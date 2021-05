Son Titulares domingo #30May

Sontitulares.com

Al día domingo 30 de mayo de 2021

Más del 75% de las empresas de la zona industrial de Maracaibo están cerradas

Emergencia humanitaria: Hospital Universitario de Maracaibo colapsado tras el desborde casos de covid-19

Entre 5 y 20 dólares deben tener los larenses para comprar envases para almacenar agua

Falla eléctrica hizo que usuarios del Metro de Caracas caminaran por los oscuros túneles

¡Sin agua! Maracuchos lavan la ropa en el primer charquito que encuentran

CNP anunció que el periodista Martí Hurtado fue liberado por tribunales

Explotó camioneta de Corpoelec en una bomba de gasolina en Valencia: Al menos dos heridos

Argus: Empresas socias extranjeras y contratistas urgen a Pdvsa a pagar sus deudas

La PNB abatió a alias “Luisito” en Zulia: Se dedicaba a extorsionar a habitantes de una comunidad

The Washington Post publica graves denuncias sobre abusos sexuales en la orquesta juvenil de Venezuela

Falleció de un ataque cardíaco ex comandante de la GNB en Cabimas detenido por abusar de cinco menores

Escasez e insalubridad del agua azotan a comunidades de Barquisimeto

Presidente (e) Guaidó recorre las calles de Baruta para promover el Acuerdo de Salvación Nacional y exigir vacunas

Rocío San Miguel anuncia que dio positivo a covid-19: ‘estoy con atención médica y aislada. Aun así se pasa muy mal’

Ataque a la libertad de expresión: Alberto Ravell denuncia que Movistar impuso bloqueo contra LaPatilla

Story: EEUU está dispuesto a evaluar sanciones si hay cambios en la restauración de la democracia en Venezuela

Pacientes con Covid-19 abarrotan los pasillos del Sahum

Inameh pronostica lluvias en varias zonas del territorio Venezolana

Desbordamiento en El Cafetal en caracas, tras rotura de tubería

El Cicpc arrestó a tres miembros de la banda “Los Fiscalitos” en Carabobo por falsificar documentos

CIDH denunció el traslado de al menos 50 presos políticos a cárceles comunes

Zulia. SEBIN detiene a tres fiscales por presunta extorsión a ganaderos.

Ciudadanos que viven en Guarenas-Guatire, en el estado Miranda, deberán pagar desde el 28 de mayo Bs.1.400.000 en efectivo o Bs.1.450.000 a través de la tarjeta Todo-ticket transporte (0,47 dólares / Tasa BCV 31-05-2021)

Con un sueldo mínimo a Bs. 7.000.000, más Bs.3.000.000 de cestaticket, un trabajador no podría cubrir los cinco días de pasaje para trasladarse a sus lugares de trabajo en la capital venezolana.

Propietario del invadido edificio Dolores permanece adentro, enfermo y en silla de ruedas. El edificio fue tomado por presuntos colectivos. La entrada principal permanece cerrada con cadenas y candados. Las tres familias que residen en el edificio solo pueden entrar y salir con poca frecuencia, previa autorización de los invasores.

Venezuela confirma 1.296 nuevos casos por COVID-19 y 20 fallecidos en las últimas 24 horas

Javier Tarazona, presidente de la ONG, consideró a las autoridades como “cómplices” de “los grupos armados irregulares, entre otras organizaciones ilícitas que usan armamentos que han desaparecido de los cuarteles venezolanos”, reseña El Nacional.

Motorizados chavistas realizaron caravana en Caracas para apoyar a Cuba.

