OPINIÓN Entorno en Viñetas: Exportaciones no petroleras #26Jul

VENEZUELA

Exportaciones no petroleras

-La Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, publicada en la Gaceta Oficial el 18 de julio de 2024, tiene como objetivo principal impulsar la exportación de bienes y servicios no relacionados con el petróleo en Venezuela. La ley se enfoca en modernizar, hacer más eficiente y competitiva la producción nacional de bienes y servicios no petroleros.

Para simplificar los procesos de exportación, se implementará la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), una plataforma tecnológica que centraliza y gestiona digitalmente los trámites necesarios. Esta ventanilla ofrecerá servicios como registro y gestión de trámites, información sobre requisitos, consolidación de actividades aduaneras, facilitación de pagos y recepción de sugerencias y reclamos. El uso de la VUCE estará sujeto al pago de una tasa por cada trámite, cuyo monto será establecido por el Ministerio de Comercio Exterior.

Comercio entre vecinos

-El presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-colombiana (Cavecol), anunció que el comercio entre Venezuela y Colombia experimentó un notable incremento, pasando de 236 millones de dólares en el primer cuatrimestre de 2023 a 304 millones en el mismo período de 2024. Esto representa un crecimiento del 28.9% en comparación con el año anterior. Russián destacó que esta tendencia positiva en las relaciones económicas entre ambas naciones continuará hasta finales del año, reflejando un fortalecimiento constante.

Además, el presidente de Cavecol subrayó la posibilidad de incluir el comercio de servicios en un nuevo acuerdo comercial, lo que podría ampliar aún más las oportunidades económicas y de cooperación entre Venezuela y Colombia. Este crecimiento sostenido es una señal alentadora del fortalecimiento de los lazos económicos y la integración regional entre los dos países.

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 41,31 (1,05%*)

Tasa de cambio BCV: 36,60 (0,22%*)

Tasa paralela inicio 2024: 38,90

Devaluación acumulada año (paralelo): 6,20%

Tasa de cambio paralela prevista al cierre de 2024: 55,00

Para esta semana la tasa de cambio paralela aumentó 1,05% situándose nuevamente por encima de los 41 bolívares por dólar. Actualmente la devaluación acumulada del bolívar frente al dólar es de aproximadamente 6,20%.

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 204.03 (1.20%*)

Inflación acumulada año: 8.90% (ajustado)

Inflación acumulada prevista al cierre de 2024: 60%

Costo canasta básica: $552.29

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 55%

Extensión de la dolarización prevista al cierre de 2024: 60%

LATAM ENLATADA

-El gobierno de Panamá anunció que reabrirá temporalmente la mina Cobre Panamá de First Quantum para planear su cierre definitivo de manera responsable. La mina, valorada en $10,000 millones, fue cerrada en 2023 por una decisión de la Corte Suprema que declaró su contrato inconstitucional. El gobierno discutirá los impactos ambientales con First Quantum en los próximos meses. Este cierre ha ralentizado el crecimiento económico, pero Panamá sigue centrado en otras prioridades como el suministro de agua y reformas de seguridad social. Además, se buscarán soluciones que minimicen los efectos negativos en la economía y el empleo local.

-El 51 % de los bancos latinoamericanos considera esencial expandir sus canales digitales, y el 61 % cree que la calidad de la experiencia móvil es clave. Sin embargo, solo el 37 % y el 38 % invierten seriamente en ciberseguridad e inteligencia artificial. En 2023, se centraron en transformarse en bancos 100 % digitales, invirtiendo en nuevos canales y funcionalidades. Solo el 23 % de los bancos tienen un área de innovación, y el 64 % contratan proveedores de IT externos. Los principales obstáculos son la falta de infraestructura adecuada, presupuesto y tiempo de desarrollo. La inteligencia artificial se usa principalmente en atención al cliente, optimización de procesos y gestión de riesgos.

DE MERCADOS

-En comparación con la semana pasada, los principales índices bursátiles de Estados Unidos mostraron lo siguiente: el Dow Jones subió un 0,72% para situarse en 40.287,53 puntos; el S&P 500 bajó un 1,97%, cerrando en 5.505,00 puntos; y el Nasdaq descendió un 3,65%, finalizando en 17.726,94 puntos.

-A nivel global, las bolsas registraron caídas generalizadas. En Europa, los índices cerraron la semana en rojo, con el IBEX 35 cayendo un 0,5%, el FTSE MIB un 0,9%, y el Euro Stoxx 50 un 0,9%, en su peor racha desde octubre.

-En Asia, el Hang Seng retrocedió un 2,0% y el Topix japonés un 0,3%. Las interrupciones técnicas afectaron las acciones tecnológicas globalmente, impactando especialmente a Microsoft y Crowdstrike.

-Además, las TIRes (tasas internas de retorno) de la deuda soberana europea subieron ligeramente, en un contexto donde la probabilidad de un recorte de tipos (tasas de interés) por parte de la Fed en septiembre aumentó al 100%.

-Se sugiere evitar el sobre apalancamiento y gestionar el posicionamiento en sectores volátiles. Aplicar una adecuada diversificación de sus portafolios y considerar sectores defensivos.

MATERIAS PRIMAS

-En comparación con la semana pasada, el Petróleo Brent disminuyó a $82,63 por barril (-2.80%), mientras que el Oro bajó a $2.395,50 (-0.85%).

-La cotización del petróleo sigue cayendo debido a que Rusia exporta menos, afectando los suministros a las economías asiáticas.

-Por otro lado, el oro ha tenido tres sesiones consecutivas a la baja, después de haber superado su máximo histórico reciente

-Se recomienda tener precaución al estar posicionados en el crudo o en cualquier activo relacionado con la energía debido a la fuerte volatilidad que está teniendo el sector.

Commodities

Petróleo Brent: $82,63 por barril (-2.80%*)

Oro: $2.395,50 (-0.85%*)

Criptoactivos

BTC: $66.710,16 (15,22%*)

ETH: $3.505,73 (11,86%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 40.287,53 (0,72%*)

S&P500: 5.505,00 (-1,97%*)

NASDAQ: 17.726,94 (-3,65%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 85.263,17 (-6,02%*)

Oscar Doval

