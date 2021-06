¡Protestaron en la calle! Habitantes de Chirgua tienen 10 días sin electricidad porque se les dañó un transformador #7Jun

Inicia una nueva semana, y con ello, inician diferentes protestas de los venezolanos para denunciar irregularidades en sus comunidades por fallas en los servicios públicos.

Los habitantes de Chirgua, ubicado al noreste de Barquisimeto, salieron desde tempranas horas de este lunes 7 de junio para dirigirse a la sede de la Gobernación del estado Lara, y desde allí, elevar su voz de protesta por un descontento que tienen las personas del sector.

El problema que les aqueja tiene que ver con la falta de electricidad debido a que un transformador que daba energía a la comunidad de Chirgua se dañó, y por ende, tienen 10 días sin servicio eléctrico.

Según informaron los protestantes, son más de 80 familias afectadas por la falta de energía eléctrica, y ante la falta de acciones de las autoridades, decidieron reclamar y protestar en las calles de la ciudad.

“Se reventó, no tiene arreglo, no tenemos con qué cocinar y no tenemos gas desde hace 6 meses (…) tenemos niños, personas con discapacidad, personas que recién dieron a luz y otras embarazadas”, explicó la señora Regny Lucena, habitante de Chirgua.

Por otra parte, Amelia Jiménez, quien también es vecina de la comunidad, expresó que requieren de atención de las autoridades. “Hay hipertensos, diabéticos y personas de la tercera edad”, agregó.

“Tenemos personas con COVID-19 y sin electricidad no se pueden atender (…) es una urgencia, es un recurso básico que necesitamos como ciudadanos. No puede ser que vayan más de 10 días sin luz, parece la ‘boca del lobo’ donde vivimos”, comentó Enmanuel Bello.