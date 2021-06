OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo (Parte 29) #13Jun

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:

RESUMEN INFORME DEL “WORLD ECONOMIC FORUM” -Davos- 25/11/2017

La cuarta revolución industrial ya está entre nosotros. Por ello, he reestudiado el Informe Davos: “WORLD ECONOMIC FORUM”, y creo mi obligación colocar al menos en dos resúmenes ideas e informaciones que ya se deberían estudiar en las Universidades y ponerlas a disposición de una adaptación disruptiva de los conceptos, inventos, insinuaciones, que vienen ya a a partir de 2020.

La Primera Revolución Industrial surgió de la invención de la máquina de vapor, la mecanización del trabajo manual.la tracción hidráulica y los sistemas de producción.

La segunda etapa de revolución industrial la introdujo Henry Ford cien años después con las industrias químicas y eléctricas hicieron su parte hasta que finalmente fue declarada en 2006 por Jeremy Rifkin, la “revolución de la inteligencia”, basada en la información y las comunicaciones (TIC), en un proceso en el que “internet tuvo un rol central”.

La tercera revolución, más reciente, viene de la mano de los sistemas electrónicos y las tecnologías de la información, y se acompaña del fenómeno de la globalización.

Hay que decir, sin ambages, que Las diferentes revoluciones industriales otorgaron capacidades productivas y productos masivos al mundo, desarrollaron la comunicación además de cambios disruptivos y una reestructuración de las sociedades.

En la actualidad, nos encontramos a las puertas de una nueva era, que llaman Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0. Este concepto fue acuñado por Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial en el contexto de la edición del Foro Económico Mundial 2016.

Se trata de “una aspiración, una meta hacia la que tenemos que dirigirnos”, afirma Pascual Dedios-Pleite, consejero delegado de Siemens Industry Software.

Así, sectores como el automovilístico y el aeronáutico, dos de los más avanzados en su digitalización, “podrían considerarse Industria 3.8”.Y es que el potencial de la transformación digital de las empresas productivas es inmenso.

Siemens ha querido vislumbrar cómo serán las fábricas en el año 2060, y ha imaginado una Europa plagada de plantas subterráneas ultraeficientes, robots biónicos, controles biométricos llevados a su máxima expresión y una mano de obra más cualificada que abandona el trabajo manual por el software.

Las implicaciones son:

1ª.-Derivadas de la digitalización de la producción industrial es el impacto en los recursos humanos: requerir perfiles diferentes de talento, otros horarios y salarios.

2ª.- Tiene que ver con la seguridad. En un mundo donde hay cada vez más máquinas y otros dispositivos conectados a la Red, el riesgo de un potencial ciberataque es también mayor.

Los puestos que desaparecerán…

• De los 7,1 millones de empleos afectados, dos tercios (4,76 millones) se concentrarán en tareas de tipo administrativo.

• Las actividades productivas y manufactureras se verán fuertemente impactadas (1,61 millones), aunque en este caso “existe margen para la recolocación y mejora de la productividad a través de la tecnología”, dice el informe.

• El tercer ámbito donde más trabajo se destruirá será el de la construcción y extracción (casi 500.000 puestos). Sólo 20% de empleadores crecerá plantillas…

Y los que se crearán…

Para 2020, según la investigación del WEF, los trabajos de nueva creación pueden clasificarse en dos grandes grupos:

• los analistas de datos, que ayuden a las empresas a tomar mejores decisiones; y

• los representantes de ventas especializados, pues todas las compañías necesitarán reforzar la percepción de valor de su marca y su capacidad de comunicar lo que hacen a sus clientes.

• Se prevé que las empresas de energía, los medios de comunicación y entretenimiento demanden una nueva categoría de directivos que ayuden a lidiar con la incertidumbre y la disrupción en sus negocios.

• Se estima que el 65% de los alumnos de educación Primaria trabajarán en empleos que no existen en la actualidad. Se trata de un proceso que ya se ha iniciado y que se desarrollará en varias etapas:

Impacto ya percibido

• Mayor volatilidad geopolítica.

• Internet móvil y cloud computing. Es un nuevo concepto tecnológico que se basa en que las aplicaciones software y los equipos hardware con capacidad de proceso y almacenaje de datos no están en el PC o equipos del usuario, sino que están ubicado en un Datacenter que permite a los usuarios acceder a las aplicaciones y servicios.

• Avances en computación y big data. Concepto que hace referencia al almacenamiento masivo de datos. • Crowdsourcing, economía colaborativa y plataformas P2P. Pedir la opinión de terceros (comunidad) frente a algún tema en particular o el desarrollo de una tarea específica. • Incremento de las clases medias en países en desarrollo. • Rápida urbanización. • Cambio en los entornos laborales y modalidades flexibles de trabajo. • Cambio climático, limitación de recursos naturales y transición a economías más verdes.

AÑOS 2015-2016

• Nuevas fuentes de distribución de energía y tecnología.• Internet de las Cosas.

• Manufactura avanzada e impresión 3D. • Mayor esperanza de vida y envejecimiento de la población. • Preocupación social por 2020: la ética y la privacidad. • Mayores aspiraciones y poder económico de la mujer.

AÑOS 2018-2020

• Robótica avanzada y automoción autónoma

• Inteligencia artificial y machine learning. Subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. De forma más concreta, se trata de crear programas capaces de generalizar comportamientos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos. Es, por lo tanto, un proceso de inducción del conocimiento.

• A partir del 2020, la Cuarta Revolución Industrial habrá traído robótica avanzada, transporte autónomo, inteligencia artificial, aprendizaje vía máquinas, materiales avanzados, biotecnología y genómica…etc.,

Estos avances transformarán la forma en que vivimos y trabajamos. Según el informe “The future of Jobs”, la llamada Cuarta Revolución Industrial, que elaboró el Foro Económico Mundial, podría afectar a 7,1 millones de trabajadores entre los años 2015 y 2020, debido a la automatización de tareas y la desaparición de intermediarios. En ese tiempo, también se creará nuevo empleo: unos 2,1 millones de puestos de trabajo, la mayoría relacionados con las nuevas capacidades y habilidades digitales (ingenieros, informáticos y matemáticos, principalmente). Esto supondría, según el WEF, la desaparición neta de 5 millones de puestos de trabajo hasta 2020. Habrá algunos empleos que no existen en la actualidad, otros crecerán. Lo que sí es cierto es que el futuro de la fuerza laboral necesitará alinearse a las habilidades futuras.

Próximo domingo 20/06: La cuarta revolución industrial (parte 2)…

Juan José Ostériz