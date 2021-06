RETACITOS #6Jun

Como ya se ha hecho costumbre, nuevamente el régimen se burla en forma cínica y descarada de los dirigentes gremiales de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Asoquím al decretar nuevamente la exoneración del pago de las importaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la tasa por la determinación del régimen aduanero a más de 4450 rubros, de acuerdo con el Decreto 4.619 publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.625, exoneraciones que estarán vigentes hasta el 31 de agosto, con excepción de los productos sanitarios destinados a la prevención y control de la pandemia de la Covid-19, cuyas exoneraciones prolongarán hasta el 31 de diciembre de 2021. De nada sirvieron las comunicaciones, los planteamientos hechos en la Comisión de Diálogo de la AN6D, las declaraciones recurrentes en los medios de comunicación, denunciando que se estaba destruyendo la industria nacional con una competencia desleal, ya que ninguna empresa nacional puede producir y pagar los tributos al Seniat y a la vez competir con quienes importan las materias primas y los bienes terminados sin pagar impuestos. La dirigencia nacional planteó la necesidad de aplicar niveles arancelarios a parte de las importaciones, incluso se dijo que había buena disposición en el Ejecutivo de acoger esta propuesta, pero cuando se revisa el decreto, se observa que nuevamente les vieron caras de pánfilos y se siguen riendo en sus caras, resultando lo más preocupante es que aún hay algunos dirigentes empresariales que siguen creyendo, de buena fe, que en algún momento el gobierno va a atender sus peticiones. De allí que se observa mucho malestar entre empresarios serios, que ya se cansaron de poner la otra mejilla.

*****

Aseguran que un grupo de ciudadanos del municipio Urdaneta, al parecer solicitaron ante el MP la apertura de una investigación inmediata al burgomaestre del Municipio LL y a MC (Director de la Alcaldía y colaborador inmediato) por su presunta participación en Red de Reventa de Gasoil, en la cual estarían involucrados agricultores de Siquisique y propietarios de la distribuidora del combustible. Presuntamente estos ciudadanos estarían negociando la gasolina en 1$ y las pipas de gasoil que puede costar 20$ en 80$, lo cual se traduce en aumento de la Inseguridad Alimentaria por la incidencia de este delito en la economía del Municipio. Explican dizque el Modus Operandis para el despacho del combustible es el siguiente: MC ubica a una cantidad determinada ciudadanos les ofrece 20 litros de gasolina para que pasen la huella por 120 litros en el Captahuella para función de control que justifique ante la Zodi (Zonas Operativas de Defensa Integral) el despacho por usuario; quedando a la Red de Reventa 100 litros que son vendidos entre 0,5 y 1$, generando una ganancia por cada usuario de hasta 1.000$. De acuerdo con la denuncia elevada al MP, esta situación ha ocasionado la quiebra para aquellos pequeños productores y comerciantes que no disponen de dólares para poder comprar combustible. Lo que termina generando mayor caos, hambre y pobreza a la ya destrozada economía del municipio con el segundo mayor nivel de desnutrición infantil en el estado Lara. Desde hace ya bastante tiempo hemos venido alertando en esta sección cobra las andanzas de este burgomestre que hasta estos momentos ha demostrado ser muy ladino. Veremos si la Fiscalía le pone el cascabel al gato.

*****

Los usuarios y pacientes denuncian, la situación precaria e insalubre en la cual se encuentra el Ambulatorio de Cabudare, el cual no dispone de servicio de RX desde el 2018; el laboratorio dejó de funcionar hace más de un año, así como también el servicio de Odontología entre otros; no cuentan con agua en forma regular y constante, cuando hay agua en el tanque no se puede bombear, debido a que se desborda el agua en las habitaciones, ya que las cloacas están colapsadas, los dormitorios no tienen electricidad, las paredes muestran humedad, no se pueden utilizar los baños porque las cloacas se desbordan, no cuentan con los equipos de bioseguridad, tampoco de insumos tales como electrodos, tubos endo-traqueales, macrogoteros, antihipertensivos, inyectadoras, pilas para el equipo de ORL, entre otros; las camillas dónde se atienden a los pacientes están totalmente destartaladas, el alumbrado de la sala de tratamientos es ineficaz; además los trabajadores no cuentan con ningún beneficio social, tal como la bolsa de comida, tampoco sueldo suficiente como para atender sus necesidades mínimas de alimentación y medicinas; en el cuarto de camareras hay unas goteras que provienen del techo del piso de arriba; de la reserva de oxigeno de la que se dispone, una parte debe ser suministrada al CDI; en varias ocasiones esto se ha tratado y no hay respuesta de nadie; las consulta de pacientes que llegan por las noches con síntomas respiratorios se atienden en la emergencia, lo que es contrario a las normativas dadas por el Dr. Cabrera, contempla que debe estar aislado, entre otras recomendaciones; para colmo de males a esto se suma la aparición de culebras traga venados que han sido localizadas en varias ocasiones en este lugar. Con este dramático escenario, la única recomendación válida es: cerrarlo, demolerlo y construir otro.

