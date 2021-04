ClickDominical Premios Oscar: la cita más esperada del cine #25Abr

Los Premios Oscar es la cita más esperada para los amantes del cine. Tras un retraso de dos meses con motivo de la pandemia mundial del coronavirus, la prestigiosa gala tendrá lugar este domingo.

El Impulso.com te muestra la lista completa de nominados a los Premios Oscar 2021.

Mejor película:

-El padre (The Father) -Judas y el mesías negro (Judas and the Black Messiah) -Mank -Minari. Historia de mi familia (Minari)

-Nomadland

-Una joven prometedora (Promising Young Woman)

Sound of Metal

-El juicio de los 7 de Chicago (The Trial of the Chicago 7)

Mejor actriz protagonista:



-Viola Davis, por La madre del blues. -Andra Day, por Los Estados Unidos contra Billie Holiday. -Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer. -Frances McDormand, por Nomadland -Carey Mulligan, por Una joven prometedora

Mejor actor protagonista:

-Riz Ahmed, por Sound of Metal -Anthony Hopkins, por El padre -Chadwick Boseman, por La madre del blues -Gary Oldman, por Mank -Steven Yeun, por Minari

Mejor película internacional:

-Otra ronda (Another Round), de Thomas Vinterberg (Dinamarca) -Collective, de Alexander Nanau (Rumanía) -Better Days (Shaonian de ni), de Derek Tsang (Hong Kong) -The Man Who Sold His Skin, de Kaouther Ben Hania (Túnez) -Quo Vadis, Aida?, de Jasmila Zbanic (Bosnia Herzegovina)

Mejor película de animación:

-Soul -Wolfwalkers -Más allá de la Luna (Over The Moon) -Onward -La oveja Shaun. La película: Granjaguedón

Mejor montaje:

-El padre -Nomadland -Una joven prometedor -Sound of metal -El juicio de los 7 de Chicago

Mejores efectos visuales:

-Monster Problems (Love and Monsters) -Cielo de medianoche (The Midnight Sky) -Mulán -El magnífico Iván (The One and Only Ivan) -Tenet

Mejor banda sonora:

-Da 5 Bloods

-Mank

-Minari

-Noticias del gran mundo

-Soul