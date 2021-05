Iván Fréitez: Apenas se producen 90 mil barriles de gasolina y gasoil en Venezuela #12May

No lo dice el régimen, pero sí lo sabemos los trabajadores petroleros porque conocemos la real situación de la refinación del crudo en el país, la cual no pasa de noventa mil barriles diarios, para el consumo nacional. La información fue aportada por Iván Fréitez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, quien indicó a Elimpulso.com, que se ha privilegiado la producción de gasoil, pero ésta no es mayor de 50 mil barriles al día.



A duras penas, prosiguió, están funcionando las refinerías de Cardón y Puerto La Cruz, que en su conjunto escasamente llegan a producir 40 mil barriles diariamente. Sin embargo, la otra realidad es que Cardón

produce 50 mil barriles; Amuay, 65 mil y Puerto La Cruz, 80 mil, expuso el dirigente petrolero. Pero, lo que tampoco dice el régimen es que el control de la producción lo tienen los cubanos. Éstos son los que se encargan de hacer la

distribución de los derivados del crudo, manifestó. La mayor parte del combustible es destinado al contrabando hacia Colombia y Brasil.

Las mafias que se han formado llevan la gasolina hacia los estados Zulia, para pasarlo a territorio colombiano y a Bolívar, para negociarlo en las poblaciones brasileñas, que están cerca de la frontera venezolana. En ambos países el precio es de dos dólares el litro.



Fréitez declaró que la distribución es efectuada por la empresa Cubametal, perteneciente al régimen cubano, cuyos funcionarios operan en las refinerías mencionadas, por supuesto, con la venia del régimen venezolano. Esa es la razón que explica que no puedan acabarse las colas de vehículos, durante horas y horas, en las estaciones de servicio, sencillamente porque la producción ha sido discriminada hacia el interior del país y fuera, a través de unas mafias que también son favorecidas por autoridades venezolanas. Si no hubiera corrupción y negociados oscuros con los combustibles, la situación sería diferente, pero el régimen sigue justificando un problema que ha creado y del cual no se hace responsable, terminó sus declaraciones Iván Fréitez.