Trancaron la carretera nacional Moron – Coro, para exigir agua

Opositores marcharon en Carrizal para exigir Plan Nacional de Vacunación

Vecinos exigen plan de vacunación para ciudadanos en general en Barinitas

Sociedad Civil Activa protestó en Mérida para exigir vacunación

Pacientes renales exigen atención gubernamental para cumplir con sus diálisis

Habitantes de El Paraíso, en Caracas, realizaron varias protestas para exigir agua

Venezuela es el tercer país del mundo que más criptomonedas utiliza

Muertes por coronavirus superan las 3,5 millones de víctimas en el mundo

Estados Unidos acumula 594.302 muertes y 33.251.524 contagios por covid-19

La pandemia hizo que Brasil superara las 460 mil muertes

Los casos de coronavirus semanales en EEUU se rebajan a la mitad en mes de mayo

Fin de semana de ‘Memorial Day’ inicia en Miami con siete heridos de bala

Liberaron a los 14 estudiantes de Nigeria secuestrados hace 40 días

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en Estados Unidos está detenido un testigo de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Cementerios en la región boliviana de Cochabamba colapsan por la alta demanda de entierros y cremaciones

Cali, la ciudad colombiana militarizada tras 13 muertes en protestas

Con 540 muertes, Colombia superó su récord de muertes diarias por Covid-19

Cruceros internacionales podrán atracar en España a partir del #7Jun

Fake News, propaganda y teorías conspirativas: Así Rusia y China crearon una maquinaria para desinformar sobre el Covid-19

Cuba supera los 140.000 contagios por la covid-19

Italia suma 3.351 contagios y 83 muertos por coronavirus

La tasa de positivos por covid-19 cae en Nueva York a su nivel más bajo

Disminuyen drásticamente los nuevos casos de COVID-19 en Europa

Leopoldo López logró ingresar a Perú: Estuvo retenido por migración por más de una hora #29May

Keiko Fujimori da la bienvenida a Leopoldo López a Perú: «Gracias por venir a dar testimonio de su dolorosa experiencia»

López alertó a Perú sobre modelo populista: Es hambre, destrucción y pérdida de empleo

Álvaro Uribe afirma que a Iván Duque “le falta autoridad” y resalta el apoyo que le darían las Fuerzas Armadas

Florida ha declarado oficialmente el fin de la emergencia por el COVID-19

Brasil se levanta contra Bolsonaro con marchas en todo el país pese a la covid-19

Un nuevo estudio asegura que el COVID-19 fue creado por científicos chinos que luego trataron de cubrir sus huellas

El profesor británico Angus Dalgleish y el científico noruego Birger Sørensen elaboraron una extensa investigación que será publicada en los próximos días en la prestigiosa revista especializada Quarterly Review of Biophysics Discovery. “El virus no tiene un ancestro natural creíble”

OMS pide despolitizar investigaciones sobre origen del Covid-19

Principales cines de EEUU no exigirán mascarilla a vacunados https://bit.ly/3wVda5t

Holanda anuncia fin del ‘confinamiento’ el 5 de junio

El avance de la variante india amenaza el desconfinamiento en el Reino Unido

Suben a 76 los cadáveres recuperados tras el naufragio de un barco en Nigeria

Pánico en Congo: Un segundo volcán cerca del poderoso Nyiragongo entró en erupción

Indonesia libera un barco petrolero de Irán tras detenerlo por más de cuatro meses

México acumula 223.455 decesos y 2.411.503 casos por coronavirus

Policía de Colombia investiga a civiles armados por disparos contra manifestantes en Cali

Corea del Norte prohibió los pantalones ajustados por ser “símbolo del estilo capitalista”

Acusan de plagio a diseñador del vestido de la Miss Universo Andrea Meza

Una joya: Rolls-Royce presentó el nuevo carro más caro del mundo

Gilberto Santa Rosa ofrecerá el primer concierto con público en Puerto Rico desde 2020

CapCut, la nueva aplicación para editar videos que causa furor en las redes

WhatsApp recula y no limitará el acceso a la aplicación a quienes rechacen su nueva política de privacidad

Boris Johnson se casó en secreto con su prometida Carrie Symonds

Fifa Gate: Un banco suizo reconoció que depositó 30 millones de dólares en sobornos para Julio Grondona

La mayoría de los argentinos rechaza albergar la Copa América

Chelsea vence al Manchester City y se corona campeón de la Liga de Campeones

Muere Gavin MacLeod, el recordado capitán de ‘The Love Boat’

Beisbolista dominicano Marcell Ozuna arrestado por violencia doméstica

Djokovic gana título en Belgrado y entra en calor para el Abierto de Francia

