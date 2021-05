OPINIÓN Con voz propia: Votar o no votar #28May

Ser o no ser: That is the question. El soliloquio usado como indecisión y duda del Hamlet de William Shakespeare. Es la consideración a la cual se somete a electores venezolanos. El apadrinado paisano usurpador del Poder lanza ultimátum que razonablemente pone a vacilar: “Hoy más que nunca son las mega-elecciones la única vía para recuperar la seguridad y la justicia. Presidente (i) Juan Guaidó, reconocido por unas 60 naciones y organismos internacionales, atrapa la pelota: vamos a participar en unos comicios limpios. No obstante cree que EEUU, la Unión Europea, Noruega y Grupo de Lima, “Hay escepticismo con el régimen. Debemos ser serios, el país no aguanta más burlas”.

Con optimismo es vista imposición del nuevo Consejo Nacional Electoral de cinco miembros: tres rectores oficialistas y dos de Oposición, aunque con el rechazo de la OEA y otras instituciones.

Pedro Calzadilla, Tania D’Amelio y Alexis Corredor, impuestos por el narco régimen y dos definidos de opositores: Enrique Márquez y Roberto Picón.

UE destacó que es “un primer paso” en el camino hacia un proceso electoral “creíble, inclusivo y transparente” en el país latinoamericano, aunque seguirá evaluando el desarrollo y el desempeño.

La posición de España está en esa línea mientras que EEUU en voz de James Story embajador de EEUU para Venezuela, considera que la designación del nuevo CNE es insuficiente a fin de garantizar unas elecciones libres y además dijo que el régimen debería ceder levantamiento de inhabilitaciones a líderes opositores y la liberación de los presos políticos.

Leocenis García, coordinador del partido Prociudadanos, fue detenido por la GN al regreso de gira por EEUU, donde se reunió con el secretario general de OEA y entregó un informe sobre fraudes electorales, y con otros líderes; y Colombia, con el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Venía con el propósito contribuir a la vía del diálogo y Acuerdo de Salvación Nacional al que ha llamado el presidente (i) Guaidó.

Para colmo, el Tribunal Subalterno de Justicia prorrogó un año la intervención del Partido AD.

Luis Eduardo Martínez, diputado del Parlamento fraudulento del 2020, afirma que urge a la oposición una alianza para ganar las elecciones.

Significativa opinión del superior general de jesuitas Arturo Sosa, el Papa Negro–por el color de su hábito y cargo vitalicio: “Nicolás Maduro es la cabeza de un régimen dictatorial”. Reveló que conoció a Hugo Chávez, “quien decía que le habíamos salvado la vida”.

“Nuestra relación era buena, pero muy crítica. Lo visité en la cárcel de Yare después del golpe 4F92.

Le declaró a la periodista Elisabetta Piqué en Roma, en sala de la Curia Generalicia de Borgo Santo Spirito, a metros del Vaticano.

Sosa es primer no europeo al frente de congregación fundada hace 500 años por San Ignacio de Loyola.

En su libro En camino con Santiago, explicó “que lloro más de dolor que de rabia. Es muy duro todo lo que ha ocurrido. Nunca imaginé que se pudiera destruir tanto”.

Coloquialmente podemos opinar que las cartas están echadas. Es momento de reflexión para opositores que juegan al oportunismo y contribuyen al deterioro de partidos. Y vergonzosamente comulgan con claudicamentes, timoratos y mujiquita –personaje de Doña Bárbara- y pastor indiciado por corrupto, se venden al narco régimen en la mesita.

Gran reto está en vencer abstención que cobra fuerza ante nefasta política.

Capacitación se demostró en unión cívica militar para derrocar la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez. Determinante el Movimiento Revocatorio (Mover), promovido por César Pérez Vivas, voz responsable de Copei: activar referéndum revocatorio contra NM.

AL MARGEN: Enero contó 43 asesinados en manifestaciones, antes y después de juramentado Juan Guaidó Presidente (i). Hubo 850 presos, 77 menores. Abril acusó 548 protestas. Periodistas, nacionales y extranjeros detenidos o expulsados, emisoras cerradas.

Alberto Jordán Hernández

