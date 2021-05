MUV: Solo el 42% de los médicos venezolanos recibió una dosis de vacuna contra la COVID-19 #31May

De acuerdo con un sondeo que publicó este lunes la organización Médicos Unidos Venezuela, solo el 42 porciento de los médicos del país ha recibido una dosis de la vacuna contra el nuevo coronvirus.

Dicho sondeo tomó una muestra, entre el 25 y el 29 de mayo de este año, de 2.970 galenos del país incluyendo a jubilados e incapacitados del sector público y privado para realizar la estimación.

El director de esta ONG, Jaime Lorenzo, explicó a agencias internacionales de noticias que los consultados “recibieron una dosis, por lo menos” y que hasta que no culmine el proceso, que consta de dos dosis, no se pueden considerar como no vacunados.

De acuerdo con este sondeo, el panorama cambia en el sector privado donde el 73 % de los galenos no han sido vacunados y solo 17 % ha recibido la vacuna rusa, el 9 % la china y el 1 % restante otras.

Médicos Unidos Venezuela manifestó su preocupación ante los resultados obtenidos en esta encuesta, justo en medio de una alta mortalidad del personal de salud y la ausencia de un plan de vacunación que contemple y priorice a los más vulnerables.

Este lunes MUV también publicó su más reciente reporte de decesos por COVID-19 en el personal sanitario del país, el cual, luego de registrar la muerte de 20 trabajadores de la salud, situó las cifras en 602 pérdidas en el gremio a causa del nuevo coronavirus.

Entre tanto, entre los médicos jubilados solo el 20 % ha sido inmunizado con la Sputnik V, el 5 % con Vero Cell, el 74 % no ha recibido ninguna y el restante otras.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela es el país de Latinoamérica con menor número de personas vacunadas.

El domingo, el Gobierno venezolano informó sobre la llegada de 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V, sin brindar cifras totales.

Desde MUV preocupados por la salud y bienestar del personal de salud y en especial los médicos venezolanos realizamos encuesta nacional sobre la vacunación en el gremio y ofrecemos resultados.



Con una N: 2970 el 58% de los médicos respondió que no habían sido vacunados y 42% si. pic.twitter.com/FI1T8nmaA2 — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) May 31, 2021