PulsoEmpresarial Conoce al jurado que evaluará la II edición del concurso Cocina Creativa

La Región Insular de nuestro país por su cercanía al mar enlaza en su gastronomía una amplia gama de platos conformados por productos frescos provenientes del mar. El pescado fresco, los crustáceos, moluscos y los mariscos forman parte fundamental para las exquisitas preparaciones que nos deleitarán en tan esperado concurso, donde la creatividad y la mezcla de sabores son el equilibrio perfecto para presentar un platillo lleno de historia.

Las 9 caras llenas de talento detrás del jurado del Concurso “Cocina Creativa” enfocado en la región insular, someterán a votación lo endémico, la originalidad, el manejo de los ingredientes y el desempeño de los concursantes basándose en tres aspectos fundamentales: habilidades técnicas, creatividad y toques personales aplicados a las preparaciones que conforman el recetario del evento.

Aquí te presentamos al jurado y te contamos un poco sobre cada uno de ellos:

MENTOR:

– Prof. Víctor Moreno

Víctor Moreno

Lic. en Educación mención Geografía e Historia de la UCAB y Especialista en Historia de Las Américas. Profesor de: Historia en la UCAB. (1982-2007), Historia de la gastronomía en el ICC, Historia del Café con Pietro Carbone, Historia del Pan en el IEPAN e Historia de la gastronomía en Zona Deleite de Automercados Plaza.

Conductor del programa de radio en Unión Radio «Geografía del Paladar”, actualmente tiene un Live en Instagram de lunes a viernes con invitados del mundo de la gastronomía. Tuvo gran participación en artículos propios en los libros: La cocina en el mundo del Quijote, La gastronomía en Amazonas, ceviche, ceviche. Y finalmente tiene un libro por publicar «La historia de la arepa y sus rellenos regionales»

EN LA MODALIDAD PRESENCIAL:

Nury Gómez de Sucre:

Nury Gómez

Su afición por la cocina comenzó a muy corta edad. Su trayectoria culinaria tiene ya casi 50 años. Por mucho tiempo, se dedicó a dar clases de cocina en instituciones, casas particulares y obras benéficas. En 1993, obtuvo el “Primer Premio Categoría Chef”, en el “Primer Festival Internacional del Arroz”, celebrado en Acarigua, estado Portuguesa. Participó varias veces en el conocido evento “La Cena de la Competencia”, en Caracas. En el 2006, publicó su libro “La Cocina de Nury”, editado por Planeta y la Fundación Cisneros. Entre 1996 y 1998, publicó sus recetas en Pandora, revista encartada en El Nacional. Desde 2002 y durante 16 años, las páginas “Mis Mejores Recetas” de la revista Estampas de El Universal llevaron a los hogares venezolanos sus deliciosas preparaciones. También, para este último diario, realizó los Practicocinas, encartables que se distribuyeron por todo el país.

No es más que el placer y la experiencia lo que han movido su talento. Éste se complementa ahora con los avances tecnológicos, adaptándose a las tendencias del mundo actual. Con el apoyo de María Alexandra, su hija menor, periodista de profesión, hacen un gran trabajo conjunto. Su recién abierta cuenta en Instagram @cocinadenury es un primer paso en este proyecto que reactiva a Nury en el escenario gastronómico.

José Antonio Casanova:

José Antonio Casanova

José Antonio nació en Caracas, Venezuela.

Se formó en el instituto Culinario de Caracas (2009) y fue docente en el mismo, con experiencia en restaurantes dentro y fuera de Venezuela, a través de la fusión de sus conocimientos y vivencias ha creado una propuesta basada en refinar la culinaria local y el recetario tradicional contrastando su visión y la estética que se ha logrado concretar en un espacio como ATRIO Restaurant (Cocina moderna local), donde converge la estética y el concepto detrás de cada plato.

