Guaidó: La democracia no es un regalo, es una lucha constante #18May

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó hizo un llamado a unirse en el mundo para trabajar en la defensa y preservación de la democracia, y para apoyar la lucha que dan los países contra regímenes totalitarios y dictatoriales para recuperar la democracia. Esto, durante su participación en el Ayuntamiento Virtual, organizado por NOW4humanity este martes.

“La democracia no es un regalo, es una lucha constante, siempre está en riesgo y hoy nos toca luchar para defenderla, para preservarla y para recuperarla. La democracia no es una moda, es el único sistema que puede garantizarnos la libertad, los derechos humanos. Son muchas las cosas que los ciudadanos podemos hacer para salvaguardarla estemos donde estemos”, dijo Guaidó.

Sobre la lucha que dan los venezolanos, dijo que la misma deriva de años, de construcción de mayoría, de contrapesos, de resistencia democrática y cívica. Aclaró que esta lucha es por la vida, por la democracia, por la libertad, por los derechos fundamentales; y no una pelea por el poder, tampoco una lucha entre la izquierda o la derecha, o entre Maduro y Guaidó, como lo quiere hacer ver el régimen.

Indicó que la exigencia de los venezolanos es la celebración de elecciones libres y justas, atender la Emergencia Humanitaria Compleja; entre otras urgencias.

“A pesar de que en Venezuela el sueldo mensual es de 3 dólares, del riesgo de hambruna que corremos, de los casi seis millones de refugiados; no nos rendimos en la lucha por recuperar la democracia. Al mundo le pedimos que no permitan que la dictadura se blanquee a través de gestos que hacen verlos como humanitarios; no podemos permitir que se invisibilice la causa de los derechos humanos”.

Acuerdo de Salvación Nacional

En su participación en el Ayuntamiento Virtual, el Presidente del Gobierno interino, dijo que para detener la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela, las fuerzas democráticas propusieron un Acuerdo de Salvación Nacional.

“No es suficiente una negociación o un diálogo, necesitamos un Acuerdo para salvar a Venezuela. Es urgente lograr una solución al conflicto a través de un Acuerdo integral con acompañamiento internacional y nacional que nos lleve a la celebración de elecciones libres y justas”.

Denunció que actualmente en Venezuela hay “una situación de barbarie”.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a formar parte de organizaciones como NOW4humanity y de espacios locales para tejer redes y tomar acciones en pro de la democracia.