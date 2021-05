OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Conversando con Mauro Guillen (Parte II) #11May

“Las empresas tienen que cambiar y atender a las nuevas clases medias.”

Mauro Guillen

Continuamos entonces con la interesante entrevista realizada a Mauro Guillen.

Pregunta. En una década , la generación más numerosa será la de los mayores de 60 años. Pero las empresas siguen mirando a la juventud como objetivo de sus campañas publicitarias.

Respuesta. Es un grave error. Las marcas están posicionadas en el mercado para atraer a personas de 20, 30 o como mucho, 40 años. No se dan cuenta del vuelo que está dando la población. Los números no engañan; en Japón , Europa y en los EE. UU ese grupo va a ser el mayor segmento de mercado. Estamos hablando de entre el 35% y el 40% de la población, con mucha riqueza y poder adquisitivo. Es un cambio enorme; nunca antes hemos tenido esa estructura de consumo por grupos de edad.

Pregunta. También veremos, dice, un vuelco en las clases medias; las europeas y estadounidenses serán desplazadas por las de los países emergentes.

Respuesta. El tema de la clase media es clave. Es el elemento central y es la columna vertebral de un sistema como el actual, en el que el 70% del PIB es consumo. Y lo es también en clave política; si ahora tenemos populismos en Europa y en EE.UU es porque la clase media está estancada o encogiéndose y porque las perspectivas de los hijos son peores que la de sus padres. En el mundo emergente, en cambio , las clases medias están en una situación muy diferente; crecen en número de gente, porque cada vez más personas salen de la pobreza y en ingresos medios. Es un tsunami. En los últimos 80 años el mercado estadounidense ha sido el mayor del mundo precisamente por el tamaño de su clase media, pero eso toca a su fin.

Pregunta.¿Cuándo?

Respuesta. En cuatro o cinco años el poder adquisitivo de la clase media china va a ser mayor que la combinación de EE.UU y Europa. Si sumas India, el sudeste asiático o África subsahariana, EE.UU y Europa se van a quedar muy pequeños. Las cifras son aplastantes. Lo que era una anomalía es lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos 300 años que un continente como Europa, y después Norteamérica , con una población tan pequeña, se convirtiesen en fuerza dominante del mundo es algo que no se va a producir más en la historia.

Pregunta. ¿Es todo una cuestión demográfica?

Respuesta. La demografía no es destino, pero tampoco puedes luchar contra ella. Y una vez que la combinas con crecimiento económico, no hay nada que la pueda parar. Estamos asistiendo al final de 300 años de historia, desde la Revolución Industrial. Esto se acaba. ¿Quiere decir esto que en Europa o en EE.UU vayamos a vivir mal? No, pero ya no vamos a ser la parte hegemónica.

Definitivamente, como lo señala Mauro Guillen, “América Latina es un dolor. Se ha quedado estancada y su dinámica es pendular ”.

Continuara……

Italo Olivo

