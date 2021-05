María Teresa Pérez: El plan de vacunación en Venezuela no está planteado por el desinterés del régimen en los ciudadanos

La diputada a la Asamblea Nacional (2015), María Teresa Pérez, aseguró que en Venezuela no está planteado un plan de vacunación masivo contra la COVID-19, por el desinterés del régimen de Nicolás Maduro.

“El plan de vacunación en Venezuela no está planteado por el desinterés del régimen en los ciudadanos; no por las sanciones como quieren hacer ver sino por un tema político de control social”, escribió la parlamentaria por el estado Lara, en su cuenta de twitter.

Asimismo, Pérez alertó sobre la comercialización ilegal de vacunas contra el coronavirus y exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones.

“Hay que tener mucho cuidado con las mafias y redes que comercializan las supuestas vacunas. El tema de las vacunas es muy sensible por el tratamiento y la cadena de frío. Al no garantizar la cadena de frío pudieran estarse colocando algo que no dará protección”, expresó.