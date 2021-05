Venezolanos recuerdan en redes a RCTV, al cumplirse 14 años de su cierre #27May

Al cumplirse este jueves 27 de mayo, 14 años del arbitrario cierre del canal pionero de Venezuela, Radio Caracas Televisión, usuarios de las redes sociales recordaron al emblemático medio que informó y entretuvo a varias generaciones por más de 50 años.

“En el 2007 estuvimos ahí, en las calles, protestando por el cierre de #RCTV, exigiendo respeto a la libertad de expresión como DDHH. Nuestra lucha no ha cesado, RCTV es nuestra, es parte de nuestra historia. No nos rendiremos, vamos a verla de nuevo en pantalla”, expresó la diputada a la Asamblea Nacional legitima, Delsa Solorzano en twitter.

Por su parte, el reconocido periodista Sergio Novelli, quien formó parte del canal, comentó: “Haber formado parte del canal me llena de orgullo. Me permitió tener una familia, hoy regada por el mundo. Se cumplen 14 años del cierre, pero como siempre digo. Nos coartaron la libertad de expresión. pero no nos callarán”.

Asimismo, el dirigente político Henrique Capriles, escribió: “Se cumplen 14 años del cierre de #RCTV, emblema de como el régimen atenta contra la libertad de expresión y ejerce la censura.Nada se ganó con esta arbitrariedad. RCTV vive en la memoria de millones de venezolanos que mantienen esperanza de volver a verlo en libertad”.

Mientras tanto, la ONG Espacio Público, exigió la restitución de la señal y la devolución de los equipos que fueron quitados a la empresa, “A 14 años de la salida del aire de #RCTV, desde Espacio Público exigimos que el Estado restituya la señal al canal y acate la decisión de la CorteIDH”.

El 28 de diciembre de 2006, el fallecido presidente Hugo Chávez anunció que no renovaría la concesión de RCTV, mientras que directivos del canal afirmaban que la licencia vencía en 2021.

Para la directiva de RCTV la decisión del Gobierno fue una maniobra política y hoy el cierre de medios de comunicación y bloqueos a portales web de noticias se han convertido un método contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

