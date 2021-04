RETACITOS #4Abr

El colmo de los colmos. Existían numerosas versiones en torno a los abusos y atropellos de quienes gobiernan a hidrobarro en la capital musical de Venezuela, incluso al actual jefecito los propios trabajadores dicen que es un virus peor que la variante brasileña por ser tan nocivo; sin embargo, nunca llegamos a pensar que llegaran al extremo de quitarle el vital líquido a alguna zona, para satisfacer las necesidades de otra, pero no se trata de problemas de humanidad, sino que seguramente allí es donde están los amigos revolucionarios o hay muchos enchufados. De tal manera que los vecinos de las Colinas de Santa Rosa, Santa Elena y La Lagunita, en el este de la ciudad, lo que generó que los vecinos molestos encendieran el ventilador y denunciaran que ya están cansados de la matraca, que les obliguen a hacer vacas en dólares para adquirir tuberías, válvulas, bombas, para pagar reparaciones y para el alquiler de maquinarias para que puedan realizar los trabajos, que corresponde a la empresa financiar. Sin embargo la gota que derramó el vaso, se produjo el sábado 27 cuando sin ningún tipo de aviso, notificación, en forma sorpresiva les suspenden el servicio de agua, al parecer con la finalidad de desviarlo hacia otros sectores. Los vecinos de las zonas afectadas, no es que sean enemigos de la solidaridad, y seguramente habrían estado dispuestos a cooperar si se les hubiese hecho alguna propuesta a través del dialogo; pero lamentablemente se trata de un aberrante abuso de poder, porque no es responsabilidad de ellos que la gerencia de la hidrológica no haya implementado un plan de contingencia, ante la emergencia con la represa Dos Cerritos. Por eso nuevamente se repite, nadie le quita a esta empresa y a su personal el galardón como los más ineficientes del año.

Por cierto que show mediático que montaron para la puesta en servicio de la aducción de la Represa Dos Cerritos o el Sistema Alto Tocuyo SAT, donde filmaron video donde ellos mismos se aplaudían y presentaban como “invitados” al comandante de la GN que no tenemos la menor idea que estaba haciendo en el lugar, a menos que haya sido en función de resguardo porque era de noche, según se pudo observar; el presidente de Hidrobarro, y otros funcionarios, presentando como un gran éxito devolverle el servicio de agua a la gente, después de haberlos tenido casi una semana sin el vital líquido. Llama poderosamente la atención como es que se pudieron realizar estos trabajos en tan corto tiempo, cuando todo el mundo sabe que Hidrobarro no tiene maquinarias pesadas, carece de los más elementales equipos, tampoco tiene personal de alta calificación, lo que todos conocen porque es la respuesta que le dan a los usuarios cuando van a realizar cualquier denuncia de una tubería rota. Pero como siempre hemos dicho, entre cielo y tierra no hay nada oculto y los vecinos cercanos a la obra, pudieron darse cuenta que quien realizó la parte gruesa del trabajo al parecer fue un conocido empresario privado de la zona, quien si tiene equipos, maquinaria y personal y fue el que se echó el muerto al hombro y le sacó la pata del barro al gobernador encargado y a Hidrobarro como ya lo ha hecho en otras oportunidades cuando se presentan problemas de falta de agua en la zona. Pero los funcionarios de la gobernación y de la hidrológica han sido tan desconsiderados y egoístas, que ni siquiera le dieron las gracias durante la reanudación del servicio, mucho menos lo invitaron a que estuviera presente, como el responsable principal de la ejecución de los trabajos, pero así paga el diablo. A última hora informan que uno de los motores de bombeo de la planta de tratamiento ciudad de Barquisimeto, tras arrancar normalmente se quemó y de acuerdo con la versión del burgomaestre de Quíbor, no tienen un motor de repuesto y hay que esperar que reparen el dañado. ¿Qué talco?

