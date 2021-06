OPINIÓN Alí Lameda, el viajero enlutado #2Jun

El Viajero Enlutado, biografía novelada por el insigne escritor Juan Páez Ávila. es uno de esos relatos que se lee varias veces debido a la riqueza de imágenes y erudición que encierra, el escritor entreteje magistralmente la poesía del vate con la fina prosa del narrador para develar la vida de uno de nuestros mejores poetas: Alí Lameda, quien sufrió un atroz encierro por más de 7 años en la Corea Comunista de King Il Sung, siendo acusado de trabajar para la CIA, escribir sonetos altisonantes al dictador de turno y no tener claridad en su concepción marxista. Don Chío Zubillaga. Gran mecenas caroreño, Inspirador intelectual y vocacional entre otros de Guillermo Morón – historiador- Alirio Díaz, eximio guitarrista, Gustavo Leal. Médico neuropediatra, El humanista Luis Beltrán Guerrero. También descubrió el talento para la metáfora y lograr colocar la palabra en su santo lugar al bardo Caroreño Ali Lameda. Su desarrollo poético fue tan alto que logró escribir una joya literaria que aun no ha sido valorada en nuestro país en su exacta dimensión, tan importante como el Canto General de Pablo Neruda, según la aguda apreciación literaria de Mariano Picón Salas. La cual títuló el Corazón de Venezuela. En este libro encontramos los siguientes versos. CARORA : Un río aquí, una cinta de brillo ceniciento bordea este playón desconsolado/ su cujizal costroso de corazón obscuro/ vino a su árido dominio geológico/ a la noche por donde el río canta/ el escuadrón de los conquistadores/ y halló una piedra extraña de sílice ardoroso/ un territorio pálido, erizado/ de cardones y viejos sarcófagos calcáreos/ Carora duerme ahora bajo sus gigantescas estrellas de azufrado polverío / ciudad de fulminado desconsuelo/ es éste tu comienzo adolorido? Esta tu infausta génesis en esta orilla desolada por la que cruzo ahora pisando tus sombríos terrones silenciosos? Por qué llora tu río delgado, mientras alza su gran hoguera roja la tarde lastimera? Hace gala Juan Páez de una novela de rico contenido en cuanto al conocimiento en general. lectura digerible con una frescura sinigual y ricos pasajes eróticos comparables a El Amante de Lady Chatterley de D.H Lawrence. Dicta el narrador en una de sus descripciones: La cama extendida con la previsión de una primera noche de bodas, esperaba por nosotros. Me empujó suavemente sobre el colchón, me ayudó a despojarme de mis ropas y me colmó de besos electrizantes por todo el cuerpo. Cuando llegó a mi boca, toda ella estaba sobre mi. Sobrexcitada hasta la humedad de sus labios vaginales, con su mano izquierda acopló los sexos. Sentada dio comienzo a un sinfín de movimientos lentos hasta alcanzar una penetración total y un desplome simultáneo sobre mi pecho…/ abrazados, comenzó el reino de la excitación a imponer sus reglas en la penumbra. En muy poco tiempo, minutos tal vez, descubrimos que estábamos integrados a un nuevo mundo, de ideas, deseos y pasiones volcánicas provenientes de un fuego interior que inundaba la noche… Los ataques de las dictaduras contra la intelectualidad que siempre ha luchado contra la pérdida de la libertad han sido cíclicos, La vida de Alí Lameda es muy semejante a lo ocurrido al poeta Heberto Padilla en Cuba, quien por escribir unos versos en favor de la libertad fue encarcelado vilmente, lo que trajo que mas de una docenas de escritores alzaran su voz entre ellos. Mario Vargas Llosa,. Jean Paul Sartre, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Octavio Paz. Adriano González León. O lo que le ocurrió al escritor, político y periodista Teodoro Petkoff. Quien estuvo preso en su país y a un paso de Ramo Verde, ( cárcel especializada en presos políticos), por no arrodillarse ante la barbarie que gobierna a Venezuela, el cual no pudo recibir uno de los premios más importantes de periodismo a escala internacional. : El Ortega y Gasset de España Porque la mezquindad judicial y el mazo del autoritarismo, pudo mas que la proyección de nuestra aldea. El libro sobre la tortuosa y poética vida de Alí Lameda del escritor Juan Páez Ávila, es un canto a la libertad, a la poesía, al erotismo, al conocimiento estético en general. Una obra esencial en nuestra literatura contemporánea.

Gorquin Camacaro

@gorquin2