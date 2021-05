RETACITOS #23May

Mucha gente pegando carreritas con la noticia que publicó El Impulso.com el pasado lunes, dando a conocer la decisión de la Sala Constitucional del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, de admitir una demanda introducida en el año 2019 por los abogados Amado Carrillo, Crismary Álvarez y Emilio Urbina, cuyo objetivo es lograr que la Alcaldía de Iribarren se ponga a derecho y ordene la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), instrumento que es vital para el crecimiento armónico de la ciudad capital y que en estos momentos no existe, porque el alcalde del momento se ocupó de ordenar su elaboración y los concejales complacientes, nunca lo presionaron para que lo hicieran y ahora, van a tener una espada de Damocles sobre sus cogotes, porque la demanda está elaborada con tanto cuidado, minuciosidad y con soportes irrefutables, por lo que no debería sorprender en absoluto, que en el futuro, esta sea otro de los “palos cochineros” que el TSJ le aplique a la Alcaldía y al CMI, sentencia que se convertiría en jurisprudencia, porque de acuerdo con las declaraciones de la abogado Crismary Álvarez de los 335 alcaldías que existen en todo el territorio nacional, solamente 16 tienen sus PDUL vigentes, las demás no están ajustadas a derecho y están aplicando sus proyectos de desarrollo urbano en forma ilegal y anárquica, de lo cual se aprovechan los funcionarios como el Pantera, para cambiar los linderos en distintas zonas de la ciudad y así beneficiarse y favorecer a sus amistades. Cuentan que hay varios personajes tratando de “tender puentes” con los demandantes para ver “que se puede hacer” y tratar de que la sangre no llegue al río.

A propósito, cuentan la gente del entorno tanto de Porky como del Pantera, que recientemente, en vista de que las relaciones entre ambos personajes estaban un tanto deterioradas, luego de aquellos cambios de linderos en el oeste de la capital larense, como lo hemos señalado en varias oportunidades en esta sección, actuaciones que se facilitaron debido a la carencia del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), al parecer el depredador invitó al Porky realizar un paseo por la hermosa y fresca población de Sanare, con la finalidad de limar las viejas “asperezas”, de tal manera que alguien de la zona les recomendó que el trago de moda era el “Chocuy”, chocolate con Cocuy, como ambos no aguantan dos pedidas a la hora de alzar el codo, dizque comenzaron a probar aquel delicioso licor que se dejaba “colar”, al extremo que perdieron la cuenta y aseguran que cuando intentaron parase de la mesa, ninguno se podía “sostener de pie”, afirmando los observadores que fue tan espectacular la “mocha” que al Porky dizque tuvieron que trasladarlo de emergencia a una conocida clínica de la carrera 19 en Barquisimeto, donde fue atendido con las medidas y la urgencia correspondiente para devolverlo a la normalidad. Lo cierto es que este comentario anda en de boca en boca en la capital larense, donde nuevamente ratifican que las cuentas de la comida y la bebida fueron pagadas con la partida 407 del CMI, mientras que muchos suponen que la procesión entre estos personajes, sigue por dentro.

*****

Una nueva comiquita en el gobierno regional y en Hidrobarro, manteniendo a los habitantes de la ciudad sin agua potable, tuvieron que paralizar las bombas porque lo que estaban enviando por las tuberías era prácticamente barro, ello al parecer los responsables de los inventarios de insumos que se requieren para la purificación del líquido, que deben tener en los depósitos mínimo una existencia de dos o tres meses, no se enteraron que no quedaba nada y ni siquiera sabían cuando les llegaría un insumo que se denomina Sulfato de Aluminio y que se utiliza para potabilizar y eliminar la turbidez del agua. Todo el mundo sabe que el agua es un derecho humano, pero para el consumo humano debe tener ciertas condiciones de calidad, un PH adecuado garantizando sus características, siendo este un reclamo permanente de la gente de Lara que tiene años sin que exista una institución que se encargue de garantizar la calidad del vital líquido, no existen reportes técnicos periódicos que informen sobre la calidad del producto, los usuarios solamente conocen de los cortes, de los racionamientos constantes, que deben levantarse de madrugada cuando les llega un hilo de agua para llenar los peroles, pero no hay información que le permita saber si puede utilizarlo o no, o las consecuencias que para su salud pudiera tener el consumo de este líquido indispensable para la vida. Es evidente que existe una gran responsabilidad de las personas y organismos que deberían ocuparse de este asunto, de allí que los larenses viven padeciendo no solamente con la distribución del agua, sino que además cuando surten una o dos veces a la semana, llega contaminada entonces no hay mucho que decir. Ojala que tomen las previsiones para el futuro.