*****

Una noticia por demás curiosa e interesante, el pasado lunes habría sido presentado en la sesión de cámara del Concejo Municipal de Iribarren, el caso de la venta irregular, acerca de la cual hay mucha opacidad, del terreno municipal del sistema de orquestas, que fue puesto al descubierto por primera vez en esta sección, ya que hasta esa fecha se había mantenido el caso en el más absoluto secreto, aun cuando con semejante operación tras bastidores, se le estaba causando un severo daño a la ciudad de Barquisimeto y a los larenses. Recordamos que para el momento en que se colocó la primera piedra para ese proyecto el alcalde de la ciudad era el abogado Macario González, hoy parlamentario de la legítima AN electa en el 2015, quien fue uno de los primeros sorprendido al enterarse que iban a instalar en el sitio, en lugar de un centro Cultural del más Alto Rango, una hectárea del hambre con puestos de comida rápida. Si bien es cierto que en numerosas oportunidades he tenido mis diferencias con el expresidente del CM, quien hoy eleva el caso a consideración para que sea investigado, confío en que este caso no vaya a convertirse solamente en un show mediático al cual nos tiene muy acostumbrados la dirigencia de la revolución, sino que por el contrario este personaje haga uso de sus influencias y logre que se investigue a fondo, ¿Por qué el cambio de uso, entre gallos y medianoche? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles fueron los argumentos utilizados para el “cambiazo”?, de manera que sea llevado hasta sus últimas consecuencias, se puedan establecer las responsabilidades del caso y explorar las posibilidades de revertir la decisión, por cuanto los intereses de la ciudad y de sus habitantes, debe estar por encima de los intereses de particulares que solo buscan obtener beneficios personales.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que una abogada de defensora de DDHH de Caracas, ofició al titular del MP para formularle una denuncia sobre un caso ocurrido en el mes de diciembre próximo pasado en Palavecino, donde al parecer unos funcionarios policiales de Valle Hondo, irrumpieron sin orden de allanamiento ni orden algunas en una propiedad privada, donde detuvieron a una ciudadana, dizque es abogada en ejercicio y había sido llamada por los dueños de la vivienda ante una supuesta invasión; posterior al ingreso los funcionarios, debidamente identificados en la comunicación, quienes llegaron en una unidad 004, ingresaron sin mediar palabras, atropellando a los propietarios de la tercera edad, detuvieron a la abogada, supuestamente la insultaron, “la escupieron en la cara” y la golpearon, le quitaron su celular y se lo batieron contra el piso, la trasladaron al comando de la zona y dizque la maltrataron de nuevo, allí pretendieron que firmara una hoja en blanco que al parecer era sobre los derechos de los imputados, como se negó se tocaron sus senos y partes íntimas, según revela la carta enviada al MP, luego la esposaron en las afueras del comando para que la gente la viera, exponiéndola al escarnio público, para que vieran lo que les pasaba a los abogados que no cooperan; la trasladan a la sede del CICPC en Barquisimeto a reseñarla, luego la devuelven al comando y la meten al calabozo junto con privados de libertad masculinos; el día 18 la presentan en tribunales y logra la libertad plena por falta de elementos de convicción, aun cuando los funcionarios le habían imputado 8 o 9 delitos todos inventados, la abogado eleva la denuncia a distintas instancias, pero sin respuesta; sin embargo los funcionarios actuantes están incursos delitos como: abuso de autoridad, actos lascivos contra persona indefensa, tortura, violencia de género, violación de DDHH, hurto agravado y asociación para delinquir. Confiamos en que el MP se pronuncie más temprano que tarde, porque en la carta están los nombres y apellidos de todos los funcionarios implicados.

