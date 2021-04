OPINIÓN Por la puerta del sol (105): Un Brindis por el primogénito #10Abr

¡Feliz Cumpleaños Hugo!

Los caminos de la vida están cargados de desafíos que logran enfrentar y superar los mas atrevidos, los mas valientes.

Camina hijo sin detenerte sobre las huellas del sol; jamás dejes apagar la luz de tus sueños.

La vida es el trayecto en que ocurren cosas desde las mas dulces hasta las mas amargas. Cuan versátil es! Cuan vano parece a veces nuestro destino!

El tiempo imperturbable va tasando el poder de las horas, sobre las crestas del mundo ruedan nuestros fulgores que se desvanecen con el paso de los minutos y del tiempo que sazona su medida.

Desde ayer y desde siempre nos engendra el sol mañanas que son pasajeras, caminos sin fin, tonadas sin pauta ni rumbo.

Como humanos que amamos este paraíso en que vivimos, aseguramos nuestra presencia con la fe de que los planes todopoderosos nos bendiga y de permiso de estar por largo tiempo a nosotros, igual que al corazón que tenemos en el pecho lleno de constelaciones, de sueños y de muchas esperanzas…

Lo diverso nos rodea, el mundo esta inundado de caminos y de oportunidades que no se pueden desperdiciar.

Hijo: La fe en ti y el optimismo te han llevado por caminos variados. Nunca has aceptado que existen las decadencias, tampoco que el esfuerzo por llegar arriba es inútil en su empeño. La fe en ti ha sido siempre tu estandarte, jamás te has rendido ante los inconvenientes. Sabes que tu fe es fuerte a pesar de las duras pruebas a que te has visto expuesto. La fe no es una sombra vaga sin ancla ni reembolso…

Tu has comprobado en las pruebas que aunque no todo es maravilloso, en las

ruinas de la vida se encuentran los materiales con los que se puede construir una mejor vida en cualquier lugar del mundo.

La vida es un viaje que hay que disfrutar al máximo. Solo basta tener corazón para sentir, ojos para ver y hacer de nuestra vida un viaje maravilloso.

Mientras no te rindas y tengas fe en tu causa y la férrea voluntad de vencer no habrá nada que te impida alcanzar todos tus sueños.

Larga vida, excelente salud, éxitos, muchas alegrías y Feliz Cumpleaños hijo querido.

Mamá

Amanda Niño de Victoria