Actriz Tania Sarabia da positiva para COVID-19 y exige vacunación

La primera actriz venezolana Tania Sarabia, informó este viernes que dio positiva para COVID-19 y manifestó su descontento, por haber exigido ser vacunada y no ser escuchada.

“Bastante que lo dije, bastante que lo supliqué… Vacunenme. Yo tengo 73 años, me merecía hace tiempo una vacuna y no hubo, me dio COVID”, expresó la actriz en su cuenta de instagram.

Sarabia, pidió a las autoridades sanitarias del país tener consciencia con las personas mayores y vacunarles.

“Por favor tengan consciencia con la salud, sobretodo con la gente mayor que tenemos el riesgo de morirnos, por favor… Vacunennos”, clamó la interprete en sus redes.

Tania Sarabia informó que está siendo atendida por un equipo de médicos privados quienes le han brindado asistencia en su propio hogar. La destacada actriz es recordada por su participación en inolvidables dramáticos de la televisión venezolana, así como su gran trayectoria en cine y el teatro.