los otros y no lo contrario, por el camino que vamos y eso de jo… al que se atraviese; no por favor, corrijamos para no seguir ese comportamiento, ocupémonos de invertir el tiempo en que todos estemos felices, bien educados y mejor alimentados, “te lo pedimos señor.”

Con fe debemos aspirar a que se sumen muchas mentes de buen corazón a estos últimos acontecimientos, sumémonos en estos anuncios, pidamos y apostemos que sea realidad , que esta comisión por la paz tenga como principio la verdad por encima de todo y el primer interés nuestra patria, nuestra convivencia, que incluyan alianzas de una verdadera armonía que contribuya a borrar todo lo malo y actuemos como un país que invite al buen vivir, eso es el mayor de los deseos y aplaudimos el consenso por la salud y le damos la bienvenida a estas muy buenas coincidencias donde el poder ejecutivo anuncia y cumple con el favor de dar su primer lote de vacunas contra el coronavirus de Diez millones, por otro lado el otro gobierno habla de que ya hubo acuerdos para Quince millones más, por otro lado aún más contento porque ya nuestra Fedecámaras tiene el acuerdo de que muy pronto traerá cinco millones de vacunas en su primer lote, mis aplausos de pie acompañados de mis lectores con quien coincido en todo lo bueno, que sea beneficio para el país, que vivan las alianzas, estratégicas que conlleven a eliminar problemas de la gente y las mentes lucidas que forme estas buenas ideas, que lleguen beneficios y pasen por alto a el desconocido enemigo que llegó a estropear a las familias y hogares de esta tierra, por supuesto nada de confundirse, estamos hablando del virus chino y no de los que hablan los demás, que todo sea positivo y surjan nuevas ideas para beneficio de todos ,dentro de la honestidad y las buenas virtudes que produce la ética y buena voluntad unidas.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

