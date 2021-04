RETACITOS #11Abr

Así como las organizaciones políticas comienzan a prepararse con tiempo cuando se avecinan los procesos electorales, escogiendo a sus candidatos y aceitando sus maquinarias; también entre los gremios del sector empresarial también se producen estas estrategias previas, y es lo que estamos comenzando a ver, tomando en cuenta que para el mes de julio a Ricardo Cusanno le toca entregar la presidencia de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), después de dos años difíciles y complejos desde el punto de vista del deterioro de la economía, ahora agravado con la llegada de la pandemia de Covid-19. De allí que aun cuando faltan más de dos meses y medios, ya se ha observado cómo se ha venido constituyendo una especie de “equipo” para ocupar el “petit comité “ del organismo cúpula empresarial, apareciendo juntos en una serie de eventos regionales, como para ir preparando el terreno, de manera que cuando llegue el momento hacer su presentación formal, en otros términos, pudiera decirse que andan en campaña. De acuerdo con la experiencia de casi 50 años dándole cobertura a este sector, se da como un hecho que el nuevo presidente de Fedecámaras será el maracucho Carlos Fernández; la primera Vicepresidencia, la estará ocupando el actual presidente de Conindustria, Adán Celis Michelena; la segunda la ocupará el actual presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo y la tesorería la ocupará, quien en estos momentos se desempeña como presidente de Fedecámaras Mérida, César Guillen. Esta es una estrategia orientada a llevar en un plazo no mayor de dos años, a Célis Michelena, a estar en el sillón que ya ocupó su padre Adán Celis González, hace varias décadas, así que anótenlo.

*****

Siempre se ha dicho que Dios tarda pero no olvida, también que “castiga sin palo y sin rejo”, y esto es lo que parece estar ocurriendo desde hace varias semanas en la Ciudad Madre de El Tocuyo, donde han comenzado aparecer pancartas en diversos lugares, cuyo origen nadie se ha atribuido, pero que cuestionan la gestión de la burgomaestre de la región, en incluso le aplican unos adjetivos para recordarle alguna de sus actuaciones pasadas, sobre todo cuando estaba en la cresta de la ola, por ser una de las toñecas de Carmelina, cuando se desempeñaba como jefa del gobierno en esta entidad. Por supuesto que para muchas personas estas actuaciones solamente implican un castigo moral, que a lo mejor a la susodicha no le quita el sueño, pero sirve para que no olvide que en la memoria del pueblo aún perdura el recuerdo de unos jóvenes que presuntamente fueron asesinados por cuerpos de seguridad durante una protesta el 23 de enero del 2019, ya que en aquel momento hubo muchos señalamientos, acerca del origen dónde provino la orden para que se reprimiera de manera brutal las protestas del pueblo reclamando sus derechos, por las erradas políticas del gobierno municipal y por el creciente deterioro de los servicios públicos. Lo cierto es que en la entidad hay dos municipios que no han tenido suerte con sus burgomaestres, como son Urdaneta y Morán, cuyas autoridades no aguantan un referéndum revocatorio, en caso de que alguien se propusiera llevarlo adelante, porque el saldo de estas gestiones, de acuerdo con las expresiones, tanto públicas como privadas, de los vecinos es completamente negativo, es rojo rojito.

