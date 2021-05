Academia de Medicina solicitó al Ministerio Público que investigue venta ilegal de vacunas contra la Covid-19 #28May

La Academia Nacional de Medicina (ANM) solicitó este viernes al Ministerio Público representado por el fiscal general del régimen venezolano, Tarek William Saab, que inicie una investigación sobre la venta ilegal de vacunas contra el coronavirus.

A través de un comunicado público, los miembros de la Academia Nacional de Medicina, pidieron se inicie una investigación “para determinar la veracidad de la información sobre el presunto mercado ilegal con la venta de vacunas anti COVID-19 bajo custodia del Estado venezolano con la rectoría del Ministerio del Poder popular para la Salud”.

La ANM explica que el objetivo de esta investigación debe ser “identificar a quienes podrían propiciar esta criminal e irresponsable práctica que conduce a traficar con las pocas vacunas disponibles para la protección de los venezolanos y que se tomen las medidas a que haya lugar para erradicar con esta aborrecible práctica delincuencial”.

Lea el comunicado íntegro a continuación:

La Academia Nacional de Medicina (ANM), corporación oficial, cientifica y doctrinaria, que representa a la Ciencia Médica Nacional, como institución de utilidad pública cuyo campo de competencia es todo lo relativo a las Ciencias Biológicas y, en especial, la Patologia e Higiene Nacionales, se dirige respetuosamente a usted en la oportunidad de solicitar sus buenos oficios para que en uso de sus atribuciones constitucionales inicie una investigación para determinar la veracidad de la información sobre el presunto mercado ilegal con la venta de vacunas anti COVID-19 bajo custodia del estado venezolano con la rectoria del Ministerio del Popular Para de la Salud (MPPS), ello con el propósito de identificar a quienes podrian propiciar esta CRIMINAL e IRRESPONSABLE práctica que conduce a traficar con las pocas vacunas disponibles para la protección de los venezolanos y que se tomen las medidas a que haya lugar para erradicar con esta aborrecible práctica delincuencial.

Esta actividad irregular puede significar que las dosificaciones sustraidas no hayan cumplido además con el debido mantenimiento de la cadena de frio imprescindible para su viabilidad como producto biológico o que su contenido no se corresponda con la debida formulación como una falsificación del producto, con el riesgo de las consecuencias para la salud de quienes accedan, como pacientes, a estas prácticas fraudulentas. En cualquier caso, INSISTIMOS en que es una ESTAFA A LA CREDIBILIDAD de los ciudadanos desesperados por la obtención de la vacuna, dado el desconocimiento que se tiene de los mecanismos de implementación y control contenidos en el Plan Nacional de Vacunación (PNV), el cual no ha sido debidamente oficializado. La lentitud en la aplicación de un plan de vacunación eficiente estimula estas acciones delincuenciales que ponen en peligro la salud de los venezolanos y crean además una falsa sensación de seguridad en quienes son víctimas de esta oferta engañosa.

Por otra parte, le EXHORTAMOS respetuosamente que solicite al MPPS la inmediata publicación del PNV a fin de identificar aspectos técnicos inherentes a la priorización de los grupos a vacunar, lapsos para la administración de las vacunas, asi como el tipo de productos y sus cantidades disponibles en el pais.

La Academia Nacional de Medicina ha publicado a la fecha 33 Boletines Públicos sobre diferentes aspectos inherentes a la vacunación anti COVID-19, con la finalidad de orientar al estado y a la población ante la escasa información emanada del ente rector de salud, cumpliendo con nuestro deber institucional y siempre ofreciendo su experiencia y disposición para colaborar en la conformación de un Plan ÚNICO Nacional de Vacunación.