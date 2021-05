Gricelda Sánchez: Califican de inconstitucional Ley del Ejercicio de la Profesión Docente propuesta por la AN de Maduro #24May

Su gran preocupación por la posible promulgación de una Ley del Ejercicio de la Profesión Docente, manifestó el magisterio venezolano, ya que según lo poco que se ha develado es violatoria de constitución y su contenido busca darle poder a las comunas dentro del hecho educativo.

En efecto, advierten que los concursos dejaron de hacerse desde 2002, cuando comenzaron a prevalecer las influencias partidistas colocando en cargos de jerarquía como directores o coordinadores a militantes furibundos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros, detalló que lo poco conocido del contenido de esa ley tiene como objetivo la partidización total del sistema educativo, siguiendo con su línea de colocar en posiciones gerenciales a personas no preparadas las cuales solo cuentan con lealtad al régimen de Maduro y no al progreso de las desarrollo educativo en Venezuela. “Esta legislación también busca darle más poder a las comunas dentro de las escuelas incidiendo directamente en la planificación de los estudios de maestros y alumnos, esto es inadmisible ya que nuestra carta magna sigue siendo democrática y no comunal”, indicó.

Sánchez afirmó que van a rechazar con todas sus fuerzas esta propuesta de ley el cual desea imponer la Asamblea Nacional (AN) madurista, siendo este otro ensayo de la era chavista para tomar por asalto las escuelas implantando una educación de carácter comunal. “De nuestra Constitución estarían violando los artículos 2, 89, 104, 146 y 74, convirtiéndose en una arbitrariedad que quiere darle un golpe mortal a la profesión docente”, aseguró.

La también presidente de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI), criticó como Nicolás Maduro de manera irresponsable llama a un posible regreso a clases presenciales en septiembre sin que los docentes contemos con condiciones dignas de vida. “No es solo la pandemia la que nos impide volver a la aulas sino que el régimen deja sin salario real al maestro o los representantes no tienen los recursos para llevar a sus hijos a la escuela, con este pírrico pago no nos alcanza ni para el pasaje o vestirnos. Se está violando flagrantemente el derecho al estudio e incluso a la vida”, sentenció.

Explicó que esta posible ley no resuelve en nada la grave crisis del sector educativo venezolano, un paso importante sería cancelarle a los docentes un salario digno equiparado a los estándares internacionales.

“Salario mínimo de maestros en 600$, abrir programa de alimentación escolar en todos los planteles con los alimentos necesarios y de calidad y respeto al pasaje estudiantil entre otras medidas para sacar del foso a la educación del país”, reclama la dirigente gremial.

Educadores se oponen a la entrada de las comunas a los colegios

Por su parte, Janeth Cazorla, directiva nacional de la Federación de Sindicatos de Licenciados en Educación de Venezuela, llamó a la unidad en todo el magisterio sumando a los propios representantes para estar alertas ante la posible aprobación de una Ley del Ejercicio de la Profesión Docente que la gestión de Maduro desea convertir en rectora sobre de la educación en Venezuela. “La estabilidad laboral o el régimen de ascensos no deben tener injerencia partidista o ideológica, esto avalado en la Constitución. La evaluación del desempeño docente debe ser por méritos científicos y académicos, nada relacionado con comunas o del PSUV”.

Cazorla afirmó que en leyes como la del trabajo y educación establece la no politización de la evaluación del docente, asimismo los padres y representantes deben estar atentos ya que dicha legislación también viola varios artículos de la propia Lopna (Ley Orgánica de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes). “Todos los estudiantes, maestros y comunidad general debemos enfrentar estas pretensiones y defender la educación democrática en Venezuela”, dijo.