*****

El abuso de supuestos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, en la región, ya no se limita a los punto de control y alcabalas que montan, sorpresivamente en cualquier parte de la ciudad, con el único y exclusivo objetivo, de acuerdo con las denuncias que llegan a nuestra mesa de redacción, de los videos que nos trasmiten, es ponerse en un dinero fácil, aprovechando algún descuido de un conductor que tiene la licencia, el certificado médico o no tiene el seguro de Responsabilidad Civil, estas son las principales víctimas. Pero lo más grave un caso de una denuncia elevada a la consideración de un diputado a la AN legítima, donde se presentan tres hombres vestidos de civil, con los rostros tapados con las mascarillas, en lo que identifican como un “procedimiento” ante una denuncia formulada; sin embargo, no se identifican, muestran una “credencial” a vuelo de pájaro, sin dar tiempo a que se pueda leer la identificación, con la actuación muy valiente de la dueña de la casa que desde un inicio comenzó a filmar con su teléfono la actuación de los supuestos funcionarios, quienes como no portaban ninguna orden de allanamiento, amenazaron con que “voy a llamar a un fiscal, voy a entrar y te voy a quitar el teléfono”, no sabemos que más ocurrió, pero creo que ante la posición firme de los propietarios de la casa, seguramente se deben haber retirado, ya que sabían que habían sido filmados. El otro caso, es más grave, es el de un comerciante (RR) quien denunció que el 20 de marzo fue secuestrado y extorsionado por sujetos que se identificaron como funcionarios policiales, sin portar credenciales, de entrada la tumbaron 2.000 dólares y el compromiso de entregarles $ 1.000 más, este valiente personaje también formuló la denuncia y, si algo le llega a suceder, las autoridades deben observar la denuncia del video y actuar en consecuencia.

*****

Nuevamente surgen las situaciones conflictivas en el seno de algunas organizaciones políticas del estado Lara, correspondiendo en esta oportunidad al partido del baquiano Lencho, quien como ya se lo hemos recomendado en otras oportunidades, tiene que amarrarse los pantalones y poner orden en la casa, si no quiere que se lo coman los pájaros negros, ya que una persona que se considere un líder dentro de una organización, no puede permitir que cualquier subalterno, pretenda embochinchar su gestión, y menos si se trata de razones personales, como parece estar ocurriendo en Palavecino, donde al parecer no han terminado de aprender la lección, no asumen el posicionamiento que tienen dentro de la organización e intentan imponer criterios y personas que no cumplen con los perfiles exigidos. Ya durante el año pasado vimos esta misma película y suponíamos que por tratarse de gente adulta, después de las experiencias vividas habían aprendido la lección y madurado políticamente, pero lamentablemente por sus actuaciones, parece que no fue así y es lo que obliga a de nuevo le recuerden que si no acata las líneas de la organización, sabe perfectamente por donde queda la puerta, aun cuando seguimos pensando que si es lo suficientemente inteligente, sabe que es mejor bajarle dos y quedarse y quedarse tranquilo, esperando que las aguas vuelvan a su nivel.

*****

Las personas que en estos momentos tienen posiciones que le permiten tomar decisiones, dentro de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), deberían declararse en “alerta permanente” por cuanto desde el alto gobierno, a través del ministerio para la Educación Superior, se está manejando toda una estrategia orientada a debilitar la institución, colocarla en condiciones verdaderamente precarias, tanto desde el punto de vista económico como de inestabilidad interna, creando todas las condiciones para tomar la decisión de intervenirla con la intención de salvarla y evitar que se profundice el inminente colapso en el que se encuentra, hecho que no es ningún descubrimiento y deben saberlo a través de distintas señales que se han estado dando, como el pase de la nómina de pago a la Plataforma Patria, con lo cual le cercenan la poca autonomía economía que aún le quedaba. Como también se ha señalado en esta sección, aun cuando son varios los aspirantes a dirigir esta casa de estudios superiores, en medios políticos se afirma, en forma por lo demás irónica, que como un premio a su demostrada “eficiencia” y a sus “altísimas” condiciones gerenciales, se está manejando la idea que de concretarse la intervención, una de las aspirantes con mayores posibilidades de asumir la rectoría, sería la actual burgomaestre de Palavecino, versión que ya les habíamos adelantado semanas atrás, porque es el nombre que suena con mayor insistencia, aun cuando el criterio de buena parte de la comunidad universitaria opina, que sería lo peor que le pudiera pasar a la UCLA. Bueno, amanecerá y veremos., ojalá que todo se solucione y que la sangre no llegue al río.

