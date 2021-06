El 85% de los contagios por Covid-19 se produce en el hogar #1Jun

La Covid-19 avanza en la región y cada vez son más los enfermos graves y fallecidos, por lo que urge extremar los cuidados y protocolos de bioseguridad, incluso en el hogar, donde se produce el 85% de los contagios, tal y como lo expresó Freddy Pachano, médico y jefe de Cátedra Anatomía y director Posgrado de Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ).

“Se demostró epidemiológicamente que las personas se contaminan en el hogar por contacto con los que viven, por eso es tan importante que se trabaje con mucho cuidado para no llegar contaminado a la casa”, explicó Pachano.

Además, recalcó que los núcleos familiares no deben propiciar reuniones que no sean necesarias. “Que no se salga lo que no sea necesario, puesto que en este momento hay un pico muy alto de contagios en la región”.

Dentro del hogar se debe evitar todo aquello que permita que haya transmisión de aerosoles o de gotas de saliva, como compartir utensilios personales, vasos y cubiertos. “No se debe tomar directamente de la botella, que es una costumbre muy común en las familias”.

Pachano sugiere que una práctica saludable es que cada miembro de la familia separe su vaso y cubiertos. Además de evitar aglomeraciones de personas en los espacios cerrados dentro de la vivienda, sobre todo si uno o más miembros de la familia trabajan en la calle. “Que traten de estar lo más separados posible dentro del hogar”.

Según Pachano, en Maracaibo “hay mucho descuido con los niños y los jóvenes que son vectores de transmisión y los subestimamos”.

Ellos no se cuidan, comparten con otros niños y jóvenes, se contagian pero son asintomáticos o evidencian un malestar leve. “Luego, están en ambientes cerrados con sus padres, sus abuelos y los contaminan”.

Normas básicas del hogar contra la Covid-19

Separar cubiertos y vasos para cada miembro de la familia.

No beber directamente de las botellas.Cuando un miembro de la familia llegue de la calle debe hacerse un buen aseo de manos.

Tratar de mantener los espacios de la casa ventilados.

No aglomerarse toda la familia en un solo espacio cerrado.

Si una pareja de esposos tiene el virus no deben aislarse juntos, para evitar que la carga viral de uno aumente la del otro.

Si algún miembro de la familia descubre que tuvo contacto con alguna persona infectada debe aislarse de inmediato para evitar la contaminación.

Niños y jóvenes suelen ser asintomáticos pero transmiten el virus, por lo que deben cuidarse más.

