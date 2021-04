ElImpulso.com y Andrés Cañizalez preguntan ¿A dónde va Venezuela?

Cada lunes, el director de Medianálisis abrirá el espacio para el contraste de opiniones, el intercambio de ideas y la presentación de propuestas para la reconstrucción del país. La disertación será transmitida en el IGTV de @elimpulso, donde podrás participar con tus preguntas y comentarios

¿A dónde va Venezuela? es el ciclo de entrevistas que presenta ElImpulso.com junto al director de Medianálisis, Andrés Cañizales, quien desde este lunes 26 de abril, a las 11:00 de la mañana, abordará con sus invitados los temas de actualidad que impactan al país.

La disertación será transmitida en el IGTV de @elimpulso, donde podrás participar con tus preguntas y comentarios.

“La intención es retomar lo que hacíamos en El Impulso, cuando se abrían espacios de discusión sobre el país que queremos y cómo lograrlo. Pensando en el nuevo contexto de la pandemia, en el cual cada quien está más resguardado, hemos decidido abrir un espacio digital e interactivo, como una especie de foro público donde compartir ideas de país, generar análisis, interpelar a todos los liderazgos políticos y promover la construcción de estrategias que nos permitan cambiar la realidad que vivimos”, expresó Cañizalez.

La pregunta: ¿a dónde va Venezuela? sigue interpelando a los ciudadanos. Es por ello que estas tribunas de opinión son el espacio ideal para ampliar la visión, sin sesgo político partidista. “Nuestra meta es dialogar con la ciudadanía. Queremos que se conecten con la necesidad de retomar la discusión, de cómo damos solución a nuestros problemas”.

Cañizalez destaca que el día a día, las preocupaciones y el sentido de urgencia por resolver las realidades particulares, pueden ser una gran tentación para no buscar soluciones colectivas que cambien el rumbo que lleva la Nación. “Estamos muy enfocados en ver cómo sobrevivimos a lo que vivimos, pero, si no nos unimos y no hay una respuesta colectiva no habrá salvación como sociedad”.

La cita del lunes

La cita este 26 de abril a las 11:00 de la mañana es con Carmen Beatriz Fernández, presidente de DataStrategia Consultores, experta venezolana en marketing político y ciberpolítica.

La respuesta de ¿a dónde va Venezuela? se construirá con el concurso de todos en este nuevo espacio de opinión, que promete abrir el compás al debate, el intercambio de ideas y la presentación de propuestas para la reconstrucción del país.

¡Todos invitados!