*****

Cada día que pasa se deteriora la calidad de vida de los habitantes del municipio Urdaneta, especialmente la población de Siquisique, donde sus habitantes denuncian que se encuentran en el más total y absoluto abandono, debido a la nefasta gestión del burgomaestre un personaje que toda la vida se la ha dado de ladino y no se ha ocupado de cumplir con sus funciones, tienen problemas de suministro de agua, de drenajes, cloacas, deterioro vial, falta de combustible, electricidad y ante los reclamos de la población, siguen sin recibir respuesta, siempre con la excusa de que no hay recursos, que no les han enviado las partidas presupuestarias para resolver los problemas de la población ; sin embargo, desde la alcaldía se generan recursos para el mantenimiento y financiamiento de cochineras, siendo la salida más cómoda, recomendarles “solucionen ustedes” como si eso fuera como soplar y hacer botellas; no hay fuentes de trabajo, no existe atención de salud, denunciando que los eligieron porque confiaron en ellos, pero los decepcionaron, estando cada días más hundidos en el foso, y el personaje como si esta problemática no fuera con él. Lo más inquietante es que en la gobernación de Lara están enterados de esta situación; también en el PSUV, donde están conscientes que después de esta desastrosa gestión, allí no ganan ni una junta de condominio, pero lamentablemente no ha habido nadie que tenga los pantalones bien puestos y le ponga el cascabel al gato; no lo hizo Carmelina cuando era gobernadora y suponemos que el gobernador encargado, también se hará de la vista gorda y continuará permitiendo que el burgomaestre siga logrando que se profundice el rechazo de la población que está a punto de explotar en cualquier momento.

*****

Resulta verdaderamente insólito que mientras el gobierno comienza a dar muestras de profunda preocupación, por la forma acelerada como están creciendo los contagios comunitarios de Covid-19 en el país; cuando en algunos municipios del país se están aplicando multas hasta por el equivalente a 10 $ a aquellas personas que no usen el tapaboca y no cumplan con los protocolos de bioseguridad, penosa y lamentablemente se observa como, por ejemplo, en el mercado Terepaima de Barquisimeto, instalaran en la parte externa las ventas de pescados y allí las personas adultas, hombres y mujeres, de la tercera edad y hasta niños, andaban sin ningún tipo de protección. Es decir que nadie, léase bien, absolutamente nadie le paró a las recomendaciones del gobernador encargado, quien en una alocución le pidió a los ciudadanos respetar las medidas de bioseguridad, y a los funcionarios actuar en forma firme contra quienes no cumplan y se expongan ante la variante brasileña que está haciendo estragos. Incluso algunas de las personas que envían las denuncias, incluyendo los vídeos, invitan al mandatario regional a que se dé una pasadita por la avenida Venezuela, para que se mate por sus propios ojos, se amarre los calzones y evite que se siga poniendo en evidencia que lo están irrespetando, que se sigan riendo a sus espaldas, que es lo que ha venido ocurriendo en el sitio. Lo único cierto es que mientras los propios ciudadanos no tomen conciencia de la gravedad de la pandemia, que diariamente se está muriendo mucha más gente de la que dicen los números oficiales, que ya hay 370 personas del personal de salud que han perecido por el Covid-19, que no existen las mejores condiciones para la atención de los pacientes en el sistema de salud, seguirán aumentando los contagios comunitarios.

*****

A propósito nos llenó de mucha satisfacción la información que enviara el Observatorio de Conflictos del Instituto Nacional de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), donde reflejaba que el sector salud lidero las protestas en el estado Lara durante el primer trimestre, información que hemos venido reseñando en forma recurrente en esta sección, ya que los buenos amigos de Sepel nos mantienen al tanto de las acciones que han venido adelantando en la defensa de sus derechos y reivindicaciones, posición que no es nueva ya que desde hace dos años han venido elevando a la consideración del gobierno legítimo y emplazan do al propio Juan Guaidó y a la AN legítima a que “declaren en emergencia nacional y estado de catástrofe a los trabajadores que componen el sistema de la administración pública”, han realizado actividades con el Bloque Parlamentario de Lara, donde se han presentado la gran cantidad de situaciones que han atentado, no solo contra los trabajadores de la gobernación de Lara, sino de toda la administración pública, denunciando que el gobierno en los últimos años ha despedido a más de 3,3 millones de trabajadores, al condenarlos a salarios de hambre, lo que en realidad constituye un despido indirecto, porque cuando a un trabajador se le expone que su salario mensual es de menos de 1 $ prácticamente te están poniendo de patitas en la calle, porque quien puede vivir y mantener una familia con este ingreso. Asimismo, los sindicalistas de Lara han venido proponiendo a la AN legítima, que se declaren responsabilidades civiles y administrativas contra las acciones del régimen a través del Ministro del Trabajo, de los funcionarios de la ONAPRE, “porque han diseñado un plan genocida para matar el salario y también a los trabajadores”, están clarísimos.

