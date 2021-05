Ingeniero Antonio Patiño: Volvieron los apagones por insuficiente generación eléctrica

El recrudecimiento de las interrupciones eléctricas, que se prolongan por varias horas, se debe a que la generación de energía eléctrica no alcanza para cubrir la demanda de la población venezolana.

Esa es sencillamente la razón, expuesta a Elimpulso.com por el ingeniero Antonio Patiño, miembro de la Asociación Venezolana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Afines, uno de los especialistas en la materia, quien conoce perfectamente el Sistema Eléctrico Nacional por haber trabajado en su instalación.

Inoperatividad de las plantas

Son varias las razones para que la existe mayor demanda, no obstante que ha disminuido el número de habitantes del país como consecuencia de la diáspora, pero, fundamentalmente, se debe al aumento de la temperatura ambiental, el descontrol en el uso de las cocinas eléctricas que han sustituido a las de gas, y por la inoperatividad de las plantas de generación por falta de repuestos.

El ejemplo más claro de éste último aspecto lo tenemos en los municipios Iribarren y Palavecino: la de Cabudare, que estaba dotada de tres unidades, quedó inservible. De las cuatro unidades de la Planta 3 ubicada en la Zona Industrial III de Barquisimeto, sólo funcionan dos porque las otras dos quedaron inutilizadas; y las dos unidades de la planta 2, en la Zona Industrial II, genera apenas 45 megavatios para alimentar parte de la ciudad, principalmente el Hospital Central Universitario Doctor Antonio María Pineda. El resto hay que traerlo del SEN.

Evidentemente, la generación ha disminuido en forma considerable y, al mismo tiempo, ha aumentado la demanda.

Mientras no se lleven a cabo los planes para nueva generación, vamos a sufrir el mismo problema.

Como es demasiada la demanda, hay que racionar la energía eléctrica que se está generando, no sólo en Lara sino en todos los estados. Por supuesto, la empresa eléctrica tiene como tacita de oro a la capital de la república, por razones obvias.

Racionamientos prolongados

En nuestra entidad federal, los racionamientos se han tornado muy fuertes, dice el ingeniero Patiño. Las informaciones que recibimos de todos los municipios son preocupantes. De Carora existe la queja de que los racionamientos son de siete y ocho horas consecutivas. El Circuito de la Montaña (Jiménez, Morán, Andrés Eloy Blanco y Crespo), experimentan la misma situación.

Por otra parte, en lugares de climas antagónicos como el Zulia y los Andes, uno caliente y el otro relativamente frío, igualmente tienen racionamientos prolongados.

El eje formado por Táchira, Mérida, Trujillo y parte de Barinas, la infraestructura eléctrica es muy frágil. No hay generación local para atender la demanda y por tanto los apagones son frecuentes o a diario.

En el Zulia la demanda es la mayor registrada en Venezuela por la misma situación del calor, que exige el uso de aparatos de aire acondicionado. Y las plantas de generación que se encuentran en el territorio zuliano no tienen la suficiente capacidad para abastecer a la población.

Planes de racionamientos

Nosotros hemos padecido de racionamientos en varias partes del país durante muchísimos años cuando teníamos problemas en el sector eléctrico, reconoció el ingeniero Patiño. Pero, fueron susperados, en épocas pasadas, cuando se instalaron los equipos de generación.

Desde entonces tuvimos capacidad de generación del cien por ciento, que se mantuvo ininterrumpidamente por 35 años.

Los programas de racionamiento que se hicieron en el pasado, bien lejos, obedecían a una programación. Uno se sentaba con el personal técnico y planificaba, ordenadamente, los planes a llevar a cabo.

Hoy en día, aparte de los programas que se hicieron entre el 2012 y el 2014, denominados Administración de la carga, se quedó en el papel.

Hoy en día existen los mismos bloques de potencia, que hay que sacar, pero no hay planificación alguna. Tampoco existe suministración de información a los suscriptores, ni de las zonas que van a salir del servicio, porque no se planifica nada.

Claro está que hay bloques de prioridad, como los que comprenden la gobernación, organismos de seguridad y, por supuesto, los servicios de salud, manifestó el ingeniero Patiño. Pero, ahora sacan de servicio a los sectores sin miramiento alguno.

El lunes de esta semana vimos que hubo racionamiento en algunos sectores, que generalmente no habían sido afectados y, evidentemente, se observa que no hay planificación al respecto.