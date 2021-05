OPINIÓN Llegará un día… #4May

A propósito de la entrada de las lluvias y los aguaceros que han caído sobre algunos sectores del país y de nuestra ciudad causando estragos, debo decirles, que llegará un día, cuando la tierra entre de manera definitiva en un colapso ecológico y ni siquiera habrá tiempo para lamentarse. Y no es que este servidor sea un profeta del desastre. No. Son los mismos científicos, organizaciones ecológicas y estudiosos de la materia quienes así lo confirman. Y nuestro Creador, que no tiene nada que ver con la manera como el hombre destruye la tierra, por el contrario, en su infinito amor viene hablándonos desde hace tiempo a través de la naturaleza. Y hace una seria advertencia que va a cumplir pronto cuando venga por segunda vez a esta tierra. “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apoc. 11:18

Desde hace años venimos oyendo noticias como esta. “Con vientos de casi 300 kilómetros por hora, el huracán Irma ha batido registros tristes y de miedo. Se trata del huracán más fuerte en el Atlántico desde 1980, con vientos de la categoría 5 mantenidos por más de dos días y con una de las más bajas presiones atmosféricas en el ojo (que tiene 45 km), lo que ayuda a generar vientos aún más fuertes. Los expertos calculan que la potencia destructiva del Irma es equivalente al doble de la energía generada por todas las bombas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Se teme que en el futuro que es ahora, los embates naturales sigan en aumento. Los expertos han dado un paso adelante para decir que estamos llegando a la cima del calentamiento global…” NOTICIAS. WEB ¿Cómo les parece?

¿La causa de todo? El efecto invernadero. Pero tristemente este concepto algunos lo desestiman. “El concepto de calentamiento global fue inventado por los chinos para lograr que la industria norteamericana dejara de ser competitiva… Lo que dicen los medios sobre el calentamiento global es ficción” Donald Trump. Sin embargo, estos cambios anunciados durante décadas por los científicos, están siendo detectados ya en la actualidad “Aumento

de la temperatura media de la Tierra de de 0,2 grados centígrados por decenio, reducción de la superficie de glaciares, elevación del nivel del agua de los mares y océanos, afectación visible de los ecosistemas por el cambio en el clima, disminución de recursos hídricos por las sequías y la mayor evaporación del agua, ciertas zonas fértiles podrían convertirse en desiertos, impacto negativo en la agricultura y de la ganadería por los cambios en las precipitaciones” twenergy.com. EDESA España

Llegará un día, cuando todas estas calamidades sobrevengan simultáneamente sobre el planeta que los medios de comunicación mundial no se darán abasto para informar. Ese día, los poderes políticos, económicos y religiosos del mundo, entrarán en pánico y desesperación, pero será muy tarde. Dios ya lo dijo “Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo” Luc. 21:26. “Pronto penosas aflicciones sobrevendrá entre las naciones: una angustia que no cesará hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos apresurarnos a servir juntos a Aquel que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino gobierna sobre todos”. Ojo… “servir juntos a Aquel”. Libro Dios nos cuida. Helen White.

¡Hasta el martes Dios mediante por la WEB!

Próximo Artículo: “Llegará un día” PARTE II

William Amaro Gutiérrez

[email protected]