InfografíaIMP ¿Por qué no terminan las colas para suministrar la gasolina? #28May

A pesar de contar con 6 refinerías, Venezuela padece crisis de combustible para satisfacer el mercado interno, debido a que solo una, la de Cardón, está produciendo gasolina y necesita mantenimiento, lo que la lleva a operar al mínimo de su capacidad.

El suministro de combustibles en nuestro país (gasolina y diésel/gasoil) corresponde al circuito nacional de refinación conformado por las refinerías de Amuay y Cardón en Falcón; Bajo Grande, en Zulia; El Palito, en Carabobo; Puerto La Cruz y San Roque en Anzoátegui.

En febrero de este año, el ministro del régimen en materia de petróleo Tareck El Aissami, y el presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez, dijeron, debido a una breve reactivación de El Palito, que para finales de 2021 Venezuela estaría produciendo 1,5 millones de barriles diarios, pero según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en abril el crudo nacional solo lograba 445.000.

Esta baja cantidad incide directamente en la escasez, porque debe escogerse que producir con ella, si gasolina o diésel/gasoil, porque no se puede ambos a la vez.

La poca producción ha llevado a que, según datos aportados por los Trabajadores Petroleros de Venezuela, solo estén operativas el 30% de las estaciones de servicio del país.

Lo que lleva a los dueños de automotores a “cazar” las pocas gandolas con suministro de gasolina, que pueden llegar a las estaciones de servicio. Para lograrlo, muchas veces pernoctan en las “bombas” varios días.

Ya el tema no es si la gasolina es “subsidiada” o si el pago es “Premium” pues según la OPEP no se está cumpliendo con suficiente producción de crudo y aunque eso pasara, la falta de mantenimiento de las refinerías, según El frente de Trabajadores Petroleros de Venezuela, no permitiría transformar todo ese crudo en combustibles.