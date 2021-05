Habitantes de Iribarren y Palavecino reportan cortes eléctricos diarios y prolongados #25May

Los cortes eléctricos en el estado Lara vuelven a presentarse de manera diaria y prolongada. Lo que por un momento parecía haberse disminuido, volvió durante el mes de mayo con mayor frecuencia e intensidad.

Cabe destacar que en uno de los más recientes estudios realizados por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) se mencionó que el “31,3% de los encuestados indicó sufrir interrupciones eléctricas todos los días”.

Y precisamente esta es la situación que aquejan los larenses. Carmen Pernalete, habitante del sector Carorita de El Cují, ubicado al norte de Barquisimeto, mencionó a Elimpulso.com que la electricidad “se va todos los días”. Además, agregó que no existe una hora fija para que se presente el corte energético.

“Se puede ir en la mañana, en la tarde o en la noche. Algunas veces se puede ir hasta dos veces en el mismo día (…) lo mínimo está siendo dos horas, pero a veces se va más de 4 horas”, mencionó.

Mientras que en otras zonas del estado también reportan esta irregularidad. Los habitantes del municipio Palavecino son afectados por los cortes eléctricos de manera constante. Así lo indicó la señora Fernanda Díaz, quien aseguró que desde el mes de mayo se han quedado sin energía eléctrica “casi que todos los días”.

“Casi que todos los días se nos ha ido la luz, volvimos a lo de siempre”, añadió. Asimismo, destacó que ante la falta de gas, el principal problema que se genera por la falta de luz es la dificultad para cocinar: “Ahora no sabemos si podemos o no podemos cocinar porque si se va la luz a la hora de comidas, no tenemos gas, y nos quedamos sin nada”.