*****

Teníamos la seguridad que el jefecito del Parque Zoológico Bararida y sus cuatro acólitos de confianza, le habían bajado dos al acoso y a la persecución de los trabajadores que allí laboran; sin embargo, de nuevo llegan denuncias de nuevos abusos y presiones para obligarlos a ir a trabajar diariamente, a pesar de la cuarentena radical establecida por el gobierno, de percibir salarios irrisorios, que no hay facilidades de transporte, además de la inamovilidad laboral, también decretada por el régimen. Se da el caso de personal que fue a trabajar y cuando fueron a retirar la bolsa de alimentos que les corresponde porque la pagaron, les dijeron que no se la iba n a entregar, hasta tanto no firmaran una carta en la que se comprometen a ir a trabajar todos los días, llueva, truene o relampaguee, además que quien se niegue a firmar o no acepte estas condiciones, abusivas y esclavizantes, deben consignar sus cartas de renuncia. En primer término les tienen que entregar la bolsa de comida porque es de los trabajadores, luego que la pagaron; segundo, no los pueden obligar a ir diariamente al trabajo, a menos que les garanticen el traslado y les doten de todos los insumos de bioseguridad contra el Covid-19 y tercero no los pueden obligar a renunciar sin causa justificada porque hay inamovilidad laboral. Así que no se dejen amedrentar y mientras la mayoría se oponga a estos abusos, saldrán airosos y podrán seguir laborando.

*****

A medida que avanza el tiempo, no terminan de llegar las vacunas, el gobierno se hace el loco y no autoriza a Fedecámaras a importarlas, además prohíbe el ingreso de algunos tipos que se vienen utilizando en todo el mundo, y mientras tanto solamente se le ocurre radicalizar las medidas de cuarentena; mientras tanto los centros asistenciales de todo el territorio nacional, cada día están más abarrotados, están a full capacidad no hay unidades de cuidados intensivos desocupadas y, por supuesto, el estado Lara no escapa a esta dramática realidad. Por las redes sociales circulan versiones a informaciones llenas de angustia y preocupación, sobre todo del personal de salud, quienes se sienten atados de pies y manos, por carecer los medios para resolver tan peligrosa papeleta; creen en el alto gobierno y entre los jefecitos revolucionarios del sector salud., que ocultando las cifras de los contagiados se disminuirá la problemática, cuando la lógica indica que hay que decirle al país la verdad, para que la gente tome conciencia y responsablemente cumpla con las medidas mínima de bioseguridad, lavado permanente de manos, mascarilla doble, gel desinfectante y ante cualquier síntoma, por más sencillo que sea, consultar con un médico y si está entre las personas de alto riesgo, con más razón. Llegan noticias inquietantes de Lara, todos los centros asistenciales full, la Villa Deportiva a reventar, hay problemas serios con el oxígeno y es muy poco el personal médico y de enfermeras que se han vacunado. Encarecidamente les rogamos, cuídense mucho, en estos momentos todos hacemos falta.

*****

También andan muy mal las cosas en las dos AD, tanto la del turco de Valencia como la del Indio de Oriente. Aseguran que los chismes y las zancadillas, juegan garrote, al parecer el secre de organización alacrán, a quien por cierto le molesta este alias, dizque tiene infiltrado al CES de La Pochocha y está enterado de todo cuanto pasa internamente; incluso conoce de algunas veleidades de varios dirigentes que supuestamente no aguantan dos pedidas, sobre todo cuando les ofrecen buenas posiciones e incluso la percepción de algunos $$$$, si saltan la talanquera; sin embargo, lo más peligroso de esta situación, es que esos audios se filtran con mucha facilidad, de esta manera pudimos enterarnos del mensaje enviado al Inefable por el “secretario de organización seccional”, para hacerle referencia a un audio que dizque le envío la sargento K, además para invitarlo a que se incorpore a la estrategia para votar en las próximas elecciones regionales; además le hace saber que en recientes reuniones de un secretariado, el Berni les habría dicho que las diferencias que en algún momento tuvieron, quedaban en el pasado y que “haría borrón y cuenta nueva”, es decir que sería bienvenido a la AD de los alacranes. Suponemos que a los oídos de Berni ha llegado la versión que revela que desde Miraflores están considerando con mucha seriedad, devolverle los símbolos y la tarjeta del partido al Inefable, a cambio de que la organización participe en el proceso; sin embargo, en actos públicos se ha escuchado al turco repetir que AD se mantendrá firme y no va a Participar en las elecciones regionales, de manera que amanecerá y veremos, pero la procesión va por dentro.