*****

Al parecer muchos personajes, que se dicen dirigentes y líderes políticos en la región, se sintieron aludidos con nuestro comentario aquellos que reaccionan como muchachos malcriados cuando les hablan de “renovación” se molestan, pero son los primeros salen a la carrera cuando se habla de campaña y pretenden ser los primeros en asomarse y pescuecear para que los tomen en consideración, así no tengan ni las capacidades, la trayectoria, ni credenciales, mucho menos capital político como para tener éxito en cualquier contienda política y aun cuando tienen 20 y 30 años en la política su saldo sigue siendo negativo, con la agravante que cuanto les ha tocado ejercer el poder han puesto unas tortas monumentales, no hicieron ningún aporte y por el contrario, han contribuido de una u otra manera con la situación que hoy estamos viviendo, ya que tiene que ver con esa zona de confort y que produjo en las grandes mayorías sufrimiento y pobreza y la implantación de un autoritarismo hegemónico en el país. Por eso es que ha llegado el momento de organización social, de la sociedad civil, de generar equilibrios en la democracia, no podemos olvidar que la democracia es un sistema de pesos y contrapesos, donde la sociedad civil juega un rol fundamental y determinante; de allí que les guste o no, los partidos políticos deben entender esto y deben asumir que es momento de renovarse, de dejar a un lado los discursos demagógicos y presentar propuestas y también de nombres que conduzcan a mejores condiciones, gente con espíritu de servicio y que tenga un desempeño optimo, en función de lo que el país, los estados, los estados y municipios esperan de ellos. Deben entender que si no cambian su visión de la política, entonces su discurso no se va a conectar con la gente, El venezolano ha cambiado, no es el gil de antes y si no lo entienden están perdidos.

*****

Por cierto, cuando menos calificamos de repudiable y poco seria la posición asumida por algunos dirigentes de la oposición legítima en la región, para quienes es tan irracional su obsesión de ser candidatos a la gobernación y a la Alcaldía, y que a falta de méritos y a la desconexión con las bases sociales, se han dado a la tarea de descalificar al extremo de lanzar rumores con implicaciones de hechos punibles a ciudadanos honestos, de reconocida trayectoria en distintos sectores del sector público y privado. Está conducta anti ética deja ver el nivel moral, la maña artera y la mediocridad, con la que pretenden sacar del juego a los mejores y a las personas con los más adecuados perfiles. Siempre hemos estado del lado de quienes tienen ambiciones, aspiraciones y deseos de superarse y se esfuerzan trabajando para lograrlo, estos tendrán siempre mi respaldo, pero no así aquellos que sin tener merecimientos, pretenden utilizar como posiciones, esos son seres despreciables que no merecen el menor respecto. Tenemos conocimiento que los ciudadanos afectados están estudiando la posibilidad de denunciar públicamente a estos dirigentes, lo cual no les haría nada bien ni a sus aspiraciones ni a la unidad que falsamente declaran. A estos le decimos, que las descalificaciones personales no se traducen en votos y que sus actuaciones están muy por debajo de las expectativas de los ciudadanos. De tal manera que o corren o se encaraman, pero por el camino que llevan, no llegarán a ninguna parte.

*****

A propósito de elecciones, pudimos tener esta semana una cordial conversación con la Secretaria General del CES de AD en Lara, Sobella Mejías, por cuanto hemos recibido información “cruzadas” no sabemos se interesadamente, en torno a sus aspiraciones políticas en el futuro inmediato, y sin ningún preámbulo nos confirmó que ella y el partido AD legítimo, están trabajando para postular su nombre a la gobernación de Lara. Ratifica el apoyo del partido al G4 y al Plan de Salvación Nacional que busca unas elecciones presidenciales, para alcaldes y concejales; también están a la expectativa de las gestiones de Noruega, UE y USA que implica la devolución de las tarjetas a los partidos, suspensión de las inhabilitaciones, auditorías del REP en busca de equidad e igualdad para todos. Asegura que la militancia regional y la estructura adeca han propuesto su nombre para la gobernación, asimismo señala que hay un abanico de nombres para los demás cargos de elección popular como alcaldes, concejales y diputados regionales. Admite que lleva varios años preparándose “para dirigir los destinos del estado”, afirmando que está formada política y gerencialmente para el desempeño de esta posición; además señaló que no tiene ningún temor de someterse a unas primarias o al consenso, como alternativa perfectamente viable para definir el cuadro político en el Estado Lara. Gente cercana nos comentó que ya tiene equipo de apoyo, un cuadro de politólogos como “asesores” y que la campaña no solo será nacional, sino también internacional, pero antes tiene que resolver el “bache” de la tarjeta. Por supuesto que le deseamos éxito en su aspiración y de una vez le prometimos, que si gana y lo hace bien, se lo reconoceremos en esta sección, de lo contrario la estaremos alertando para que corrija los entuertos. Lo cierto es que ya AD-Lara tiene candidata para la gobernación.

