Transparencia Venezuela crea conciencia ante comercio ilícito de vacuna contra la COVID-19

Transparencia Venezuela lanzó una nueva campaña digital, con su hashtag bandera #LaCorrupciónMata, con el propósito de concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos de corrupción que existen en el proceso de vacunación contra la COVID-19.

En efecto, con esta iniciativa, la organización dedicada a prevenir y disminuir la corrupción, expone las implicaciones de vender o comprar una vacuna, robar o sobornar para adquirirla, en medio de la emergencia humanitaria compleja que registra Venezuela desde 2015.

Explican que a través de contenidos audiovisuales, que serán publicados en las redes sociales de Transparencia Venezuela desde este 9 de junio, se destacarán las consecuencias de no contar con un plan de vacunación en el país, lo cual ha facilitado el mercado negro de vacunas y el aumento de la corrupción durante la pandemia por la COVID-19.

De acuerdo con la Ley Contra la Corrupción, un funcionario que ofrece una vacuna a cambio de dinero puede ser condenado de 2 a 6 años, y una persona que soborne a otra por una vacuna también puede ir a la cárcel con sentencia de 1 a 4 años.

No solo hay consecuencias legales cuando se compra una vacuna, sino que está en juego la vida de quienes deciden involucrarse en el mercado negro, porque no hay garantías de que la dosis que reciban se corresponda con la vacuna, o de que haya sido almacenada de manera adecuada. También está en riesgo la vida de los grupos prioritarios, como trabajadores sanitarios y adultos mayores, que aún no han sido inmunizados, al perder la oportunidad de recibir la dosis que les corresponde.

Señala TV que además de concientizar a la población para que evite pagar por vacunas y convertirse en parte de un esquema corrupto, Transparencia Venezuela pretende incentivar la denuncia por casos de ventas de vacunas anti-COVID-19, abuso de poder o exclusión que estén relacionados con el acceso a la vacuna. Estas irregularidades serán canalizadas a través de [email protected].

Tú también puedes luchar contra la corrupción. ¡No pagues por vacunas! #LaCorrupciónMata