*****

Vergonzosa y muy lamentable la denuncia que hizo el pasado miércoles 7 de marzo, el Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, quien acusó al burgomaestre del municipio Sucre del estado Yaracuy, de ordenar marcar con letreros las viviendas donde habitan personas contagiadas con el Covid-19, en una evidente demostración de falta de conciencia, de sentimientos, seguramente creyendo que él y su familia están exentos de la enfermedad, que viven en una “burbuja” donde el virus no les llegará, de allí que cuando nos tropezamos con este tipo de especímenes que llenan de vergüenza el gentilicio del pueblo yaracuyano, honesto, amigable, colaborador, dispuesto a tender la mano al que lo necesita, pero lamentablemente siempre hay una “oveja negra” en el rebaño. Recordó el Comisionado que este pseudo funcionario, que por respeto a esta sección, no mencionamos con nombre y apellido, viola el artículo 69 de la Ley Orgánica de Salud, el cual reza que los pacientes tienen derecho a la dignidad e intimidad sin que puedan ser discriminados; pero es que además es fulano es una verdadera rata pelúa, cuando tiene el tupé de amenazar a las personas que retiren los carteles de sus hogares, con quitarles el beneficio de las bolsas Clap. El Comisionado ante los abusos de este sujeto, hizo un llamado de atención a los organismos internacionales de derechos humanos y ayuda humanitaria a documentar estos hechos e instar al alcalde a retirar los carteles y tomar medidas reales de protección a favor de los ciudadanos del municipio. La verdad es que este tipo de actuaciones de unos pocos, desdicen mucho de la idiosincrasia del genuino yaracuyano, quien se enorgullece de colocar en alto al terruño. Ultima hora, menos mal que le cayó la justicia y el comentario se aplica al que cometió la misma torpeza en San Felipe.

*****

De mal en peor las cosas en el CMI. En una de las últimas reuniones se tocó el tema del personal contratado, se pudo constatar que Martiña, dizque tiene bajo su a más de 30 personas bajo esta figura. También se pudo conocer en el dossier de irregularidades que llegó a nuestra mesa de reacción, que el nuevo jefecito al parecer está coaccionando a los trabajadores, les ha eliminado el transporte así como los bonos y primas que venían percibiendo. En esta misma reunión, le dieron hasta con el tobo a la anterior jefecita, porque todo fue para ella no hizo concesiones para que otros también cobraran sus comisiones en $$, al punto que la dejaron sin presupuesto para contratar un asesor para su comisión, aplicándole la Ley del Hielo, de lo cual supuestamente se han ocupado Martiña y Ché Luis, quienes la acusan de haberle comprado una camioneta a juniquita dizque en complicidad con un proveedor de transporte, la cual habría sido pagada con los dineros del erario de la institución. Cuentan que hubo un atajaperro entre los concejales Juaniquita y Gus con el tocayo Jhonny a quien amenazaron con meterle una lupa a la comisión que preside y que es bien importante (Adm. Patr). Para cerrar con broche de oro esta primera entrega, afirman que el nepotismo juega garrote en las distintas áreas del CMI. En efecto, la hija de la Vice dizque tiene un cargo en la Subsecretaría; un coordinador presupuestario es hijo de la otra Vice; habría sido creado un cargo para incluirá en la presidencia a la chica del polémico vídeo, quien se cree la mandamás; mientras que en el caso de las comisiones se crearon y entregaron cargos donde incluyeron a familiares, hijos, novios (as) y amantes. Asimismo, no obstante la eliminación del transporte, es público y notorio que maneja los churupos del CMI si hace uso constante de ese transporte ,al parecer tiene un Chevrolet spark gris asignado exclusivamente para su uso, comentándose que a veces envía hasta el estado Vargas a su familiar, en una encava blanca conducida por personal, dizque siendo estos gastos cubiertos por el CMBI, maquillado por Chucho, actual proveedor de transporte, lo cierto es que hay mucho de donde cortar. Esta es apenas la punta del Iceberg.

