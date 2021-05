Son titulares sábado #22May

Colas por combustibles se recrudecen a casi un año del aumento de la gasolina

Motorizados cerraron la Troncal 5 en Táchira por falta de combustible

En Bolívar los transportistas se niegan a recibir el billete de 50 bolívares

En lugar de rescatarlos, Padrino López pidió vía Twitter la “liberación de los patriotas” secuestrados

Solórzano a Padrino: Es su obligación rescatar a los militares secuestrados

Foro Penal: Mayoría de traslados de presos políticos se han dado antes del decreto

En Democracia se inauguró Sidor, Venalum, El Metro, Autopistas, Puente sobre el Orinoco, Puente Lago de Maracaibo, la Represa Guri, Represa Macagua, etc. , Ayer Maduro inauguró una re- encauchadora.

Nuevo caos en el comercio y transporte de Ciudad Guayana por rechazo al billete de 50 mil bolívares

Falta de mantenimiento de vías férreas de FMO causó descarrilamiento de 14 vagones con mineral de hierro

Privan de libertad a funcionarios del Saime por pedir divisas a cubanos entonces punto de control en Barinas

Antequera: Volvieron los cortes eléctricos diarios y por más de 4 horas en Barquisimeto

Fallas de “luz” agravan los 38° en Maracaibo

Venezuela y Colombia abrirán progresivamente la frontera cerrada desde 2015.

Sergio Sáez: Rafael Ramírez es el principal causante del desastre que enfrenta Pdvsa

Habitantes de Palo Verde denuncian tener casi 10 horas sin servicio eléctrico

Venezuela en el último lugar con población vacunada contra el Covid-19

López: La vacuna que llega a Venezuela la trafica la dictadura en 400 dólares

Maduro: Hay una empresa que debía tener 300 trabajadores y tiene 2000 trabajadores, metieron allí la familia de todo el mundo. No voy a decir el nombre de la empresa, estamos en averiguaciones. La empresa está tambaleante. Es una empresa que los dueños abandonaron y se fueron del país. Ya me llegó el informe, ustedes saben, me parece un exabrupto lo que han hecho con la nómina.

barquisimetanos reportan cortes eléctricos por más de 4 horas

CNE: 60% de los legisladores y concejales serán elegidos por lista

Fundaredes investiga posible secuestro de otros militares venezolanos en Apure.

Tras seis años cerrada, Venezuela y Colombia se preparan para abrir progresivamente la frontera

Ejecutivo Nacional exige a ONG internacionales registrarse ante la Cancillería.

GNB tomó inmediaciones del hospital Dr. Lino Arévalo de Tucacas ante protesta de trabajadores sanitarios.

Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Afirman que Venezuela ocupa el último lugar de población vacunada en la región

Guanipa: Las semanas de radicalización no han frenado los contagios de la COVID-19

OIM: El 96% de los migrantes venezolanos ven a Ecuador como su destino

Más de 24 horas sin electricidad tienen los habitantes de El Deleite en Maracay

Con pancartas tocuyanos exigen restitución del servicio de agua

Motorizados de Acarigua-Araure protestaron por cupos de combustible

Remueven de su cargo a Sargento Mayor de los Bomberos por exigir despacho de combustible

Factores de la Unidad en Palavecino exigen vacunación masiva

Oposición de Monagas insiste en un plan masivo e ingreso de vacunas contra la COVID-

Productores de Calabozo protestaron tras más de 26 días sin surtir combustible.

Productores agrícolas pierden hortalizas ante escasez de

Oposición mirandina se une a protesta por vacunas

Casos de COVID-19 en Venezuela 1.178 nuevos casos.

Dólar: 3.045.129,91 Bs/$ – Promedio Paralelo: 3.116.694,83 Bs/$

El euro cae tras las cifras de la actividad económica de EEUU

Mercados en Wall Street abren al alza este último día de negociación por la semana, extendiendo la recuperación de los principales índices y disminuyendo considerablemente la volatilidad.

Home Depot (HD) anuncia un programa de recompra de acciones por valor de $20.000 millones.

Se mantiene la calma entre Israel y Gaza tras reciente alto el fuego14[7:22:03 AM]Son Titulares:ONU aplaude decisión de Israel de abrir paso hacia Gaza para ayuda humanitaria

Reportan la muerte del líder de Boko Haram, uno de los terroristas más brutales del mundo.

EEUU retiró cooperación a Policía de El Salvador para dirigirla a la sociedad civil.

Biden: Hasta que la región no reconozca inequívocamente el derecho de Israel a existir no habrá paz.

Uribe: Los policías tienen que dejarse matar sin defenderse….

España permitirá acceso a los vacunados de cualquier país desde el 7 de junio

El estado de Texas prohíbe el aborto pasadas las seis semanas

España permitirá el ingreso de “todas las personas vacunadas ” a partir del 7 de junio.

FMI propone un plan de 50.000 millones de dólares para acabar con la pandemia |

Johnson alerta que variante india del covid-19 amenaza la desescalada en Reino Unido

Fabricantes de vacunas prometen 3.500 millones de dosis a los países pobres durante G20

El cambio climático es tan extremo que el eje de la tierra se está sacudiendo, según los científicos

La vacuna millonaria: Nueva York ofrece un sorteo cinco millones de dólares para los ciudadanos vacunados

Brasil inició proceso de deportación contra varios diplomáticos de Maduro

Abrirán una investigación a maquinista de tren en Japón por un minuto de retraso

La UE dona 100 millones de dosis de vacunas antiCovid-19 a países

Terremoto de magnitud 6 sacude la provincia china de Yunnan

Macabro hallazgo en El Salvador: 14 cadáveres en la casa de un ex policía que era investigado por múltiples femicidios

Los venezolanos están descontentos en España por la “Ley Rider” sobre repartidores a domicilio

WhatsApp permitirá migrar el historial de chats a otro número de teléfono

El róver chino Zhurong abandona su plataforma e inicia la exploración de Marte

Miss Universo 2009 Stefanía Fernández dio a luz su primer bebé

Confirman segunda parte de la película”Abracadabra”

Actualmente en los Estados Unidos, más personas ven Netflix que cualquier canal de televisión.

¡A 10 de los 500! Miguel Cabrera conectó un enorme jonrón ante los Reales

COI: Habrá Juegos Olímpicos de Tokio incluso en estado de emergencia

Messi finaliza contrato con el Barcelona y no estará en último partido de Liga

FIFA estudiará la posibilidad de realizar los Mundiales de fútbol cada dos años.

Hasta la fecha, son 28 los atletas venezolanos clasificados para los Juegos Olímpicos en Tokio

¡Arepa power! Ronald Acuña Jr. pegó un grand slam contra los Piratas

Caracas FC derrotó al Atlético Venezuela 4 goles por 0 con dos goles de Echeverría, Akinyoola quien duplicó y Richard Celis cerró la goleada.

Mineros de Guayana 3 – Lala 0; con goles de Carabali, Matheus y Díaz aseguraron un triunfo importante.

Madeira Club Lara y Portuguesa empatan a cero goles.

Boca Juniors🇷 empata a 0 con Barcelona de Guayaquil en encuentro donde el equipo ecuatoriano se

Aragua FC . Gremio el equipo Brasileño goleó nuevamente al Aragua 6×2 y lo elimina prácticamente de la Sudamericana.

Boxeadora Venezolana Irismar Cardozo clasifica a los Juegos Olímpicos de Tokio.