*****

Grave y preocupante la denuncia formulada por el diputado Antequera, en tono a la existencia de mafias en la región que estarían comercializando las vacunas contra el COVID, por cuanto en estos momentos cuando la pandemia está en todo su apogeo, cualquiera que tenga los recursos va a estar dispuesto a pagar lo que le cobren para protegerse, muchas veces verificar el origen, que tipo de vacuna es y los riesgos a los que se exponen. El doctor Julio Castro en una entrevista de radio, no descartaba que esto pudiera estar sucediendo, y alertaba a las personas y las llamaba a no exponerse, no solo a perder su dinero, sino tener reacciones colaterales que pudieran afectarles la salud. Por supuesto que en este tipo de negociados no solamente participan funcionarios del sector público, sino también algunas personas irresponsables del sector privado, interesados principalmente en llenarse los bolsillos, sin importar como, y al parecer, en investigaciones preliminares supuestamente ya han visualizado a algunos “proveedores” de vieja data que siempre han tenido buenos contactos con gente del gobierno regional y de algunos de los funcionarios de salud regional, demostrando que es un empresario muy habilidoso, que se mueve en las dependencias del gobierno regional como pez en el agua y esto es lo que le permite tener acceso a las vacunas y luego comercializarlas en aquellos sectores donde las puedan pagar. En otras regiones del país, incluyendo la capital de la República, se habla de apartamentos donde mediante el pago de 200$ te puedes poner la vacuna sin ningún problema, mientras que la mayoría de la población sigue expuesta al COVID-19 por carecer de los recursos para atender este tipo de gastos. Confiamos en que ahora que el diputado Antequera tuvo la valentía de destapar la olla con este suculento guiso, no le vaya a tener miedo al cuero después que mató al tigre, él conoce bien el pueblo y sabe de qué píe cojean muchos.

*****

A propósito, gobernador, usted según dicen algunas personas es buena gente, pero aseguran que le están viendo la cara de pánfilo, ya que en el hospital de Carora al parecer están vendiendo las pocas vacunas que han llegado contra el COVID-19, aseguran que muchos miran de medio ganchete dizque para no darse por enterado de la situación, muchos ciudadanos han dicho que pagan entre 80 a 100$, así que averigüe si es cierta está situación, porque la información rueda en la calle y cuando el río suena es porque piedras trae; además ya esta es una historia que es vox populi, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, se han formulado las denuncias y hasta el momento nadie se ha tomado la molestia de ordenar una investigación al respecto, lo que pareciera evidenciar que quienes están en el negocio, tienen buenos padrinos o están repartiendo parte de las ganancias con quienes les están brindan protección o les suministran el producto, lo cierto es que ya la comercialización está llegando hasta los municipios más importantes. A propósito está denunciando el Colegio de Médicos del Estado Lara que para vacunarse en la región, presuntamente por instrucciones suyas, es un requisito sine quanon, portar el Carnet de Patria, si esto es cierto es una aberración y una violación de los derechos humanos y el derecho a la vida de los ciudadanos, ya que el único requisito presentar debe ser la cédula de Identidad o el Pasaporte. Si Ud., no tiene nada que ver con este asunto es bueno que lo aclare, porque está quedando muy mal parado ante la los larenses.

