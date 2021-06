Pereira: Lara cuenta con un sistema único de localización de la cédula de identidad #1Jun

Adolfo Pereira anunció este martes 1 de junio, que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) desarrolló en Lara un sistema único de localización de la cédula de identidad, con el que los usuarios podrán conocer el estado de su trámite.

“Quería anticipar e informar que nuestro estado cuenta con un sistema único de localización para el documento de la cédula identidad, gracias al trabajo que viene realizando el Saime Lara. Tenemos más de 12 mil documentos que aún no han retirado y que a través de este ingenioso sistema las personas pueden localizar fácilmente”, indicó.

Durante su intervención, Pereira dio la palabra a Alejandro Valdez, coordinador regional del Saime en Lara, quien ofreció detalles de esta nueva plataforma.

“Hay gente que no ha tenido la oportunidad o no recuerdan que hace años sacaron su cédula de identidad. Si usted tramitó este documento, no ha tenido tiempo de retirarlo o no sabe si esté listo, tenemos una metodología nueva en una alianza con el periódico www.ciudadbqto.com. Las personas ingresan a su sitio en Internet y ahí van a conseguir un módulo muy parecido a la página del CNE, usted introduce en ese recuadro su número de cédula y le dirá si su documento está o no listo”, puntualizó.

“De esta forma evitamos aglomeraciones en las oficinas en vista de la gran cantidad de documentos que tenemos en nuestras bóvedas. Nuestro sistema está en período de prueba y ya se subieron un importante numero de cédulas que reposan en la oficina de El Ujano conocida como Barquisimeto II que se entregarán en las semanas flexibles. Pronto por medio de las redes sociales estaremos explicando la metodología”, afirmó.

La información fue suministrada durante el reporte que ofrece la Gobernación del estado Lara sobre la pandemia, donde este martes se anunciaron 76 nuevos casos comunitarios de coronavirus, distribuidos en Iribarren 49, Palavecino 12, Simón Planas 8, Jiménez 5 y Torres 2.

Con estas cifras, la tasa de recuperados se mantiene en 88% y en 10% la de casos activos, mientras que son 188 las muertes registradas hasta la fecha en la entidad.