Elisa Bermúdez:

Elisa Bermúdez

Cocinera y fotógrafo autodidacta. Siempre ha sido amante de la buena gastronomía pero se enamoró de la cocina después de casarse.

Descubrió una pasión por los ingredientes, mercados, mezclas de sabores, técnicas de emplatados. Orgullosa de sus nuevas creaciones empezó a mostrarlas en redes sociales y para su sorpresa, le empezaron a pedir las recetas. Así nació su página web (www.Lovely-Gourmet.com) y con ella, otra nueva pasión: la fotografía. Orgánicamente, este nuevo hobby se convirtió también en su trabajo. Marcas nacionales empezaron a ofrecerle trabajo como desarrolladora de recetas y/o fotografías de sus productos. Al tiempo estaba trabajando con marcas internacionales muy reconocidas.

Hace poco empezó una compañía de Donuts (PB Donuts) con sus socios de Pan De Tata y ahora están expandiéndose y montando una panadería artesanal y un café.

Lo que empezó como el deseo por consentir a su familia se convirtió en un trabajo que la llena muchísimo y del que continúa aprendiendo todos los días.

Prof. Miguel Fernández

Miguel Fernández

Ingeniero de Alimentos y Epidemiólogo. Profesor de la cátedra de Epidemiología y Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública UCV. Director docente de Chef Campus. Candidato a Doctor en Salud Pública

EN LA MODALIDAD DIGITAL:

Rubén Santiago

Rubén Santiago

Rubén Santiago, Dr.Honoris Causa en Gastronomía otorgado por la Universidad Católica Santa Rosa de Caracas, 5 libros uno con 7 ediciones. Uno de los personajes más influyentes de Nueva Esparta, gracias a sus múltiples aportes a la gastronomía venezolana, fue merecedor del premio Don Armando Scannone 2014, en reconocimiento por toda la labor realizada, investigación, promoción y defensa de la gastronomía margariteña durante todos estos años junto a un incansable esfuerzo por ofrecer calidad, disciplina y sabor por nuestra culinaria.

Rubén, ha sido propietario de varios establecimientos. Hoy día, cuenta con su restaurante La casa de Rubén, dos libros (uno de los cuales ya tiene siete ediciones), así como propuestas sabrosas y reconocidas como parte de su sello personal como son la ensalada de catalana y el pastel de chucho que, según palabras de él en varias entrevistas, le han dado de comer a su familia y a su equipo.

Esther González:

Esther González

Nací un martes de carnaval, 25 de febrero en la ciudad crepuscular de Juangriego, Isla de Margarita.



Cuando cumplí mi primer año, me hicieron una fiestecita llamada “Queremos mejores

Cocineros”; y esto creo que marcó mi vida. Lo primero que me enseñó mi abuela quizás a los 4 o 5 años fue hacer un dulce de auyama con papelón, rajas de canela, cáscaras de naranja y clavos de especies; actualmente lo utilizo para un helado en el restaurante. En mi casa, la cocina siempre fue el centro de atención y atracción donde nos reuníamos mis dos hermanos Alejandro y Coromoto, para saborear las delicias que se preparaban.



Como cocinera autodidacta, desarrolle mis aptitudes y alimente mi pasión por la comida leyendo infinidades de libros y enciclopedias sobre la gastronomía; también soy una gran viajera y amante de los diferentes tipos de cocina del mundo, lo que me sirve de inspiración a la hora de crear nuevas recetas en mi Restaurante “La Casa de Esther” en Pedro González.



He recibido muchas satisfacciones en mi vida entre estos:

-Premio Internacional “Mujer de la Tierra” otorgado por Avon Cosmetics.

-Homenaje de Margarita Gastronómica en su segunda edición.

-Reconocimiento de mi trayectoria gastronómica en la segunda validación técnico profesional Chef de Cocina con Vinculación Internacional, otorgado por la Federación Latinoamericana de Gastronomía y la Asociación Culinaria de Venezuela capítulo Nueva Esparta.

