Son titulares jueves #29Abr

La corrupción usa uniforme en Venezuela: Transportistas son víctimas de extorsión en puestos viales.

Médicos venezolanos están a la buena de Dios: 26% de las muertes por COVID-19 son del personal de salud.

Ante la GRAVÍSIMA situación por la escasez de diésel para el sector productivo nacional, Fedeagro, Conindustria y Consecomercio, se pronuncian al País.

Carlos Méndez: 80% de las unidades de transporte paralizadas por falta de gasoil en Lara

Alerta en la frontera del estado Táchira por fuertes y constantes lluvias

Guaidó honró a soldados asesinados en conflicto con guerrilleros amparados por Maduro.

Guaidó: “Jesús Santrich e Iván Márquez, y todos los grupos irregulares con presencia en territorio nacional, ya deberían estar siendo sometidos a la justicia. ¿Por qué los siguen amparando? Vladimir Padrino y Remigio Ceballos les preguntó: ¿Quién responde por esto?

DPCU: De 40 nuevas construcciones, sólo 5 cumplen con licencias municipales

Luis Izquiel: Diálogo con megabandas legitimaría liderazgos criminales

Comercio informal y ventas clandestinas asfixian a licoreros del Táchira

Denuncia la invasión de un edificio textilero en El Llanito

Venezuela no llega ni al 50% de los 14 millones de litros de agroquímicos que se necesitan para la siembra

Delta Amacuro: Gobernadora confirma rescate de cinco nuevos sobrevivientes del naufragio

Reportan fallas eléctricas en Caracas y varios estados del país

“El Estado venezolano continúa avanzando y perfeccionando los mecanismos represivos y de control”, advierte informe del Centro para los Defensores y la Justicia

Plus Ultra reiniciará vuelos entre Venezuela y España en junio.

Gas doméstico, electricidad y transporte público son los servicios básicos con más fallas en Barquisimeto

“Rebusque en la basura” un medio para sobrevivir ante la crisis

Falta de equipos adecuados y fallas de servicios dificultan el teletrabajo en el país

Serían 12 los sobrevivientes del bote que naufragó en Delta Amacuro

Sindicato de Maestros denuncia que han fallecido más de 250 docentes en todo el país por COVID-19

Henri Falcón tras muerte de Aristóbulo Istúriz: “Muy lamentable la partida de un buen amigo e incansable luchador”

En cola y aguantando la lluvia: así esperan los niños por su cédula en el Saime-Los Teques

Vaguada sobre el mar Caribe generará lluvias en gran parte de Venezuela

Por sueldos dignos y vacunas contra la covid-19, los empleados públicos se movilizarán este #1May

Falla eléctrica hace que el ferrocarril de los Valles del Tuy colapse de usuario este

Cobran $50 por las bolsas de bioseguridad para fallecidos por covid en Carabobo

Arrestaron al general retirado Ovidio Poggioli, exdirector de la DGCIM en una trocha del Táchira

Canadá reclama que el nuevo CNE sea equilibrado y aceptado por todas las partes

Guaidó asegura que conflicto de Apure “es prueba de la degradación ética, profesional, moral y operacional” del Alto Mando Militar

Plataneros del Sur del Lago podrían paralizar producción por “abusivo” impuesto al transporte

70 % de los presos del país no poseen sentencias judiciales

Maduro dicta detención indefinida para el defensor Orlando Moreno

Defensor de DDHH Orlando Moreno continuará detenido mientras cumple con requisitos para la libertad bajo fianza

Blinken exigió a Maduro que libere a Roland Carreño y cese atropellos contra la prensa

Servicio de agua estará suspendido en la Gran Caracas por 12 horas

General Domingo Hernández confirma la muerte de cuatro sargentos en combates.