Sería interesante averiguar si es que acaso el burgomaestre carrasposo de Carora, renunció a su cargo y le entrego la alcaldía al Helvás, quien de paso también es jefe de los Clap, de Hidrobarro, de Corpoelec, de los maestros, adjunto al alcalde, jefe de los ingenieros y de todas las dependencias de la alcaldía, porque de acuerdo con los dicen los caroreños, ahora él es quién da la cara, al parecer carrasposo se fue a vivir muy cómodo a Cabudare, dejando el pelero y delegando su cargo en alguien que no fue electo para ejercerlo; ¿será acaso un mensaje indirecto y una de indicar que lo apoya como nuevo alcalde de la ciudad, dejando de lado al presidente de la cámara, al prefecto y al ex concejal musculoso, pero dicen que la orden y el teatro a montar ya lo decidieron por Caracas, donde montarán un mamotreto de tres aspirantes a la alcaldía entre ellos están Coronado, Vásquez y Suárez, siendo este último el elegido, lo cual ya eso estaría guisado y cocinado, los demás quedarán como la guayabera, por fuera y no les quedará más remedio que ir a llorar al Morere.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto, que a principios del mes de mayo, las autoridades judiciales de los Estados Unidos, al parecer declararon culpables a un conocido grupo económico larense, quien en su momento fueron “bendecidos” por el proceso revolucionario, lo que les permitió no solamente hacer buenos y lucrativos negocios, sino que además son propietarios de una cartera de propiedades y negocios en el país. Por supuesto que valiéndose de sus contactos con el alto gobierno y tomando en consideración que en Venezuela, la prensa independiente dejó de existir desde hace tiempo y sólo sobreviven aquellos que han sabido sortear el “rubicón”, la noticia no ha circulado con la profusión debida en el territorio nacional, mucho menos en Barquisimeto en donde iniciaron sus actividades hace unas cuentas décadas atrás. Pero como siempre hemos dicho en esta sección, entre cielo y tierra no hay nada oculto, en este mes les pegó la mayera y dizque fueron declarados en el norte, culpables de pagar sobornos a Pdvsa a cambio de contratos, muchos de ellos con supuestos sobreprecios, de tal manera que aquí les dejamos la inquietud, los interesados revisen las redes en las últimas tres semanas y observaran que no son bellos, tanto como lo creen.

Mientras que el pasado 13 de mayo fueron imputadas por los delitos de apropiación indebida en grado de continuidad, agavillamiento y daño patrimonial en perjuicio de los propietarios de una famosa Torre vecina a la Plaza Bolívar de Barquisimeto, en un tribunal del Circuito Larense, también les dejo las pistas para que investiguen y se llevaran una sorpresota.

*****

Al parecer debido a las múltiples denuncias por la mala administración del jefecito del hospital Pastor Oropeza de Carora, la contraloría se tomó la molestia de presentarse en el lugar, pero dicen los trabajadores que el directivo tan pronto le pasaron el dato, que venían investigar y a pedirle cuentas de los medicamentos e insumos que desaparecen de manera muy misteriosa, dizque no le quedó de otra que fingir estar enfermo de COVID-19 y más rápido que inmediatamente habría corrido a refugiarse en el fuerte Manaure, ya que es militar asimilado y vive uniformado noche y día. Aseguran que tan pronto se fue la comisión investigadora el jefecito sanó milagrosamente, pero como han quedado muchas inquietudes se repetirá la visita de la contraloría. Ahora todos se preguntan ¿Qué pasará con la farmacia, y el depósito que fue saqueado por un sujeto rojo, rojito? sin que se hiciera una denuncia correspondiente de todo lo sustraído perjudicando a los pacientes de muy bajos recursos que no tienen como comprar ni una aspirina.

