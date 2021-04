En el Hospital Universitario de Maracaibo no hay agua ni para lavarse las manos #6Abr

Nelly Ventura, secretaria general del Sindicato de Empleados Públicos de Salud en el estado Zulia, aseguró que la falta de productos de limpieza, fumigación y servicio de agua impiden a los trabajadores del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) cumplir una jornada laboral «digna».

“Los baños no tienen agua, tienen es pipotes de agua. Sugerimos que se compraran dos pipotes más para que los trabajadores pudieran tener agua allí para hacer sus necesidades”, sostuvo.

Esta exigencia ocurre luego de que una trabajadora manifestara que “tuvo que hacer sus necesidades en el monte que está detrás del HUM” por la falta de agua, aseguró Ventura.

El requerimiento fue expresado el pasado martes 30 de marzo cuando representantes de gremios y sindicatos de salud llegaran hasta el HUM para solicitar una reunión con su directora, la Dra. Alfonsina Romero, en la que también participaron los trabajadores.

“Los trabajadores solicitaron equipos de bioseguridad, jabón, cloro detergente, gel, ya que la institución no tiene eso, y muchas áreas se encuentran en pésimas condiciones”, agregó Ventura.

Según declaraciones la Dra. Romero reconoció que había un déficit de insumos y equipos de bioseguridad, pero que ellos estaban esperando una donación.

Para la sindicalista del sector salud los trabajadores no fueron motivados a reclamar sus derechos por razones partidistas o en contra de la directora, sino por el dolor que sienten al ver al hospital en tales condiciones.

Ventura agregó que los empleados deben prestar sus servicios en áreas donde “no hay aire acondicionado, no hay ventiladores, no hay donde lavarse las manos, y muchas veces no tienen ni guantes para trabajar”.

Además, notificó que la sala de Rayos X y los pabellones se encontraban inoperativas.

Ante ello la directora de HUM no estableció una fecha para cuando se resolvieran dichas problemas. Por este motivo, antes de que decretasen cuarentena radical los diferentes gremios y sindicatos del sector salud tenían previsto asistir esta semana para hacer seguimiento de lo exigido.

La Dra. Alfonsina se habría comprometido a convocar una reunión con los jefes de servicios y personal a fin de atender las denuncias por parte de los trabajadores quienes manifestaron que recibían maltratos por parte de los jefes de servicios.

“Se habló mucho de que cuando algunos trabajadores exponían algún problema la respuesta anteriormente era ustedes se van, están botados”, afirmó Ventura.

“El HUM ya no es autónomo”

Así lo definió la sindicalista Nelly Ventura, quien ofreció detalles sobre la razón por la cual el pasado mes de marzo les llego a muchos trabajadores la quincena atrasada y a algunos el pago incompleto.

“A los trabajadores no se les había participado que todo el personal del Ministerio de Salud nos cancelaria la Vicepresidencia de la Republica a través del Sistema Patria”, dijo.

De tal manera, que antes que ocurriera la migración de nómina al sistema patria los trabajadores recibían el “Bono de Productividad”, el cual otorgaba la administración del Hospital Universitario de Maracaibo.

Sin embargo, este beneficio dejó de ser otorgado tras cambiarse el pago al Sistema Patria. De esta manera, los trabajadores del HUM dejaron de percibir un ingreso adicional.

“Todos queremos un mejor sueldo, actualmente no alcanza para nada”, expresó Ventura ante la crisis económica que vive el país.