*****

En las últimas semanas, la AN6D siguiendo las instrucciones de Miraflores, ha seguido adelante y en forma acelerada, con las discusiones para aprobar en segunda discusión y sancionar la Ley Orgánica de Ciudades Comunales, a través de la cual se pretende montar un Estado paralelo a través de mecanismos de agregación del poder popular, que hoy solo cuenta con los consejos comunales. En la exposición de la Ley se dice que reunidos en Asambleas Ciudadanas, en sus respectivos parlamentos comunales para exigir estos hechos, pero nadie sabe cómo, cuándo, donde se reunieron para exigir un salto cuántico, “donde la innovación democrática asumiendo el marco del Poder Constituyente, para construir una Ciudad Comunal”, señalando el abogado constitucionalista Allan Brewer Carías, que esto es una falsedad, ya que nada de esto ha ocurrido, indicando que quienes redactaron esto, se olvidaron que el Poder Constituyente solo lo puede tener el pueblo y solo puede manifestarse a través de referéndum, nadie puede suplantar al pueblo, y el pueblo ya se pronunció en el referéndum del 2007 rechazando este esquema del poder popular. Aclaró asimismo, que la Constitución no contiene ningún compromiso, como se dice en la exposición de motivos, “para facilitar el desarrollo integral del poder popular en la comuna”, afirmando que esto es falso. El objetivo de esta Ley, según el experto, es sustituir con las Ciudades Comunales al Municipio. En la CC se debe crear: Parlamento, Consejo ejecutivo de Gobierno, Consejo de planificación, Consejo de economía, Consejo de contraloría, Consejo de educación y formación y Consejo de Justicia y paz y Comisión electoral de la CC; apareciendo allí la verdadera cara de la Ley que suplantar, sustituir, eliminar, vaciar los municipios. Los Comités de Gestión deben constituirse en las áreas siguientes: Tierra urbana, vivienda y hábitat; calidad y cobertura de los servicios públicos; Salud, Economía y Producción local, Ecología local, Mujeres e igualdad y equidad de género; Seguridad integral; Familia y protección de niños, niñas y adolescentes; Recreación, deportes, cultura y formación socialista; Equipamiento e infraestructura; todos con excepción de la formación socialista son competencias propias de los municipios que gozan de personalidad y autonomía en el marco de la Constitución y la Ley, así que mosca con esta Ley de Ciudades Comunales.