Al parecer alguien le pasó el dato al burgomaestre achocolatado, advirtiéndole que estaba completamente fuera de lugar, el nacimiento navideño que estaba instalado en la emblemática plaza de La Botella en Bararida. Por cierto, siempre se ha dicho que lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta. La sede de la antigua televisora de la Iglesia Católica, Niños Cantores, quedó para ubicar a un destacamento piloto de la policial nacional vial. Esa edificación fue expropiada, destruida y desmantelada en la Av. Libertador, donde supuestamente iba a funcionar un núcleo o escuela de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela, pero no dieron pie con bola. Se trata de una infraestructura especial para un medio de comunicación. Lamentablemente, desde hace un mes, instalaron un comando de la PN, el cual según los vecinos, solo ha contribuido a generar una tremenda cola en una de las principales vías de la capital larense, supuestamente para bajar de la mula a pobres campesinos y choferes de camiones y gandolas, señalando testigos que cuando llegan al sitio ya vienen preparados y cuando se les acercan los funcionarios, les hacen la “entrega” y pueden continuar su camino libremente.

*****

Son numerosas las quejas de las personas afectadas por las colas para surtir gasolina en el este de Barquisimeto, el reclamo principal tiene que ver con la mala praxis de algunos funcionarios uniformados, quienes dizque son los encargados de garantizar el orden público en las estaciones de servicios dolarizadas, ya que ante el desabastecimiento y las kilométricas colas, al parecer se prestan para que los enchufados y propietarios de camionetotas se pasen de vivos y no hagan las colas, por supuesto bajándose de la mula con billetes verdes, lo que ocurre a la vista de todo el mundo y nadie puede chistar o elevar la voz, porque corre el riesgo de que lo amenacen con llevarlo preso, o en el mejor de los casos, lo saquen de la cola y se quede sin gasolina. Por supuesto que aquellos que no estén dispuestos a apearse del equino, son obligados a permanecer en las colas con mucha suerte, entre 5 y 7 horas, corriendo además el riesgo que al llegar al surtidor, el bombero con una sonrisa de oreja a oreja le diga: “se acabó la gasolina, vente mañana”. Las colas lamentablemente, han vuelto a aparecer en las estaciones de servicio, no solo en Barquisimeto, sino también en la capital de la República, y la razón aparente es que las refinerías están produciendo menos gasolina y más diésel para los agricultores y el trasporte pesado, así que tendremos que seguir soportando esta pesadilla quien sabe por cuánto tiempo más, a menos que lleves en los bolsillo de los verdes y les pagues a los otros verdes para que te permitan llenar el tanque.

*****

Los habitantes adyacentes a la carretera centroccidental Barquisimeto Carora que se surten de la represa de Atarigua, denuncian que les cortaron el agua el año pasado en un operativo de Hidrobarro y la Alcaldía, oportunidad en las que les prometieron que los organizarían y los incorporarían en el sistema, para que comenzaran a pagar por el agua que consuman; aseguran que procedieron a llevar los documentos y todos los requisitos exigidos, ya estamos casi a mitad de año, y todavía no les han dado respuesta, a pesar de que se han apersonado en ambas instituciones en numerosas ocasiones y la respuesta, que ya todos se saben de memoria, es que están a la esperan que un jefe de la orden y les conecten nuevamente el agua, indican que esto es un maltrato y un abuso muy grandes, porque muchos de ellos tienen que cargar agua de largas distancias, o comprar a los cisternas en 5$ per cápita, dinero que no todos poseen, por lo que están organizándose para acudir con la denuncia a la Defensoría del Pueblo, y al Ministerio Público porque estamos en presencia de la violación del más elemental de los derechos.

