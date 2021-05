Bracho: El régimen esclavista pisotea la dignidad de los trabajadores con aumentos de salarios de hambre

Como unos esclavistas que pisotean la dignidad de los trabajadores venezolanos, al anunciar un aumento salarial que se ha convertido es en un mecanismo de control social para mantener a la gente con hambre y no reaccione ante la crisis humanitaria compleja que se agudiza cada vez más, fue calificado el régimen de Maduro y su camarilla.

El pronunciamiento lo hizo la diputada por el estado Zulia, Nora Bracho durante un punto de información en la sesión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima, celebrada este martes vía online, para dejar constancia del rechazo contundente de este ente legislativo del aumento del salario mínimo y bono de alimentación anunciado por el régimen.

“Este aumento no es más que otra burla de Nicolás Maduro y su camarilla para el ciudadano trabajador. Fue de casi un 300 por ciento, que en cualquier país del mundo este porcentaje sería catalogado como una cifra astronómica, pero no es la realidad de Venezuela, solo se traduce que un trabajador pasó de cobrar 64 centavos de dólar a $2.5 al mes. Sí, esta es la maravillosa cifra del régimen criminal para los trabajadores, ellos que en teoría como Estado son el principal empleador, no son más que esclavistas que pisotean la dignidad de la gente”, aseguró.

La legisladora condenó asimismo lo que dijo Maduro luego del anuncio del aumento de salario mínimo, de que se ha propuesto la meta que en el año 2021 va a recuperar al más alto nivel el salario mínimo integral.

“¿Sr. Nicolás en verdad se cree sus mentiras? ¿De cuál vida habla? si la de todos los trabajadores, sea del área que sea, está diezmada. La calidad de vida no existe, las familias dependen de las remesas o de las marañas y tigritos que salgan para poder subsistir. Los sueldos se pulverizaron hace muchos años y ya los trabajadores prefieren que no les aumenten porque los productos de inmediato suben y la posibilidad de perder el empleo se hace latente”, aseguró la diputada Bracho.

Precisó que la economía del país se encuentra en su cuarto año de hiperinflación, su séptimo año de recesión y con una dolarización desde 2019 y que de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) se estima para Venezuela una inflación del 5.500 por ciento al cierre de 2021.

“Sr. Nicolás, ¿si un trabajador compra para una familia de cuatro integrantes 1 kilo de arroz, 1 harina, 1 kilo de pasta y 6 huevos puede comer un mes? ¿Los vas a mantener engañados con las promesas de los bonos o con la bolsa de alimentos? Tu aumento de salario forma parte de tu estrategia de control social mediante el hambre. Un pueblo con hambre, enfermo no reacciona. Estás jugando con fuego Nicolás, Tú y tu camarilla deben entender que las muertes que están causando por hambre serán documentadas también como delitos de lesa humanidad”. advirtió Bracho.

Considera que los trabajadores de Venezuela merecen tener un salario digno que les permita cubrir sus necesidades, tener calidad de vida y capacidad de ahorro.

“No podemos seguir perdiendo nuestra mayor riqueza como país, y no me refiero a lo que está bajo tierra como recursos minerales, sino al que ha tenido que emigrar buscando oportunidades de crecimiento y vida, nuestro capital humano”, precisó la diputada zuliana.