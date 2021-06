COLUMNA El rincón de los miércoles #9Jun

Resulta inevitable hablar de política en este tipo de crónica semanal. La tentación es mucha, y uno, humilde escribidor, no la resiste. Cuando eso pasa provoca presentar mis disculpas a los lectores, si es que todavía los conservo, pero prefiero prometerles que haré todo lo posible por no sucumbir a esos deseos periodísticos de meterme en política. Por ejemplo, no soy, al igual que muchos, partidario de votar en las anunciadas elecciones de noviembre. No me entusiasma sufragar por la misma gente que ya tiene muchos años en el poder. Además, soy un barquisimetano que prefiere tener a un paisano en la gobernación y no a un importado como suele suceder. Cuando no hay sentido de pertenencia ocurre lo peor, especialmente en los centros urbanos donde los problemas sociales se multiplican y escasean los funcionarios de muy buena voluntad para solucionarlos. La mayoría de ellos indiferentes cuando les toca solucionar problemas, como ocurrió en el pasado, donde un gobernador llegado de otras regiones hasta acabó con la legendaria avenida 20, además de otras cosillas que ya todos conocen.

II

Lamento los resultados electorales en Perú, pero respeto la opinión de los votantes cuando prefirieron votar por Pedro Castillo y no por Keiko Fujimori, para mí, la mejor opción. Lo lamento, no por la señora, sino por los peruanos, que tendrán la oportunidad de saber porqué tanto venezolano escogió a Perú como destino en su cruel peregrinaje.

III

Leonel Messi, el fabuloso futbolista argentino, ficha aún del Barcelona, asómbrense, no es el deportista, que más dinero ha ganado en el ejercicio de su profesión, acumulando la descomunal cifra de 97 millones de dólares, a los que se suman otros 33 por concepto de contratos de publicidad y mercadeo de su imagen. Según la revista ” FORBES”, que se encarga de llevar la contabilidad esos grupos de famosos y suertudos, el portugués Cristiano Ronaldo llegó segundo en esa fantástica carrera abonando a su cuenta personal unos 97 millones de billetes verdes y otros 50 millones por otros conceptos, también relacionados con su profesión. Pero a estos excelentes productores de dinero, se los llevó por delante un luchador llamado Conor McGregor, de 32 años, con un ingreso de 180 millones, nacido en Irlanda y dueño de una marca de whisky… NEGOCIOS.– Asegura una información que anda por las redes sociales que las empresa, más solidas del país son las panaderías, especialmente las que funcionan en las grandes ciudades venezolanas. La mayoría de esos establecimientos han reforzado sus ofertas convirtiéndolas en expendedoras de todo tipo de alimentos. Como tengo amigos en muchas de esas panaderías, mejor me eximo de mencionar las más visitadas en Barquisimeto…. OTRO deportista espera en Miami una oferta para vender su casa por 46 millones de dólares, se trata de la mansión del ex boxeador Sugar Ray Leonard, ubicada en Los Ángeles. Si están interesados tiene, entre otros atractivos siete dormitorios y todos las comodidades que se imaginan.

LRM