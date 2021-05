Diputado Léon: Denuncian deplorables condiciones de hospitales públicos en el país #4May

Tras denunciar las deplorables condiciones de los hospitales públicos en el país, debido a la corrupción e ineficiencia del régimen, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) Legítima, Ismael León, solicitó al Presidente (E) de la República de Venezuela y del Parlamento, Juan Guaidó y a sus colegas parlamentarios realizar una visita in situ a las obras inconclusas del Hospital Cardiológico Oncológico de Montalbán, ubicado en la ciudad de Caracas.

En efecto, en un punto de información solicitado por el legislador, en la Sesión de la Comisión Delegada de la AN, denunció que “se perdió toda la inversión que se hizo en el referido centro médico, donde se está perdiendo la estructura física e instalaciones y lo más grave, señaló “que miles de pacientes de cardiopatía y cáncer no pueden ser atendidos para ser curados, porque ese hospital no está bien dotado de insumos médicos, entre otras falencias”.

Indicó que durante estos 20 años de regímenes chavistas y maduristas, han existido al frente del Ministerio de Salud, 13 ministros, de los cuales, refiriendo específicamente la gestión de Luis Reyes Reyes, Eugenia Sader, Carlos Rotondaro y Ramiro Mantilla, por estar empañadas de corrupción, indolencia, desinterés por la salud del pueblo venezolano y denunció “que no pudieron terminar de construir los 6 hospitales que prometieron en varios hospitales y nadie está preso por estos hechos”.

“¿Qué paso con el Hospital de Valle de la Pascua?, ¿Qué paso con el hospital de Barinas?, ¿Qué paso con el hospital en Aragua?, ¿Qué paso con el Hospital Cardiológico Oncológico de Montalbán? Nadie responde por eso, Presidente Guaidó”, inquirió el diputado León.

El legislador afirmó que la crisis de salud y hospitalaria en Venezuela se acabará, solo si se produce un cambio político en el país y adelantó que cuando haya un nuevo gobierno democrático cambiará el nombre al Hospital Cardiológico Oncológico “José Gregorio Hernández”.

Lea más #ESPECIAL #VIDEO #FOTOS El Hospital Antonio María Pineda se resiste a ser un paciente terminal #21Mar