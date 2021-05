Doctor Douglas León Natera: Ni siquiera han sido vacunadas 250 mil personas en Venezuela

Las cifras de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se mantienen en 0,89 por ciento de la población venezolana, lo cual indica claramente que ni siquiera se ha podido vacunar al uno por ciento de los habitantes del país.

Persistencia en la mentira

Para el doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, Nicolás Maduro persiste en mentir cuando habla de que está luchando contra la COVID-19.

Ya el régimen ha dejado de informar a los organismos internacionales, en especial a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), acerca de todo lo concerniente con el proceso de vacunación contra la enfermedad COVID-19.

La última información de la OPS es la de que sólo 316 mil dosis han sido aplicadas a grupos de riesgos.

Las vacunas que han llegado

En sus declaraciones a Elimpulso.com, el dirigente gremial expresa que “lo que dice la OPS es la verdad, situación que niega este desgobierno, a través de sus voceros, quienes hacen ver que, supuestamente, han colocado una gran cantidad de vacunas, pero no precisan número, porque no pueden decirlo”.

Reitera que apenas han llegado a Venezuela 880 mil dosis para ser aplicadas a 440 mil personas, a razón de dos dosis por ser humano.

La OPS que tiene control de las vacunas que están llegando a Venezuela es la que puede decir la verdad, sostiene el máximo representante de los profesionales de la medicina.

Cifras impresionantes

En Venezuela, indica, hay 25 millones de habitantes y la OPS, que es el organismo regional de la OMS, ha informado que apenas se ha vacunado el 0,89 de la población. Una agencia ligada a la ABC, española, ha dado a conocer que el porcentaje es de 0, 3 por ciento de los venezolanos y la Federación Médica Venezolana, ayudada por la prensa ha determinado el 0, 16 por ciento del número de vacunadoss en el país. De ninguna manera llegan las tres cifras al uno por ciento. Si se llegara al 1 por ciento estaríamos hablando de 250 mil personas.

¿De dónde sacan las cifras?

Este desgobierno miente, asevera. Aún más, el vocero del Ministerio Popular para la Salud se aventuró a decir que ya había sido vacunado el 90 por ciento del sector salud. Esa es una mentira tan grande como el cerro Ávila y puede aparecer entre los records Guiness. Porque el 90 por ciento del sector salud equivale a haber vacunado a 500 mil personas, aunque es un poco más la cifra que abarca a dicho sector. Nos preguntamos: ¿De dónde sacan esas cifras? Es absurdo pensar que esa gente alguna vez digan la verdad.

Vacunación jerarquizada

Señala que el régimen jerarquizó la vacunación. En lugar de colocársele a quienes trabajan en los hospitales (comenzando por los médicos y enfermeras) y en general al personal sanitario, Maduro decidió que los primeros tenían que ser las autoridades y familiares de su ámbito, militares y cubanos, “que no son médicos y repito sólo sabemos que son cubanos.”

Dice que la OPS es un organismo que está ayudando a los gobiernos a combatir la enfermedad china; pero, lamentablemente, el régimen venezolano no está contribuyendo a atacar debidamente la COVID-19.

En cuanto al sector salud, aseveró que para Maduro y su equipo de colaboradores, los médicos y todos las demás personas que están en la primera línea enfrentados a la enfermedad, no significan nada.

Desde que se trajeron los cubanos, no se ha reconocido la actividad que desarrollan a diario todos los que conforman el sector sanitario del país. Y, por supuesto, no atienden las recomendaciones y observaciones que se han venido haciendo hasta ahora para mejorar la atención a la población.