*****

La piel de los funcionarios del alto gobierno, está en estos momentos de una sensibilidad supina, los periodistas por ejemplo, tenemos que “medir” muy bien lo que vamos decir o a escribir, sobre todo si tiene vinculación con acciones que involucran la gente del oficialismo, por cuanto los representantes de los medios de comunicación, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las ONG de la sociedad civil estamos calificados como “objetivos” por parte de los seguidores del proceso revolucionario. Por supuesto, la situación de acoso y de persecución se exacerba cuando se toca el tema de pandemia, cuando se señalan las razones por las cuales los contagios comunitarios aumentan diariamente de forma exponencial; o cuando se advierte que los centros de salud en todo el territorio nacional, están casi totalmente copados y no cabe una persona más. Sin embargo, la guinda de la torta la acaban de poner con la detención en Anzoátegui de dos personas, mayores ambos de 70 años, porque se atrevieron a exponer el caso de una boda realizada en la zona, donde se incumplieron todas las normas de bioseguridad, mientras que supuestamente la organizadora del evento tenían síntomas evidentes de Covid-19, pero ante la tentadora oferta en divisas, realizó la fiesta donde se habla de una participación de más de 600 personas, con el saldo a posteriori de una cantidad de invitados contagiados, los centros de asistencia de la región abarrotados, lo que fue reflejado en un escrito que ha sido calificado como de “incitar al odio” contra la familia de un alto funcionario del MP, lo cual de ser cierto, es otro más de los tantos abusos de poder por parte del régimen. Aseguran que los dos detenidos son mayores de 70%, violándose en forma flagrante lo establecido en el Artículo 231 del COPP. La verdad que no hay derecho.

*****

Llega hasta la mesa de redacción de Retacitos, un vídeo que refleja la situación dantesca que están viviendo los habitantes de la Urb. El Recreo, al lado del CDI de la parroquia José Gregorio Bastidas, en el municipio Palavecino, en Cabudare, donde existe un terreno vacío que está siendo utilizado, en forma arbitraria e ilegal, como vertedero de basura, generándose un peligroso foco de contaminación ambiental, donde los zamuros, perros, ratas y otras alimañas conviven y se alimentan de los desechos que allí son depositados, sin que los reclamos elevados por los vecinos, en numerosas oportunidades, a la consideración de la Alcaldía, hayan tenido respuesta, con la agravante que sigue creciendo los montones de desechos, por cuanto nadie se ha ocupado de intentar poner freno a esta descomposición ambiental de la zona. Por supuesto, que esta situación tiene varias lecturas, primero que la Alcaldía no se está ocupando adecuadamente de los terrenos vacíos de la ciudad; segundo que el Aseo Urbano no se está cumpliendo eficientemente con su trabajo y, por último que los concejales no están dando respuesta a los reclamos de los vecinos, lo que constituye un muy mal ejemplo cuanto estamos en un año electoral, donde quienes en estos momentos ocupan cargos de libre elección, tendrán saldos negativos en sus gestiones y no tendrán nada que ofrecer.

*****

Persisten las contradicciones en el seno del oficialismo, mientras los sectores de la producción en general han encendido las alarmas, han advertido en torno a la posibilidad real de una paralización de la economía debido a la falta de combustible, el régimen sigue manteniendo un silencio sepulcral, total y absoluto, lo que para muchos significa que no se está haciendo nada para la solución de esta problemática que ha dejado de ser coyuntural y se ha transformado en un problema estructural que requiere soluciones urgentes e inmediatas. Sin embargo ha estado llamando la atención de los habitantes de los pueblos fronterizos con el vecino país, como día a día se desplazan largas caravanas de gandolas transportando tanques de guerra y tanquetas de la FANB, tal como lo refleja un vídeo que circula profundamente por las redes sociales filmado en Punta de Piedras, población de la frontera entre Barinas y el Táchira, unidades que utilizan el diésel como combustible para movilizarse, y es cuando la gente comienza a plantear, para estas operaciones bélicas si hay gasoil, pero no hay diésel para los camiones que deben transportar los alimentos desde los centros de producción hasta los centros de consumo en todo el país. Asimismo, se han publicado denuncias a través de los medios que indican, que parte del poco diésel que se está produciendo en el país, está siendo enviado a la isla antillana, en lugar de utilizando a nivel doméstico para satisfacer la creciente demanda interna, lo que ha generado un mercado negro donde el gasoil se vende en dólares, muy por encima de los precios internacionales, de acuerdo con las denuncias formuladas por los propios conductores de transporte pesado, que son los principales afectados, pues bien como decía Oscar Yánez (QEPD) “Así son las cosas”.

Juan Bautista Salas