“Es complicado para nosotros los estudiantes”, Movimiento estudiantil UCLA cuestiona problemas académicos #20May

No importa cuál sea el nivel académico que se analice, la educación venezolana está atravesando por momentos de dificultad. Tanto la formación primaria, como la secundaria y universitaria, evidencian problemas que entorpecen los procesos formativos para los estudiantes del país.

Zair Escalona, estudiante de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, comentó a Elimpulso.com que esta prestigiosa casa de estudio busca las formas de hacerle frente a las distintas irregularidades que existen a nivel país, como la falta de recursos económicos, las fallas en los procesos de comunicación y la pandemia de la COVID-19 que aleja a los estudiantes de las aulas de clase.

“A veces por la falta de gasolina el personal administrativo no puede asistir a la universidad o por el tema pandemia pueden ir solo unos días por una cierta cantidad de horas, así que es bastante complicado”, mencionó.

Comentó que desde el Decanato de Ciencias Económicas Empresariales se pudo transcribir las notas del semestre que se culminó en el año 2020 hace apenas unas semanas. “Es complicado para nosotros los estudiantes“, agregó Escalona, tomando en consideración los retrasos que existen dentro de la universidad.

“Hay muchos estudiantes que quieren optar hacer equivalencias en otras universidades pero no pueden hacerlo porque no tienen sus notas (…) también hay estudiantes que no saben si pudieron aprobar sus materias”, aseveró.

Sin embargo, Escalona, quien también es miembro del Movimiento Estudiantil de la UCLA, recalcó que “es un asunto de la situación país“. Asegura que la universidad no quiere que estas irregularidades se presenten, asimismo, comentó que los estudiantes “no queremos que esto suceda, así que lo idóneo es que juntos podamos conseguir soluciones y alternativas para poder sacar nuestros semestres y seguirnos formando como los profesionales del mañana que queremos ser“.