Para exigir la derogatoria de tarifas dolarizadas vecinos de Caracas protestaron ante CANTV #11Jun

Para exigir el cese del alza brutal en las tarifas de Aba de Internet, las cuales hace pocas semanas fue decretada su dolarización rondando los costos entre 5$ a 16$, habitantes de distintas zonas del municipio Libertador tomaron este viernes, en forma pacífica, las puertas de Cantv.

Los caraqueños califican este aumento del cobro por el servicio como una burla, porque el mismo es pésimo dejando al 35% de Caracas desconectado tanto de línea telefónica como de Internet.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que el general de la aviación militar Jesús Aldana, nuevo presidente de Cantv, estrenó su gestión regalándoles a los venezolanos la dolarización de facto de las tarifas a pagar de la estatal telefónica.

“Es inaudito como nos obligan a pagar impuestos en divisas por un servicio inexistente, cancelar como precio medio 12$ cuando siempre estamos sin internet o línea fija, es un descaro total. Sin olvidar nuestro pírrico cuyo salario es menor a 3$”, aafirmó.

El dirigente social ironizó, afirmando que al tener un aviador de alto jerarca de la estatal telefónica pensaban que ahora el Internet iba a volar, recordando como al menos el 35% de Caracas se encuentra desconectado de internet o telefonía fija a pesar de pagar mensualmente su factura.

“Hay zonas de nuestra ciudad, por ejemplo La Candelaria, a la altura de Puente República o la Avenida Urdaneta las cuales tienen 1 año sin servicio, exigimos contraloría profunda de los millonarios presupuestos recibidos por los gerentes de esta empresa pública que no se ven reflejado en la calidad del servicio”, señaló.

El luchador social recalcó como algunos inescrupulosos trabajadores de Cantv se aprovechan de la necesidad del pueblo cobrándoles grandes cantidades en dólares para restablecerse el servicio.

“En parroquias como Antímano y Caricuao los vecinos deben pagar de vacuna entre 20$ hasta incluso 100$ con el objetivo de volver a tener internet, es un negocio de mafias donde el pueblo es estafado por un servicio que ya estamos pagando”, acotó.

Rojas exigió la derogatoria de esta alza de tarifas en dólares, dado que son impagables para cualquier ciudadano y no fueron consultadas con los usuarios.

“Tienen el descaro de cerrarnos la puerta en la cara cuando muchos están desde la madrugado esperando hacer su reclamo por tener meses sin el servicio y solo reciben a apenas 100 personas, argumentando no tener línea en la propia central telefónica. La dictadura de Maduro con su ineficiencia y corrupción terminó quebrando Cantv”.

Usuarios aseguran que directivos de Cantv se burlan del pueblo

Por su parte, Osvaldo Gonzales, usuario de Cantv denunció que le cortaron el servicio de telefonía incluso habiendo pagado el servicio desde la plataforma del banco de Venezuela. “Vine a hacer la denuncia y me dijeron te tengo que hablar es con los trabajadores de la empresa que van con las unidades a hacer las reconexiones y ellos te cobran 10, 20 y hasta 400 dólares para hacerte la reconexión, ahora yo me pregunto ¿si hay un decreto que indica que no se iban a aumentar los servicios públicos entonces cómo van a dolarizar las tarifas? Puntualizó.

“Vas a las oficinas de Cantv a tramitar una línea telefónica y allí te dicen que no hay pero hablas con los técnicos de la empresa y ellos te cobran 400 dólares para ponerte una línea”, comentó María Elena Camacho, vecina de Caricuao que también se encontraba a las puertas de la oficina principal de la telefónica intentando conseguir una línea nueva.