*****

No ha habido ninguna semana en los últimos meses, en la que hayamos tocado el tema de la escasez de gasolina, de los encontronazos en las estaciones de servicios, muchas veces entre los propios funcionarios por el control de las bombas y la distribución de los recursos que allí se generan en forma colateral; sin embargo, esta semana llegó hasta nuestra mesa de redacción, una tensa situación que se vivió en las estaciones de servicios Los Luises en la AV. Bracamonte el pasado lunes 31 de mayo, cuando los administradores del negocio supuestamente pretendieron “caribear” a la gente que allí tenía horas haciendo colas. En efecto, todos vieron la llegada de la gandola a descargar el tan anhelado combustible, pero al reiniciarse los despachos afirman que no se atendieron más de 40 vehículos y de inmediato atravesaron los conos y le participaron a los usuarios que se “había acabado la gasolina”, lo que por supuesto no era creíble y que provocó la ira de la gente, algunas de las cuales tenían hasta dos días esperando para llenar el tanque. Afirman que ante el amotinamiento de la gente, se hicieron presentes los medios de comunicación y los funcionarios allí presentes los amenazaron si tomaban fotos o filmaban lo que estaba ocurriendo, incluso señalan que a los periodistas de un medio les hicieron borrar las gráficas, porque de lo contrario irían presos, actitud que no otra cosa que violentar la libertad de expresión y el derecho que tiene el pueblo de Lara de estar informado de lo que ocurre en su territorio; además es un abuso de autoridad a través del cual le están coartando el derecho al trabajo a los periodistas, lo cual rechazamos en todas las instancias, deberían haberles tomado fotos a los abusadores y ponerlas a circular por las redes para que todos los conozcan y podamos saber en manos de quien estamos. La verdad que no hay derecho.

*****

Rabia, impotencia y frustración lo que sentimos quienes conocimos las instalaciones de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, cuando estaban en todo su esplendor y era la principal casa de estudio superiores de la región, de la cual los larenses estaban verdaderamente orgullosos. Hoy en día solo es una entelequia, totalmente abandonada, casi todos los decanatos desvalijados, la ausencia de mantenimiento es total, se han robado los equipos, las computadores y hasta los aires acondicionados. Recientemente preguntamos por los programas de apicultura en Tarabana que era todo un emporio, nos cuentan que fue desvalijada completamente, no quedó nada, como si hubiese caído una “bomba atómica”; lo mismo ocurrió en El Torrellero que está invadido desde hace tiempo y de lo que existía Guaremal, desde donde se extraían alevines para vender, casi no queda nada, algunos cajones de apiarios, ya que tratan de salvar algunas avejas, pero con el problema del combustible, del gasoil y de lo costoso de los repuestos de los vehículos, ya también es poco lo que queda. Lamentablemente, vemos como un pequeño grupo andan como caimán en boca de caño, tratando de ver como le ponen la mano al rectorado de la Universidad, pero solo para apantallar porque saben que la institución está virtualmente destruida, lo que quedan son despojos y esto es lo que tratan de repartirse cuales buitres hambrientos. Dicen que somos muy severos en nuestras apreciaciones, pero cuando existen pruebas contundentes que indican que el techo del rectorado se está cayendo, porque le cae agua de unos baños que están en el piso superior y no pasa nada, que se puede esperar de estos personajes.

