Guaidó llama a protestar y a exigir un Acuerdo de Salvación Nacional #3Jun

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado a la población para protestar por sus derechos y exigir un Acuerdo de Salvación Nacional.

“¿Vamos a empezar de 0? No, no vamos a empezar de cero, no estamos empezando como si nada hubiera pasado, por el contrario, somos mayoría y tenemos que ejercerla, vayamos a comunicar, entendamos el escepticismo”, expresó el también presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015.

El líder opositor, exhortó a sus seguidores a ir a cada una de las comunidades y llevar el mensaje e incorporarlos. Asimismo, a transformar cada exigencia que tienen en este momento en Venezuela en una exigencia común, el Acuerdo de Salvación.

“Estoy llamando a protestar y a exigir por nuestros derechos para salvar a Venezuela y poder exigir un acuerdo de salvación nacional”, dijo Guaidó.

“Tenemos una estrategia, este es un proceso político de años, hay que organizar esa protesta, el 05 de Junio la juventud venezolana ha convocado a la ruta por Venezuela, la cual tiene todo nuestro respaldo, no se crean el cuento de que la dictadura es fuerte”, añadió el presidente interino.

Sin informar fechas específicas para las jornadas de protesta, Guaidó comentó que en los próximos días informará sobre la agenda. “Esperemos información oficial, la delegación, las fechas, la agenda, las incorporaciones, los garantes, el facilitador, los mediadores, vamos a informar oportunamente a toda Venezuela”, concluyó.