Subió a 16 la cifra de militares venezolanos muertos en choques con la guerrilla en Apure

FundaRedes: “Pistas clandestinas operan libremente en Venezuela para el narcotráfico y extracción de minerales”

Apenas 600 de cinco mil industrias sobreviven en Carabobo

Fedeagro advierte que sistema agroalimentario podría paralizarse por falta de gasoil

Foro Penal: cinco militares fueron condenados por la “Operación Vuelvan Caras”

Quincena de maestros no alcanza ni para comprar dos manzanas. Sectores de Valencia, Naguanagua y San Diego sin luz desde la madrugada de ayer

Solicitan que la COVID-19 sea declarada como una enfermedad ocupacional

Parolin no visitará Venezuela para beatificación de José Gregorio por la pandemia

Borges advierte a la comunidad internacional sobre un nuevo atropello del régimen a las ONG

Willy Mckey admitió haber cometido estupro contra una menor de 16 años

Tarek Saab abrió investigación penal contra Alejandro Sojo, Willy Mckey y Tony Maestracci

Tras acusación de abuso y acoso sexual, Prodavinci finaliza las relaciones laborales con Willy McKey

El abuso sexual en Venezuela prescribe por eso es importante denunciar

Empleados públicos se movilizarán para exigir sueldos dignos y vacunas este #1May

EVTV aclaró que solo ha hecho uso de su señal para la transmisión de su programación: ‘no recibimos fondos de ninguna institución pública de Venezuela’

Aseguran que existe un acuerdo entre banda de El Coqui y Alto Mando de seguridad de Maduro

Avioneta con 120 panelas de presunta cocaína se estrelló en playa de Falcón. Esta sería la segunda incautación de drogas en ese estado en lo que va de semana.

Por presuntamente filtrar información confidencial de administración de Guaidó, piden expulsar a Winston Flores de Voluntad Popular

Como “película de guerra” perciben los combates los desplazados de Apure

Hambre y miseria: canasta básica en marzo casi llega a los 230 dólares

Venezuela confirma 1.238 nuevos casos por COVID-19 y 17 fallecidos en las últimas 24 horas

De acuerdo con datos del FMI, la tasa de desempleo en Venezuela es de 58,3% en 2020 y lo que va de 2021, lo que representa la cifra más alta del mundo.

Dólar paralelo en Venezuela inició la jornada con alza de 1,34% y se cotiza en Bs.2.768.804,94

Experta: Bonos del gobierno impulsan la distorsión económica en el país

Facebook duplica beneficios entre enero y marzo y alcanza los 9.497 millones de dólares

Vandalismo en Colombia tras protestas contra la reforma tributaria. Duque giró instrucciones para garantizar el orden público

Paro Nacional en Colombia: TransMilenio detiene toda su operación en Bogotá por el vandalismo

La policía de Colombia reprimió con gases la manifestación que se realizaba en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Oposición afirma que el proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso por el Gobierno, aumenta la carga fiscal y perjudica a la clase media.

Decretan toque de queda en Cali desde la 1:00 p. m. por vandalismo

Una persona muere durante las protestas en la ciudad colombiana de Cali

Alcalde de Cali responsabiliza a migrantes en los saqueos y sin pruebas señalan a los venezolanos

Manifestantes devolvieron objetos robados por vándalos durante el paro nacional en Colombia

“Los buenos somos más”: ciudadanos en Cali que participan en paro nacional recuperan elementos robados de almacén y los devuelven. Por desórdenes

Canadá reporta primera muerte relacionada con la vacuna de AstraZeneca

Biden: No busco un conflicto con China

‘Es hora de que las grandes empresas y los ricos paguen de forma justa’, precisó Joe Biden

Brasil anuncia su primera vacuna ‘Butanvac’, mientras nuevas variantes amenazan a América

Estados Unidos acumula 574.297 muertes y 32.227.081 contagios por covid-19

España inicia la repatriación de los periodistas muertos en Burkina Faso

Rusia expulsa a diplomáticos de Eslovaquia, Lituania, Letonia y Estonia

Ministro colombiano: Crisis en Apure evidencia el respaldo de Maduro a grupos narcoguerrilleros

Interceptada una carta con balas y amenazas al ex gobernante español Zapatero

La India superó este miércoles 28-A la barrera de las 200.000 muertes por coronavirus

Rick Scott: “Bajo ninguna circunstancia” debe Biden suavizar las sanciones a Maduro

Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes de “apartheid” contra palestinos

Chile: Oposición y oficialismo se alinean para evitar postergar nuevamente mega elecciones.

