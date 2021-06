Cisterneros hacen cola por combustible para atender a comunidades de Lara #4Jun

Ante la escasez de agua que existe en el estado Lara, los camiones cisternas se convierten en una opción constante para la población, ya que todos las personas necesitan obligatoriamente del líquido para sobrevivir. Sin embargo, existe otro problema agudo en Venezuela que está limitando la operatividad de estos camiones cisternas, como lo es la falta de combustible.

Gustavo Gamboa, usuario de un camión cisterna, mencionó a Elimpulso.com que para los trabajadores de esta área no es tan sencillo conseguir el combustible, sin embargo, destacó que las autoridades del estado le asignan un día específico a todos los camioneros para que hagan la cola y surtan de combustible.

“Antes se podía surtir combustible a cada rato, ahorita es cuando nos indican. Puede ser una vez cada 15 días o una vez al mes, todo depende de cómo esté la situación“, destacó.

Mencionó que algunos compañeros suelen comprar gasoil revendido para almacenar y así no limitar sus trabajos diarios, pero acotó que en su caso prefiere esperar a que le corresponda surtir combustible: “Yo espero cuando me toque y en unas 3 o 4 horas ya tengo mi gasoil (…) aunque me toca rendirlo mucho y ver cómo estiro la plata que gano“.

Sobre su oficio de llevar agua a las comunidades más desfavorecidas del estado Lara, señaló que la población los necesita. “Somos necesarios para la gente, por eso no nos deberían dejar sin combustible, porque si es así, la gente también se queda sin agua (…) es un problema tras otro”, agregó.

Cabe destacar que durante la mañana de este viernes 4 de junio, alrededor de 40 camiones cisternas realizaron su respectiva cola para surtir de combustible en la estación de servicio El Terminal, ubicada en la avenida Rómulo Gallegos con carrera 23.