-Imagen de la Cámara de Turismo del Edo Nueva Esparta para la Campaña Soy Turismo, Soy Nueva Esparta.

-Participe en el Documental sobre el Ají Margariteño grabado por la cineasta Fina Torres.

-Grabe CD de voces de los creadores de Venezuela, sección gastronómica (Instituto del Patrimonio Cultural).

-Grabe CD y programa televisivo para María Fernanda Di Giacobbe(2011) “Las Cociñeras”.

-Embajadora del II TravelMart Margarita 2.017 byAviorAirlines.

-Premio Armando Scanonne 2.017 otorgado por la Academia Venezolana de Gastronomía (AVG)

-Premio “Honor a la Mujer” 2.018 Heroína Petronila Mata.

-Participe en el Ciclo de Cocinas Regionales en el JW Marriott en Caracas.

Y reconocimientos en publicaciones por ejemplo en el libro de Miro Popic: El Señor de los Aliños, página 146-147. También trabajos en periódicos y revistas.

– Pertenezco a la comisión para el estudio y análisis de los elementos gastronómicos de la Cocina del Estado Nueva Esparta.

En mi casa con mis padres aprendí valores que son primordiales para saber vivir: lealtad, igualdad, gratitud, constancia, esfuerzo y sacrificio. Nadie puede predecir el éxito o fracaso de una persona, pero mi camino me ha demostrado que la mejor manera de alcanzar el éxito es no conformarse nunca con lo que sabes hacer; en mi caso es cocinar con pasión.

Fernando Escorcia:

Fernando Escorcia

Arquitecto (UCV, 1989), Locutor (UCV 1.994) y Productor Radial, Investigador, Gastronauta y Promotor Culinario.Articulista de publicaciones gastronómicas. Bloggero (El Taller del Gusto). Comunicador Gastronómico programa Planeta Paladar, Éxitos 99.7 (Margarita). Generador de contenido cultural, literario y gastronómico.Fundador de Margarita Gastronómica A.C.Editor lista 101 Imperdibles de Margarita (Platos, Sitios y Sabores) desde 2010.Miembro (en trámite) de la Academia Venezolana de Gastronomía.Nombrado Amigo Academia de la Historia del Estado Nueva Esparta.

– José Eduardo Militello

José Eduardo Militello

Es actualmente el Chef Docente Coordinador de Chef Campus CulinaryInstitute. Militello se formó en el prestigioso Instituto Le CordonBleu de Perú, así como en el Instituto Culinario de Caracas, y en el Instituto Europeo del Pan. Complementó sus estudios con su trabajo en los fogones tanto en Venezuela como en Perú.

En Caracas, fue contratado para aperturar varios restaurantes entre otros, el restaurante La Sibila del Hotel Cayena de la cadena LeadingHotels of theWorld, cuyo menú inicial fue firmado por el chef italiano MassimoMori y para lo cual fue entrenado por decisión del propio chef, en París, en su restaurante Emporio Armani Caffè (una estrella Michelin).

Ha participado en diversos cooking shows, y ha trabajado con cocineros reconocidos internacionalmente en eventos y presentaciones. Ha asistido a los chefs japoneses del Canal Gourmet Ohno e IwaoKomiyama, y al Mexicano Sergio Camacho; asimismo, a los chefs peruanos Christian Bravo y José del Castillo. En República Dominica también participó en eventos organizados por el prestigioso CulinaryGroup.

A su trayectoria como cocinero profesional se une su experiencia como docente en institutos y centros de aprendizaje culinarios tanto en Venezuela como en República Dominicana. Obtuvo Medalla de Bronce en la copa Culinaria de las Américas 2017.

En la actualidad vive en España donde ha trabajado en restaurantes en las Islas Baleares, y como chef privado en la Comunidad Valenciana.

Una aventura gastronómica para aprender, disfrutar y saborear cultura venezolana.