Joe Biden busca traer "normalidad" a la Casa Blanca tras turbulencia con Trump. ONU alerta sobre el riesgo de «extinción» de los medios debido a la pandemia

Chile es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de su población vacunada completamente

Alertan que la variante brasileña del COVID-19 podría ser más transmisible y evadir la inmunidad previa

Al menos cuatro muertos y 12 heridos tras un amotinamiento de reos en una cárcel de Ecuador

Nueva York perdió 44 millones de turistas y 60.000 millones de dólares

El disidente cubano Otero Alcántara, cumple cuatro días en huelga de hambre

El Gobierno de Estados Unidos va a proponer este miércoles 28-A un plan de bienestar social a 10 años cuyo coste se estima en 1,8 billones de dólares que prevé financiar con nuevas subidas de impuestos a las rentas más altas.

Rusia solicitó a la OMS un paquete de documentos para la evaluación y aprobación La tercera vacuna contra el covid-19 registrada en

Oposición pide a Chile derogar ley que contempla deportaciones

Argentina abre registro de semillas de cannabis para cultivo con fin médico

La Justicia de EEUU falló a favor de compañías fundadas por Michael Jackson en uno de sus casos de abuso sexual

Glaciares en el mundo se derriten a paso acelerado

“Corte Constitucional de Ecuador falla a favor de la despenalización del aborto por violación, lo que abre paso al cambio de la legislación desde la Asamblea.

Vacunados con dos dosis de Pfizer o Moderna tienen 94% de posibilidades de no ser hospitalizados por

México iniciará envasado de la vacuna rusa Sputnik V en mayo

Muere Michael Collins, el astronauta que participó en la primera misión que pisó la Luna con el ‘Apolo 11’.

Putin promete ayuda a la India ante crisis sanitaria por el coronavirus

Miguel Díaz-Canel lamenta la muerte de Aristóbulo Istúriz: “En Cuba se le recuerda por su solidaridad”

Grecia empieza la vacunación a las personas de más de 30 años mientras Holanda y Polonia comienzan una precavida desescalada y España confía en reanimar el sector turístico en junio

Sanidad notifica 8.665 nuevos contagios y 88 fallecidos por #coronavirus en España La incidencia baja a 230,27

Brasil registra 3.163 nuevas muertes por covid-19 y roza las 400.000 en total

Cuba confirma 988 nuevos casos de la covid-19 #28Abr

Abren una investigación oficial sobre la reforma del piso de Boris Johnson

Boris Johnson negó las infracciones de las que se le acusa por renovar su apartamento

Austria prohíbe los vuelos directos desde la India debido a la nueva mutación

Un fuerte terremoto sacude el estado indio de Assam

Ayuso supera a “las tres izquierdas” juntas y consolida la mayoría con Vox a pocos días de las elecciones de Madrid

Hong Kong aprueba ley de migración con poderes de “prohibición de salida”

Rusia expulsa a siete diplomáticos europeos por su “solidaridad” con República Checa

Putin promete ayuda a la India ante crisis sanitaria por la COVID-19

Google Fotos pone fin al almacenamiento gratuito

Huawei sufre consecuencias de las sanciones: Ventas caen 16,5 % en primer trimestre

Apple: Los Mac sufren “uno de los peores hackeos” en la historia del software

E! emite la última temporada de “Keeping up with the Kardashians”

Los deportistas de los JJOO de Tokio deberán pasar test diarios de COVID-19

Marquinhos y De Bruyne alcanzan los tres goles en esta Champions

El delantero peruano Jefferson Farfán, suspendido por dos partidos al incumplir protocolo contra la covid-19

Fórmula 1 pone fin a las especulaciones: cancela GP de Canadá y confirma su reemplazo, Turquía tomará el lugar de Canadá en el calendario

El Manchester City venció con remontada al PSG y quedó a un paso de su primera final de Champions

David Cubillán se uniformará con Trotamundos de Carabobo

La Superliga de Baloncesto aplaza partido de Trotamundos por razones sanitarias

Venezolana Pierangela “La Fiera” Rodríguez se proclama campeona del peso paja de la LFA

Bayern confirma a Julian Nagelsmann como su próximo entrenador.

Miguel Cabrera despachó el estacazo 489 de por vida y está a tan solo 11 de llegar a los 500

El Deportivo Táchira en su estreno dejó buenas sensaciones, tanto en lo deportivo como en actitud.

Deportivo La Guaira rescató un valioso empate frente a Cerro Porteño en la Libertadores.

Palmeiras atropella a Independiente Del Valle y sigue en el grupo A: vapuleó este martes por 5-0 al Independiente del Valle ecuatoriano

Boca Juniors vence al Santos

LDU 3 Velez 1

Flamengo 4 Unión La Calera 1