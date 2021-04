Carmen Fernández, experta en Marketing Político: Es importante lograr un punto de inflexión que cambie la ruta hacia el abismo

¿A dónde va Venezuela, preguntó Andrés Cañizalez a nuestra invitada.”En el horizonte hay elecciones presidenciales con condiciones. No hay manera de arrebatar la democracia de un país, sin consecuencias”, sentenció Fernández.

Este lunes inició vía IGTV de @elimpulso, el ciclo de entrevistas denominado: ¿A dónde va Venezuela? de la mano del comunicador social y director de Medianálisis, Andrés Cañizalez, quien compartió con Carmen Beatriz Fernández, directora de DataStrategy Consultores y experta en Marketing Político, los temas neurálgicos del acontecer nacional.

En principio, Fernández señaló que Venezuela sigue siendo tema de interés en materia internacional, incluso, la salida de Donald Trump de la Casa Blanca no cambió la política de Estado del Gobierno norteamericano hacia el régimen de Nicolás Maduro. “Es impresionante que el tema venezolano sigue estando en agenda, aún en medio de situaciones tan adversas como las que enfrenta el mundo”.

Todos perdieron: perdió el país

Durante la disertación, Andrés Cañizalez planteó la desesperanza que se ha instalado en el país al no concretarse un cambio político. Al respecto, Fernández señaló que en Venezuela se ha instaurado la terrible dinámica de perder- perder. “La oposición está peor que hace dos años, pero Maduro también está peor hoy que hace dos años. Perdieron todos y perdió el país”.

A su juicio, las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos en el Tribunal de La Haya, las sanciones aplicadas al círculo más cercano del chavismo, mantienen asfixiado a Nicolás Maduro y sus principales funcionarios.

En cuanto a la oposición, la especialista señaló que hay dos sectores definidos. Por una parte, los maximalistas, quienes creen que el cambio político es “todo o nada”. En contraste están los gradualistas, conformado por quienes creen que la recuperación de la democracia es un proceso más no un cambio radical. “Entender la democracia como un proceso, implica apostar a un camino que, tras un punto de inflexión, te apunta a una ruta de redemocratización”.

Negociación en desarrollo

La especialista en Marketing Político, Carmen Fernández, asegura que Venezuela atraviesa un proceso de negociación. “Cuando vemos algunos acuerdos en materia de dejar entrar la ayuda humanitaria, estamos viendo los avances de un proceso de negociación particular. Eso es muy positivo, porque lo importante es lograr un punto de inflexión que cambie la ruta hacia el abismo”.

Un punto de inflexión puede ser el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral. “El realismo arranca por entender que no tendremos el CNE de nuestros sueños, ni va a ser un outsourcing electoral. No vendrán terceros a celebrar elecciones en Venezuela… Estamos llegando al punto en que Maduro siente que no tiene por qué negociar con la oposición, pues no tiene nada que ofrecerle”.

En este contexto, el rol de la comunidad internacional es fundamental por cuanto siguen presentes las sanciones individuales o los procesos legales por delitos de Lesa Humanidad. “La solución de los problemas de los venezolanos no están solamente en capacidad de sus actores locales. Es un problema global”.