*****

En diversas oportunidades hemos hecho comentarios, formulado denuncias en torno a problemas que afectan a los municipios del estado Lara, específicamente Urdaneta, Torres, Morán, Crespo, Iribarren y Palavecino, donde tenemos corresponsales que se convierten en nuestros ojos y oídos, quienes escuchan las quejas, las denuncias de los vecinos, muchas de las cuales se elevan a la consideración de las autoridades correspondientes, pero se quedan sin respuestas, hasta tanto se reproducen en esta sección y entonces, en algunas oportunidades encuentran respuestas. En esta oportunidad nos informan del total y completo abandono en el que se encuentra la Plaza Bolívar de Quíbor, capital del municipio Jiménez, otrora ejemplo de belleza y verdor, muchas veces visitamos esa población en nuestras mocedades cuando realizaban fiestas patronales o en los carnavales, donde uno se reencontraba con amigos, se visitaba la Iglesia de La Ermita que en aquel entonces era de visita obligada cuando se llegaba a Quíbor. Ahora cuentan que el burgomaestre de la ciudad tiene totalmente abandonada la Plaza Bolívar, aun cuando la ve todos los días porque la tiene al frente de su despacho, así que no puede decir que desconoce la situación, a menos que tape la cara cuando va a entrar a su despacho, para no ver el estado de deterioro en el que se encuentra. Pero si esta plaza que la tiene ante sus ojos está en estas condiciones, como estarán los demás sectores de las ocho parroquias que conforman el municipio, así que no hay ninguna justificación para estas evidentes demostraciones de desidia e ineficiencia en la gestión gerencial del burgomaestre. Por cierto, que sería muy interesante conocer, cuales son las razones que va a esgrimir, para justificar tan tremendo deterioro de la Plaza Bolívar, esperamos que no pretenda venir a cortarnos con un vaso de cartón.

*****

Una noticia muy poco edificante la que circuló esta semana, dada a conocer por el flamante nuevo presidente del CNE, cuando anuncia que el pasado jueves envió invitaciones para el “acompañamiento” internacional en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, y advertimos que este es un paso en falso y pone en evidencia que estamos en presencia de más de lo mismo, por cuanto para los entendidos en la materia, esta figura solo vienen a hacer turismo electoral, sus pronunciamientos no son vinculantes, de tal manera que la noticia en nada contribuye a esclarecer el panorama, por el contrario lo enrarece. El funcionario dijo “Hemos ya cursado las invitaciones, y es una agenda que está abierta y en programación”. Para las elecciones del 21N lo que se requiere es la presencia de la “Observación Internacional”, traería mucha tranquilidad y generación de confianza, la presencia del Centro Carter, de representantes de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, toda vez que cuando estas instituciones participan y detectan irregularidades, elaboran los informes, acompañados de los soportes correspondientes, y son muchos los ejemplos, donde se han tenido que realizar nuevamente los procesos de elecciones, al demostrarse que los mismos han estado viciados o hay indicios claros y evidentes de fraude. Los “acompañantes” invitados llegan una semana antes de las elecciones, son instalados en hoteles cinco estrellas, les asignan carros con choferes, aprovechan de conocer el país, irse a la playa y después elaboran informes que presentan en conferencias de prensa, donde aseguran que todo estuvo en orden y felicitan al pueblo por el civismo demostrado durante el proceso, es lo que llamamos turismo electoral.

*****

Por ser de interés general, queremos hacernos eco de la denuncia que ha puesto a circular por las redes el paisano de Yaritagua, Orlando Fernández Medina, quien alerta a los conductores que cubre la ruta El Rodeo-Carora, entre Atarigua y Arenales, ya en esa zona está operando una banda de delincuentes e inadaptados, quienes a partir de las 7 de la noche lanzan en las vías los conocidos “Miguelitos” con la finalidad de pinchar los cauchos de los vehículos y obligarlos a detenerse y luego de atracados, llamado este que debe ser tenido en cuenta por quienes circulan regularmente por esas vías, sino también por las autoridades, para que se pongan a trabajar, monten operativos de inteligencia y traten de atrapar a estos irresponsables que están poniendo en peligro la vida, no solamente de los conductores, sino también de los pasajeros. Por supuesto que estos actos delictivos en las vías nacionales no son nuevos, en la autopista Rafael Caldera: Barquisimeto-San Felipe- Puerto Cabello-Valencia, ocurre con mucha frecuencia, recordamos las tragedia con el autobús del Cardenales donde perdieron la vida dos de sus peloteros más queridos, Luis Valbuena y José (El Hacha) Castillo; en esta vía también acostumbran a colocar en la vía grandes rocas envueltas en bolsas negras de basura, al chocar los vehículos salen los malandros de los montes y si solo le roban sus pertenencias y no pasa más nada, hay que darse por afortunado, ya que la vigilancia que otrora existía en las vías de Venezuela, desapareció con la desafortunada decisión del Comandante Galáctico de eliminar el cobro de los peajes en las carreteras del país, hoy la inseguridad es total.

JBS