Es vox populi en los pasillos del CMI y entre los propios concejales que hubo un enorme guiso con el terreno del Sistema de Orquestas Sinfónicas, ubicado en la AV. Bracamonte con Venezuela, aseguran dicen que el jefecito de la comisión de patrimonio y Che Luis supuestamente negociaron con la aprobación del otro Che Luis la construcción del “Barquisimeto Food Park”, estos 3 personajes dizque hicieron lobby y tocaron a todos los concejales menos a la antigua jefecita, a Juaniquita y a Gus, a todos los demás los persuadieron para levantar la mano y aprobar la construcción de dicho negocio de comida rápida, por ello la intervención inmediata del ex-presidente del Concejo y ahora flamante diputado a La AN Chuchín desmontando toda esta trampa y destapando la olla de este apetitoso guiso, trascendió por este hecho fueron citados a una reunión con el bloque parlamentario de Lara ante la AN, para que aclaren las razones para el cambio de uso, quien lo autorizó, cuánto costó la operación y todas las dudas sobre ese terreno, aseguran que salieron asustados de esa reunión, peor que palo de gallinero. A esto se añaden las declaraciones de (FC) un dirigente regional del PCV, quien dijo a los medios: “Con respecto a los terrenos ubicados al lado de Corpolara en las inmediaciones de la avenida libertador frente al parque del este, es menester de las instituciones municipales valorar objetivamente la denuncia reiterada por el pueblo larense, a fin de precisar con rigor el contenido del alerta correspondiente. Aunque este colectivo considera que la posición del Alcalde Luis Jonas Reyes, es dudosa, ya que, no generan ningún tipo de planteamiento legal para restituir ese bien al municipio, además, analizamos que ojalá no se traté de una maniobra populista del Gobierno Municipal, por los enfrentamientos internos que existen en su organización política (PSUV) dónde están aflorando las aspiraciones de quién será el próximo Alcalde de este importante Municipio. Su palabra vaya adelante.

*****

Ni siquiera la pared perimetral que construyeron en el terminal de Tranguiso, al lado del cementerio nuevo de Barquisimeto impide ver la enorme cantidad de buses que están destartalados, abandonados y arrumados desde hace bastante tiempo en el sitio. Son más de 120 unidades se visualizan desde la intercomunal Florencio Jiménez, situación que afectan el servicio de transporte público en la ciudad y el estado. Abandono total, falta de gerencia eficiente, ausencia de mantenimiento y de una eficiente política en materia de transporte es lo que lamentablemente refleja y denota una revolución que acabo con todo. Por otra parte, hace pocas semanas reactivaron los peajes en el estado Portuguesa, pero su operatividad es todo un desastre por la falta de equipos, personal e infraestructura que permita el normal desenvolvimiento de sus operaciones. En estas semanas de cuarentena radical, las colas en los peajes eran considerables porque los puntos no pasan o no tienen vuelto. Pregunta inocente: ¿Cuánto tiempo tocará perder a los viajeros en días flexibles, debido a la improvisación a la hora de colocar esas alcabalas que el oriundo de Sabaneta había ordenado eliminar en todo el territorio nacional?

Juan Bautista Salas