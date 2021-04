Diputado Guevara: Creación de falso CNE incumple los estándares de la Constitución y profundiza la crisis #27Abr

Las pretensiones del régimen de Maduro de crear un falso Consejo Nacional Electoral conformado por personas “que no van a cumplir con los estándares de la Constitución y van a profundizar la crisis”, fueron rechazadas este martes por Freddy Guevara, diputado por Voluntad Popular de la legítima Asamblea Nacional electa en 2015.

“Nosotros no tenemos armas y ni queremos tenerlas. Queremos una solución política urgente y es la que quiere el pueblo. Quisiéramos nosotros resolver nuestras diferencias en el marco de una elección libre, pero para que eso ocurra debe existir un árbitro que le dé confianza a todos los venezolanos, en el que todos los actores políticos se sientan representados y esté ajustado a la Constitución”, aseguró el parlamentario en sesión de la Comisión Delegada.

Sostuvo que los ciudadanos deben retomar su destino a través del voto, pero con un CNE legítimo que no esté a la disposición del régimen.

“Estamos absolutamente convencidos que, si tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo que nos lleve realmente a una solución, lo vamos a hacer. Es lo sensato, ético y lógico”, explicó.

Sin embargo, aclaró que no apoyarán ningún acuerdo que sea “para mantener todo igual o simplemente para sobrevivir. Estamos buscando un CNE legítimo que dé confianza y sea reconocido por la comunidad internacional y no uno que simplemente esté a la disposición del régimen y algunos factores que, alejándose de la posición mayoritaria unitaria, pretendan buscar algún espacio desde el cual desarrollar su agenda”.

Guevara cuestionó la vocación democrática de algunos actores, quienes dicen sentirse opositores y pretenden avalar un fraude al participar en cualquier elección organizada por un ente comicial espurio, “sabiendo que enfrentar a una dictadura requiere la unidad de las fuerzas democráticas y sabiendo que la gran mayoría de las fuerzas, que cuentan con el respaldo histórico de votación, internacional y liderazgos del país, ha decidido no avalar y rechazar un CNE que no surja de un proceso realmente constitucional y democrático”.

“Creo que es absolutamente injustificable que algunas personas o grupos pretendan avanzar en una agenda paralela que no represente la voluntad unitaria”, agregó el diputado quien estuvo tres años en la Embajada de Chile en Caracas.

El legislador por la tolda naranja insistió que en Venezuela no hay condiciones electorales. “Es decir, la gente puede asistir a un proceso electoral, pero su voto no cuenta. Se vota, pero no se elige. El pueblo de Venezuela, la alternativa democrática y la alianza de partidos unitarios, queremos que esta crisis se solucione de la manera más rápida y menos traumática, pero es precisamente todo lo contrario lo que está por pasar en esa estructura usurpadora que el régimen de Maduro quiere crear”, puntualizó.