*****

Es un verdadero abuso y violación de derechos humanos elementales, lo que al parecer están haciendo desde la gobernación de Lara y en algunas otras dependencias de la administración pública regional con los trabajadores, como es el caso del Consejo Estadal para la atención de las personas con discapacidad del estado Lara, Ceapdis, donde continuaron esta semana suspendiéndole el sueldo a los trabajadores, así como los beneficios de la bolsa de comida y del gas, donde les advierten que no los están botando, sino que se trata de una suspensión hasta que ellos vengan a trabajar porque están incumpliendo, cuando la verdad verdadera que quien está incumpliendo es el patrono porque no les está pagando un salario justo, digno, que les permita atender sus necesidades mínimas de alimentación y medicamentos, de tal manera que esas justificaciones patronales son puros eufemismos, ya que estamos en presencia de despidos injustificados, resultando lo más grave que no solo está ocurriendo en el Ceapdis, sino que viene ocurriendo desde hace tiempo en la gobernación desde la época de Carmelina, problemática que se ha ido agudizando debido a la pandemia ya que la gente no puede salir y ni siquiera hay que pensar en lo que ocurrirá si se concreta la eliminación de la gasolina subsidiada; recibimos denuncias de medidas similares en la Biblioteca Pio Tamayo, en el Hospital de Carora a varias enfermeras les suspendieron los salarios, lo cual es contrario a la Ley, porque si un trabajador está faltando, el patrono debe levantar un procedimiento administrativo y si es personal de carrera a través de los tribunales ordinarios de trabajo, de manera que los procedimientos que les están aplicando a los trabajadores están viciados y deben ser declarados nulos; pero además constituye un gran chantaje contra los trabajadores suspenderles los beneficios del gas y la comida, sino no acuden al trabajo. La verdad que no hay derecho.

*****

Por cierto parece que también a los “hombres de azul” les están echando bola negra, porque según la denuncia que llega a nuestra mesa de redacción, allí no hay paz con la miseria, dizque no le venden las bolsas de comida y el gas a estos funcionarios asistan o no a sus labores, lo cual consideramos una total desconsideración, tomando en consideración las labores que desempeñan de proteger a los ciudadanos, resguardar sus bienes y garantizar el orden público, situación que ha desencadenado en que hoy supuestamente se estén amontonando en el escritorio del jefe de ese cuerpo policial, decenas y decenas de solicitudes de baja. Recordamos que esta dependencia antes estaban adscritos a la gobernación del estado Lara y ahora son autónomos, correspondiéndole a los trabajadores administrativos cobrar los 13 y 28 de cada mes, pero cuando repican duro les pagan el 18 o el 20 la primera quincena y la segunda los el 2 o 3 del mes siguiente, significando según los trabajadores la suspensión de la adscripción para ser autónomos, un enorme retroceso que los perjudica. Otro dato interesante es que la Banda Marcial de la Policía, integrada por 25 ejecutantes, ahora apenas quedan 6 integrantes, la mayoría ha renunciado por los bajos salarios, además como además son funcionarios policiales, los cambian a otros destinos y abandonan la Banda y renuncian debido a las condiciones laborales deplorables. La verdad que no hay derecho.

*****

Así como la capital larense y la entidad federal en general, no ha tenido mucha suerte con los gobernantes, tanto estadales como municipales, que le han tocado en suerte en las últimas décadas, lo cual se observa en el descuido y la desidia con que se tratan todos los problemas que tienen que ver con su desarrollo, crecimiento y embellecimiento. Pero si esto viene ocurriendo en la capital musical de Venezuela, el municipio Palavecino no ha tenido mejor suerte y solamente basta con echar una mirada a la cuantiosa cantidad de mensajes que cuelgan los vecinos y algunos dirigentes políticos preocupados por el acontecer en la zona, de distintas barriadas y urbanizaciones en las redes sociales, denunciando la presencia permanente de basura en calles y avenidas; la vialidad intransitable por la gran cantidad de huecos; la permanente falta de agua, los apagones constantes, incluso en muchas oportunidades se ha dicho que toda esta situación es responsabilidad de la jefecita de la Alcaldía, que al parecer pensó que manejar el municipio sería tan fácil como con la Zona Educativa de Lara, pero lamentablemente dicen que el cargo le quedó grande, por cierto quiero cerrar con una frase de Manuel Cols Briceño quien dijo en las redes: “El Municipio Palavecino del Estado Lara, devastado por el Populismo local y la economía suicida Nacional”. Esta lapidaria frase, grafica cual es la actual situación de este municipio en pleno crecimiento.

Juan Bautista Salas