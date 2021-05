Consecomercio: Propuesta para implementar la factura digital entregan al gobierno y a Comisión de Diálogo

Ante el ministerio de Comercio Nacional y la Comisión de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional del 6D, fue presentada la propuesta para la implementación de la factura digital, que contiene los aspectos más modernos del sistema de facturación y más adecuados a los tiempos que va a transitar Venezuela a partir de estos momentos.

La información la dio a conocer, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, en la que dijo era su última reunión con los medios de comunicación, por cuanto entrega la presidencia a Tiziana Polesel el próximo 27 de mayo, quien se convertirá en la cuarta mujer en asumir este cargo.

Explicó que esta propuesta se presenta en base a la nueva realidad que se está dando debido a la pandemia, cuando todos los procesos se han acelerado y está basada principalmente en incluir y modificar la disposición 0,71 del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) que es la que norma todo el proceso de facturación, de manera de incorporar los elementos que permitan desmaterializar el documento, hacerlo digital, para que sea más eficiente y que permita que las empresas puedan tener un proceso de facturación igualmente controlado por el organismo rector del Estado en materia tributaria, pero que rinda en el funcionamiento de la empresa, que sea más amigable y más adecuado a las situaciones como las que tenemos hoy en día con el transporte y la conectividad que están difícil para llevar adelante los procesos.

El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, informó este miércoles que se entregó tanto al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, como a la Comisión de Diálogo y paz de la Asamblea Nacional del 6D, una propuesta para la implantación de la factura digital, a través de la modificación de la Providencia 071, del Seniat.

Dicha propuesta está justificada en que el proceso de dinamizar el régimen de facturación, que pudiera garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y persuadidos por el avance de operaciones digitales tanto en la relación cliente/proveedor como en la prestación de servicios con sustento en la tecnología de información, amerita el establecimiento de medios de facturación que faciliten tal interacción y procesos, que garanticen al Estado la percepción de tributos.

La importancia de la vacunación

Por otra parte, Capozzolo señaló que el sector productivo nacional está muy preocupado y alerta en torno a los mecanismos que permitan resolver el problema de la vacunación, advirtiendo que si no logramos superar ese obstáculo no nos podremos encontrar con ese camino productivo, con la recuperación del país que todos estamos soñando.

“Para que el proceso de vacunación pueda masificarse, lógicamente hace falta el concurso del Estado venezolano para que se cumplan los planes que emanan de las autoridades venezolanas, pero deben incorporarse todos los sectores; no podrá masificarse de la manera más satisfactoria el proceso de vacunación si en cada rincón de Venezuela no se puede conseguir la vacuna, bien será en el dispensario de cada pueblo o también en los establecimientos de salud privada, no va a poder masificarse el proceso de vacunación si no conseguimos la vacuna a disponibilidad de la población en general, indistintamente de que no haya que pagar por ella, de que no sea un proceso de comercialización tradicional, está claro que lo deseable es que todos los venezolanos podamos acceder a la vacuna sin tener que pagar por ella, pero no va a ser posible este proceso, si no la conseguimos en la farmacia del pueblo más pequeño de Venezuela”.

Advierte Capozzolo que urge para nuestro país, que este proceso sea llevado de la manera más eficiente posible, advirtiendo que pretender dejarlo para mañana no es una opción, afirmando que por ello el sector comercio y la libre iniciativa privada se ponen al servicio del país y al servicio de los planes que vaya a desarrollar el Estado para hacer esto de una manera conjunta, de la manera más rápida, de la mejor manera en beneficio de nuestra gente.

“El sector comercio ha sido pionero, ha sido el primero en lanzar la bandera del diálogo y es por eso que nosotros celebramos de manera muy efusiva, los mensajes que están llegando de todos los sectores de la nación, donde representantes de los partidos políticos, de alguna manera manifestándose a favor de entrar en procesos de conversaciones, procesos de diálogo, en procesos de entendimientos, que unidos a la designación de un nuevo CNE nos pueda llevar, lógicamente a la celebración de comicios, de procesos electorales transparentes, libres, aceptados nacional e internacionalmente para que los venezolanos encontremos en esa vía una manera pacífica de resolver nuestras diferencias políticas, que siempre las va a haber, como es natural en cualquier democracia, pero que de4ben encontrar solución, precisamente en los mecanismos que permite establecer una democracia que pretende ser sana y duradera para todos los tiempos y en beneficio de nuestra gente”, dijo Capozzolo.